Snowboard halfpipe hommes : Shaun White s’est fait peur mais est en finale avec Pat Burgener, Jan Scherrer et Hirano Ayumu

Shaun White n’a pas plié sous la pression.

L’Américain, triple champion olympique, s’est qualifié pour la finale du snowboard halfpipe des Jeux Olympiques de Beijing 2022, ce mercredi 9 février. Il était pourtant sous pression après avoir chuté lors de son premier run qui l’avait relégué à la 19e place alors que seuls les 12 premiers se qualifiaient pour la finale du vendredi 11.

Dans son premier run, Shaun White avait tenté son trick signature – le double McTwist 1260 – mais était tombé. « J’avais de bonnes sensations jusqu’à ce que l’arrière de ma planche glisse », avait-il lancé en bas de la piste en guise d’explication. Il s’est remis d’aplomb pour son deuxième run et a reçu la note de 86,25 pour filer en finale. Il a raté le podium olympique une seule fois, à Sotchi 2014, quand il terminait quatrième.

Pat Burgener, avec 73,00 points, accompagnera l’Américain en finale. Le Suisse, cinquième à PyeongChang 2018, s’est montré très détendu dans ces qualifications : après avoir sauté sur la barrière de bout de piste à la fin de son premier run, il s’est mis à jouer de la guitare sur sa planche, ses cheveux blonds au vent, en attendant son score. Son compatriote Jan Scherrer, deux podiums Coupe du monde cette saison, n’a pas non plus raté son rendez-vous du jour et sera en finale vendredi, avec un meilleur score de 79,25.

Les quatre Japonais en lice sont également qualifiés pour la finale. Hirano Ayumu, médaillé d’argent à Sotchi 2014 et à PyeongChang 2018, est monté en puissance et a pris la première place des qualifications avec une note de 93,25. Son petit frère Hirano Kaishu, deuxième du halfpipe aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020, y sera également. Il a scoré 77,25 sur son meilleur run et fait partie des 12 heureux élus.

Hirano Ruka (aucun lien avec les deux précédents), vainqueur aux JOJ 2020, a aussi fait deux bons runs et visera une première médaille olympique chez les seniors lors de la finale. Il en va de même pour le quatrième Japonais Yuto Totsuka, le champion du monde de halfpipe 2021 et vainqueur du superpipe aux X Games de la même année, qui a toutefois chuté sur son deuxième run.

L’Australien Scotty James, vainqueur du superpipe aux derniers X Games en janvier et en bronze du halfpipe à PyeongChang 2018, participera également à la finale. « C’était très fun de rider un grand mur de 7 mètres aux Jeux Olympiques », a déclaré James. « J’ai beaucoup travaillé pour. C’est donc important de pouvoir concourir avec le sourire pendant quelques secondes . C’est ce que j’ai fait. Je suis content d’être en finale. »

En revanche, le Français Liam Tourki a été éliminé après avoir été déséquilibré sur son premier run avant de chuter sur le deuxième. Le Canadien Liam Gill a connu le même sort, ainsi que le Suisse David Habluetzel.

Les 12 qualifiés pour la finale de vendredi

HIRANO Ayumu (JPN) JAMES Scotty (AUS) HIRANO Ruka (JPN) WHITE Shaun (USA) GUSELI Valentino (AUS) TOTSUKA Yuto (JPN) GOLD Taylor (USA) SCHERRER Jan (SUI) HIRANO Kaishu (JPN) HOEFLICH Andre (GER) BURGENER Patrick (SUI) JOSEY Chase (USA)

Retrouvez les résultats complets ici.