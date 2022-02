Chloé Trespeuch, l’âge de maturité

L’évolution de la carrière de Chloé Trespeuch est intimement liée aux Jeux Olympiques d’hiver. Elle s’est révélée à Sotchi 2014 avec une médaille de bronze à 19 ans, a connu sa première déception à PyeongChang 2018 et vise le titre à Beijing 2022 pour enfin transformer les places d’honneur en victoires.

Gagner plus souvent, c’est l’objectif de la snowboardeuse aux 27 podiums en Coupe du monde pour les années à venir.

C'est également ce qu'elle tentera de faire mercredi 9 février, lors de l'épreuve de snowboard cross femmes des Jeux Olympiques de Beijing 2022, alors qu'elle occupe la deuxième place du classement général cette saison, derrière la Britannique Charlotte Bankes.

Révélation, gestion de la pression, ambitions, Chloé Trespeuch s’est confiée à Olympics.com.

Chloé Trespeuch fait parler d'elle en snowboard cross depuis tellement longtemps qu'on a tendance à oublier qu'elle n'a que 27 ans. À Pékin, elle va participer aux Jeux Olympiques d’hiver pour la troisième fois de sa carrière. Déjà.

Mais la Française n’est plus du tout la même qu’à Sotchi 2014. Cette année-là, elle découvrait les JO d’hiver et le monde l’a découverte. La snowboardeuse avait 19 ans, aucune référence au niveau international et elle a décroché la médaille de bronze en snowboard cross.

« Ça a été un moment vraiment exceptionnel parce que c'était mon premier podium international », se rappelle celle qui a fait ses premiers pas en Coupe du Monde en 2011.

En profitant au maximum de son statut d’outsider, la snowboardeuse de Val Thorens a atteint la finale où elle n’a été devancée que par Eva Samkova et Dominique Maltais.

« J’ai ressenti de la pression négative pour la première fois de ma vie »

Son acte de naissance au plus haut-niveau venait d’être signé. Depuis, plus rien n’a jamais été pareil pour elle. L’ancienne double vice-championne du monde junior était désormais attendue dans les plus grands rendez-vous. Une pression qui était importante pour une athlète aussi jeune.

« Je passais d’une position d'outsider à une position où il fallait absolument que je confirme la médaille, et prouve que ce n'était pas un coup de chance. J’ai ressenti de la pression négative pour la première fois de ma vie. J’avais peur de ne pas réussir à confirmer cette médaille. Pendant six mois, ça a été beaucoup de questionnements et un peu de perte de mes sensations, du feeling, du plaisir. »

Chloé Trespeuch a finalement réussi à surmonter la première période de doutes de sa carrière. Et avec la manière. En mars 2015, elle est montée sur les deux premiers podiums de sa carrière en Coupe du monde. La Française s’est même invitée dans le top 5 du classement à la fin de la saison.

Depuis, elle n’en est sortie qu’une fois quand elle a terminé sixième en 2021. Au moment de participer aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, elle totalise 27 podiums au plus haut niveau. Mais pas d’autre médaille olympique.

La chute en finale à PyeongChang 2018, le moment le plus difficile de sa carrière

Elle s’était pourtant présentée à PyeongChang 2018 en tant que vice-championne du monde en titre. Ce statut de favorite était accompagnée d’une pression qui a rajouté du stress à la Française. Et l’a menée vers la première déception de sa carrière.

Longtemps en position de monter sur un deuxième podium olympique consécutif pendant la finale, Chloé Trespeuch a chuté sur le dernier saut. Elle a dû se contenter de la cinquième place, loin de ses ambitions de médaille.

« Tout était aligné pour que je performe, donc, je m'étais mis beaucoup plus de pression. Je ne dirais, pas que c'est ça qui m'a fait passer à côté de la médaille parce que c'est un tout petit détail qui fait que je l'ai loupée. Mais voilà, tout le monde est à son meilleur niveau ce jour-là et il m’a manqué le petit détail qui a fait la différence. »

Cette désillusion est aujourd’hui encore le moment le plus difficile de sa carrière.

« Je me sentais vraiment bien, j'avais envie d'aller chercher cette médaille et chuter comme ça si près du but, si près de la ligne d'arrivée, on a l'impression d'être passée très proche, de l'avoir loupé. Ça a été très dur. C'était la première fois que j'avais un objectif que je n'ai pas du tout rempli. Je pense que le premier échec d'une carrière, il est assez marquant. »

Chloé Trespeuch vise le titre olympique à Beijing 2022

Chloé Trespeuch a su tirer les leçons de cette épreuve pour garder le cap. Elle a pris les mesures nécessaires pour rester une des meilleures athlètes de snowboard cross et s’offrir une chance de prétendre au titre olympique à Beijing 2022.

« Cet échec m'a amené plein de choses pour me reconstruire, trouver des motivations, réfléchir comment améliorer ma préparation physique, mon snowboard. À partir de cet échec, j'ai eu vraiment envie de penser la construction de ma carrière et comment amener de la performance », explique celle qui est déjà montée sur quatre podiums cet hiver.

L’actuelle deuxième du classement de la Coupe du monde s’est notamment fixé un objectif : gagner plus souvent.

« C’est un défaut dans ma carrière, j'ai beaucoup de podiums, mais très peu de victoires. »

Elle compte changer la donne dès son séjour à Pékin où elle vise « le titre olympique, comme toutes les filles au départ. »

À Sotchi 2014, la médaille de bronze était un rêve pour Chloé Trespeuch. Désormais, l’or est est son but.