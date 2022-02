Alerte médaille : les USA remportent le snowboard cross par équipes, l’Italie deuxième, le Canada en bronze

Une épreuve à couper le souffle !

Sous la neige, le snowboard cross par équipes mixtes a fait ses premiers pas olympiques au Genting Snow Park et il n’a pas déçu.

Ce sont les USA de Lindsey Jacobellis et Nick Baumgartner qui ont remporté l’épreuve avec un superbe sprint final de Jacobellis, déjà sacrée en individuel chez les femmes, mercredi 9 février. À l’occasion de ses quatrième Jeux, Baumgartner devient le médaillé olympique le plus âgé en snowboard, à l'âge de 40 ans.

L’Italie de Michela Moioli et d’Omar Visintin a fini en deuxième position. C’est également la deuxième médaille de cette édition des Jeux pour Visintin, en bronze en individuel hommes, jeudi. Moioli, elle, est la championne olympique de PyeongChang 2018.

À la troisième place, le Canada d’Eliot Grondin et de Meryeta Odine qui sont eux aussi déjà montés sur le podium en individuel, avec l’argent pour Grondin et le bronze pour Odine.

Les deux équipes de France ont été éliminées dès les quarts de finale. Chloé Trespeuch (médaillée de bronze à Sotchi 2014 et d’argent à Beijing 2022 en individuel) était associée à Merlin Surget, Julia Pereira de Sousa Mabileau (vice-championne olympique à PyeongChang 2018) à Loan Bozzolo.

Pour ne rien rater des Jeux, suivez le Liveblog de Beijing 2022 ici

Le déroulement de cette folle journée

Cette nouvelle épreuve mixte des Jeux Olympiques voit les 15 équipes entrer en lice au stade des quarts de finale. Les hommes disputent une première manche, puis leur chrono final détermine l’ordre de départ des femmes dans la deuxième manche. Le retard maximal pouvant être cumulé est de 3,96 s. Les deux premières équipes de chaque course se qualifient pour le tour suivant.

Les quarts de finale ont livré leurs premières surprises, avec notamment la chute de l’Australienne Belle Brockhoff, championne du monde 2021 de cette épreuve mixte, qui a dû être évacuée, provoquant une pause dans la compétition.

Les deux équipes de France ont aussi été éliminées à ce stade de la compétition. Mabileau/Bozzolo ont terminé avec 14,39 s de retard sur l’Italie de Moioli et Visintin, tandis que Trespeuch est arrivée seulement 0,87 s derrière les snowboardeurs du ROC Kristina Paul/Daniil Donskikh après s’être pourtant élancée avec 3,96 s de retard après la manche de Surget.

La première demi-finale opposait déjà les USA de Jacobellis/Baumgartner à l’Italie Moioli/Visintin et ce sont les deux favoris qui se sont qualifiés, laissant la Suisse de Kalle Koblet et de Sophie Hediger terminer dernière.

Dans l’autre demi-finale, l’autre équipe italienne, composée de Caterina Carpano et de Lorenzo Sommariva – vice-champion du monde 2021 de l’épreuve mixte avec Moioli – prenait la première place, devant les Canadiens Odine/Grondin. La Grande-Bretagne de Charlotte Bankes et de Huw Nightingale ne passait pas malgré une belle course de Bankes, la championne du monde 2021 en individuel qui avait disputé les Jeux de Sotchi 2014 et de PyeongChang 2018 sous la bannière de la France.

En finale, les Américains n’ont pas vraiment été inquiétés. Baumgartner a fini premier de la course hommes, pratiquement sur la même ligne que Visintin (+0,04 s) pendant que Grondin finissait à 0,23 s de l’Américain, Sommariva à 0,88 s.

Tout était donc jouable pour les femmes dans la toute dernière manche. Jacobellis réalisait une course parfaite, reléguant Moioli à 0,20 s sur la ligne d’arrivée. Plus tôt, Odine et Carpano avaient été impliquées dans une chute. La Canadienne a réussi à se relever pour finir à la troisième place et s’offrir une nouvelle médaille de bronze après celle en individuel.

Une récompense pour Odine qui avait souffert d’une commotion cérébrale quelques jours avant l’épreuve individuelle de PyeongChang 2018 et qui a perdu son frère en 2020 en raison d’un cancer.

« C’était hyper stressant », raconte Grondin. « Quand elles sont tombées, les grands écrans continuaient de montrer les deux premières donc je ne savais pas ce qu’il se passait. Je ne savais pas si elle allait bien ou quoi. J’ai donc attendu en espérant qu’elle allait bien et qu’elle avait pu continuer. Puis, j’ai vu son nom et ses temps intermédiaires, donc j’ai dit "Allez". Et je l’ai vu sauter puis franchir la ligne d’arrivée. "Aah, trop bien, on l’a fait." C’est fou, c’est irréel. »

« On était quatre, très proches les unes des autres, au moment de sauter et j’ai vu la planche de Caterina remonter et je me suis dit : "Bon, je vais me planter en finale" », explique Odine. « Je me suis retrouvée la tête dans la neige, mais j’ai relevé la tête et j’ai vu que j’étais un peu mieux qu’elle. Donc je me suis tout de suite relevée et j’ai repris la course pour essayer de monter sur le podium. Je ne suis pas vraiment satisfaite. On visait mieux. »

Tous les résultats sont ici.