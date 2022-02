Snowboard, cross - Chloé Trespeuch - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

À 27 ans, la snowboardeuse française Chloé Trespeuch, spécialiste du boardercorss, s'est offert une splendide médaille d'argent à Beijing 2022.

Ce n'est pas la première fois que la Savoyarde monte sur le podium olympique, puisqu'elle avait remporté la médaille de bronze à Sotchi en 2014. Lors de ses JO à PyeongChang 2018, Trespeuch faisait partie des favorites au podium après sa médaille d'argent aux Championnats du monde 2017 à Sierra Nevada, mais sa finale olympique ne s'est pas passée comme elle l'aurait souhaité. À la reception de la dernière bosse, Trespeuch a chuté, franchissant la ligne d'arrivée sur les fesses et en 5e position.

Mais pas question de réitérer le même scénario à Pékin. Cette année, la finale voyait quatre femmes s'affronter les trois places du podium, et non six comme en République de Corée. Il fallait donc bien se positionner pour s'assurer une médaille. Et c'est ce que Trespeuch a fait. Malgré un départ moyen, elle est remontée à la deuxième place dès la fin de la première ligne droite, derrière l'Américaine Lindsey Jacobellis. Personne ne la dépassera. C'est donc bien sur ses deux pieds, les bras en l'air en signe de satisfaction que Trespeuch a franchit la ligne d'arrivée en deuxième position à Beijing 2022, pour s'offrir un nouveau podium olympique.

« C’est un tourbillon d’émotions. Je suis tellement heureuse, c’est la récompense de beaucoup de travail. De toute une équipe. Même si le travail est fait, ça ne sourit pas toujours. Et quand ça sourit, c’est une récompense pour tout le monde. Que c’est bon ! », a réagi la nouvelle vice-championne olympique de boardercross, au micro de FranceTV.

Revivez en vidéo la finale du snowboard cross femmes à Beijing 2022.

