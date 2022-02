Résumé du snowboard à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Les compétitions de snowboard de Beijing 2022 ont été riches en rebondissements dans les épreuves de big air, halfpipe et slopestyle, ainsi que sur les courses de vitesse et d’adresse que sont le snowboard cross et le slalom géant parallèle.

Tête d’affiche de l’épreuve très attendue de halfpipe, l’Américaine Chloe Kim a brillé du côté des femmes, tandis que Hirano Ayumu, chez les hommes, a réalisé le tout premier triple cork aux Jeux Olympiques et repris le flambeau de Shaun White, le triple champion en titre de 35 ans, qui a annoncé sa retraite à Beijing 2022.

Dans les épreuves de slopestyle et de big air, Max Parrot et Zoi Sadowski-Synnott (slopestyle), et l’Autrichienne Anna Gasser et le Chinois Su Yiming (big air) ont remporté les médailles d’or, alors que le snowboard cross a consacré une spécialiste expérimentée. L’Américaine Lindsey Jacobellis, âgée de 36 ans, a décroché sa première médaille d’or dans l’épreuve femmes pour ses cinquièmes Jeux Olympiques, avant de s’en octroyer une seconde pour les débuts de l’épreuve par équipes mixtes avec son coéquipier non moins expérimenté Nick Baumgartner (40 ans et quatre Jeux au compteur).

Le slalom parallèle géant a été très disputé, l’Autrichien Benjamin Karl s’adjugeant la course hommes, la Tchèque aux multiples talents Ester Ledecka, qui pratique également le ski alpin, s’emparant de l’or chez les femmes.

Les 3 meilleurs moments

1- Changement de génération en halfpipe hommes

Shaun White est arrivé aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin sans avoir remporté la moindre compétition de snowboard depuis sa dernière médaille d’or à PyeongChang 2018. Sans oublier qu’il a dû se battre férocement pour intégrer l’équipe américaine du haut de ses 35 ans, soit plus de 10 ans que la plupart de ses concurrents.

Mais la puissance des performances passées - ainsi que son statut de légende du sport - est telle que beaucoup ne pouvaient se l’imaginer ne pas remporter une quatrième médaille d’or olympique (sur cinq possibles). Et après avoir annoncé que ces runs pékinois seraient ses derniers en tant que snowboardeur en compétition, il a réussi à se hisser jusqu’en finale, lors de laquelle il a chuté sur son dernier essai en essayant de revenir sur les scores de Scotty James, en argent, et surtout du Japonais Hirano, qui avait terminé derrière White lors des deux dernières finales olympiques.

La médaille d’or d’Hirano, auteur d’un triple cork réussi par deux fois en finale, marque un changement de génération dans le snowboard halfpipe hommes. À partir d’aujourd’hui, Hirano devient le héros à chasser, à admirer et à vénérer.

Le halfpipe femmes a connu moins de rebondissements. L’Américaine Chloe Kim a survolé la concurrence pour remporter sa deuxième médaille d’or consécutive, à tout juste 21 ans.

2- Parrot, de patient du cancer à champion olympique

En 2019, le Canadien Max Parrot luttait pour sa vie après qu’un cancer de type lymphome de Hodgkin lui ait été diagnostiqué. Mais après avoir suivi des traitements éreintants et avoir reçu le feu vert médical plus tard cette année-là, il s’est de nouveau entièrement consacré à sa passion, le snowboard.

Personne n’est resté de marbre dans le Genting Snow Park lorsqu’il a réalisé trois manches de haut-vol pour remporter l’or de l’épreuve hommes de slopestyle, son premier titre olympique (il avait remporté l’argent à PyeongChang 2018 ainsi que le bronze, ici, en big air). Il a devancé la jeune star chinoise Su Yiming (vainqueur d’un titre historique en big air) et son propre coéquipier canadien Mark McMorris, dont le bronze était son troisième en trois Jeux.

3 - Enfin la rédemption pour Jacobellis

Ceux qui ont une mémoire d’éléphants se rappellent du moment où, en 2006, une jeune Lindsey Jacobellis a ruiné ses chances de médaille d’or en chutant lors du dernier saut de la finale du snowboard cross femmes des Jeux de Turin.

C’est le genre d’échec qui reste une plaie ouverte à vie pour n’importe quel athlète. Sauf pour cette héroïne américaine, qui est arrivée à Pékin, ses cinquièmes Jeux, bien déterminée à décrocher sa première médaille d’or.

Et elle l’a fait, par deux fois même, remportant la course femmes ainsi que la toute première épreuve olympique de snowboard cross par équipes mixtes avec son coéquipier de 40 ans Nick Baumgartner.

Ils vous racontent

« C’était un sacré voyage, j’en suis si heureux… Beaucoup d’émotions me frappent en ce moment, les encouragement de la foule, quelques mots gentils de mes chers concurrents, je suis si heureux. Le snowboard, merci. Ça a été l’amour de ma vie. Ça a été un voyage. Je suis impatient de voir où ce sport va aller ».

Shaun White réagit en pleurs après avoir terminé quatrième, et mis fin à sa carrière de snowboardeur en compétition, du halfpipe hommes à Beijing 2022.

« Que le cancer me batte n’a jamais été une option. Mais c’est sûr, j’avais peur la plupart du temps. Vous ne savez jamais comment le traitement va fonctionner. Vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. J’étais en bonne santé. J’avais 24 ans. J’étais un athlète. Et j’ai eu un cancer. Je suis la preuve qu’il peut toucher tout le monde. Mais je n’ai jamais donné sa chance au cancer. Je me suis battu si fort chaque jour pour le battre ».

Max Parrot, après avoir réussi deux figures parfaites pour remporter l'or du slopestyle, revient sur sa bataille contre le cancer.

« J’ai définitivement adopté une tactique différente pour ces derniers Jeux car je voulais qu’ils soient funs et mémorables, pas un cirque. Je voulais que ce soit mon expérience et pas ce que les médias voulaient qu’elle soit. Et je pense que j’ai tout simplement choisi de prendre soin de moi. Je pense que cela en valait la peine ».

Lindsey Jacobellis, qui a manqué l'or en 2006 mais a réussi à repartir de Pékin avec deux titres en snowboard cross femmes et en équipe mixte.

Liste des médailles du snowboard à Beijing 2022

Big air hommes :

Or : Su Yiming (République populaire de Chine)

Argent : Mons Roisland (Norvège)

Bronze : Max Parrot (Canada)

Big air femmes :

Or : Anna Gasser (Autriche)

Argent : Zoi Sadowski-Synnott (Nouvelle-Zélande)

Bronze : Murase Kokomo (Japon)

Halfpipe hommes :

Or : Hirano Ayumu (Japon)

Argent: Scotty James (Australie)

Bronze : Jan Scherrer (Suisse)

Halfpipe femmes :

Or : Chloe Kim (États-Unis)

Argent : Queralt Castellet (Espagne)

Bronze : Tomita Sena (Japon)

Slopestyle hommes :

Or : Max Parrot (Canada)

Argent : Su Yiming (République populaire de Chine)

Bronze : Mark McMorris (Canada)

Slopestyle femmes :

Or : Zoi Sadowski-Synnott (Nouvelle-Zélande)

Argent : Julia Marino (États-Unis)

Bronze : Tess Coady (Australie)

Slalom parallèle géant hommes :

Or : Benjamin Karl (Autriche)

Argent : Tim Mastnak (Slovénie)

Bronze : Victor Wilk (ROC)

Slalom parallèle géant femmes :

Or : Ester Ledecka (République tchèque)

Argent : Daniela Ulbing (Autriche)

Bronze : Gloria Kotnik (Slovénie)

Snowboard cross hommes:

Or : Alessandro Haemmerle (Autriche)

Argent : Eliot Grondin (Canada)

Bronze : Omar Visintin (Italie)

Snowboard cross femmes :

Or : Lindsey Jacobellis (États-Unis)

Argent : Chloe Trespeuch (France)

Bronze : Meryeta O’Dine (Canada)

Snowboard cross par équipes mixtes :