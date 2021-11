Slopestyle, halfpipe et big air : quelles sont les différences ?

Le snowboard et le ski acrobatique ont la réputation d'être des sports innovants, dynamiques et excitants. Et c'est exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre à partir du 4 février 2022 aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Ces deux disciplines ont plusieurs épreuves en commun : une course appelée cross mais aussi trois épreuves artistiques : le halfpipe, le slopestyle et le big air. Nous allons nous concentrer sur ces trois épreuves et comprendre en quoi elles se différencient.

Pour commencer, voici quelques règles de base.

Des épreuves artistiques

Le halfpipe, le slopestyle et le big air sont des épreuves artistiques. Les classements sont établis grâce aux notes attribuées par des juges.

Dans ces épreuves, les figures ne sont pas notées individuellement comme en gymnastique ou en patinage artistique. C'est l'impression générale laissée par le passage d'un athlète qui est prise en compte. Les notes vont de 1 à 100. Le résultat d'une manche est la moyenne des notes données par les juges.

Le jury, composé par des membres de plusieurs nations, a de la flexibilité mais il doit suivre une certaine structure. Cela n'empêche pas les athlètes d'être créatifs et audacieux.

Les juges cherchent à valoriser la variété des figures entre les différentes manches avec une attention particulière pour l'amplitude (propreté du décollage, contrôle de la trajectoire, qualité de l'atterrissage), l'originalité (fréquence de la figure, parcours enprunté en slopestyle) et la qualité de la figure (propreté du grab, position à l'atterrissage).

Slopestyle Photo de 2018 Getty Images

Format de la compétition

En big air, halfpipe et slopestyle, la compétition démarre avec les qualifications. Les participants ont deux passages. La meilleure des deux notes est retenue. La finale rassemble ensuite les 12 meilleurs athlètes des qualifications pour une compétition au meilleur des trois passages. Dans la quête de la médaille d'or, la tension monte et le suspense reste total jusqu'au dernier passage.

Quotas olympiques

Pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, les skieurs acrobatiques et les snowboardeurs doivent remplir des minima. Pour voir Pékin, ils ont besoin d'avoir rempli deux critères durant la période de qualification olympique : un top 30 en Coupe du monde et un run qui a valu au moins 50 points en Coupe du monde ou aux Championnats du monde.

À cause de la pandémie de Covid-19, la période de qualification a été aménagée. Pour les snowboardeurs, elle va du 1er juillet 2019 au 16 janvier 2022. Pour les participants aux épreuves de ski acrobatique, elle court du 1er juillet 2020 au 16 janvier 2022. Dans les deux disciplines, les résultats des Championnats du monde 2021 sont pris en compte.

Les quotas seront attribués à la fin de cette période en fonction de la liste d'allocation des quotas olympiques. Certaines restrictions s'y appliquent. Un Comité National Olympique ne peut par exemple pas avoir plus de quatre athlètes qualifiés pour une même épreuve. Une fois les quotas attribués, les CNO peuvent sélectionner les athlètes qui iront à Pékin. Un athlète peut participer à plusieurs épreuves.

Slopestyle

En slopestyle, les riders réalisent des figures et des sauts sur une piste composée de plusieurs de rampes, sauts et obstacles.

Si vous vous rappelez des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, cette épreuve est assez similaire au street en skateboard.

Le haut de la piste est composé de rails métalliques, comme ceux d'un escalier. Ensuite, on trouve trois grands tremplins. Les athlètes y décollent pour réussir plusieurs vrilles, saltos ou grabs.

Le tremplin final permet aux participants de terminer avec un dernier saut encore plus spectaculaire. C'est le bouquet final qui doit être réussi pour atterrir proprement devant les juges et leur laisser une bonne dernière impression.

Entrée au programme olympique :

Snowboard slopestyle : Sotchi 2014

Ski slopestyle : Sotchi 2014

Champions olympiques en titre :

Halfpipe

Skieurs et snowboardeurs enchaînent les figures dans un demi-tube de presque sept mètres de haut (6,70 m).

Dans cette épreuve, la clé du succès ne réside pas forcément dans la réalisation de saut aériens, compliqués avec de multiples figures. Bien atterrir est le plus important pour réussir à enchaîner proprement. Il n'y a que quelques secondes entre les sauts. Détail qui a son importance, les murs du halfpipe sont très raides, entre 16 et 18 degrés.

Dans cette épreuve, un athlète attire toute l'attention : Shaun White.

L'Américain est une véritable icône. À Beijing 2022, il va participer aux Jeux Olympiques d'hiver pour la cinquième fois de sa carrière. Lors de ses quatre premières participations, il a décroché trois médailles d'or. Titré à Turin 2006, Vancouver 2010 et PyeongChang 2018, la Tomate Volante avait dû se contenter de la quatrième place à Sotchi 2014.

Sa compatriote Chloé Kim est aussi très attendue chez les femmes. La snowboardeuse de 21 ans est une fille en or. À PyeongChang 2018, pour ses premiers Jeux Olympiques d'hiver, elle a été titrée. Elle a aussi été double médaillée d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lillehammer 2016, championne du monde à deux reprises et titrée à six reprises aux X Games.

Chez les skieurs, les Américains sont aussi à la fête. À Pékin, David Wise va viser un incroyable triplé après ses médailles d'or à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018.

Il y a quatre ans, la Canadienne Cassie Sharpe a brisé l'hégémonie américaine dans les épreuves de halfpipe des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018. Elle a été titrée dans l'épreuve féminine de ski.

Entrée au programme olympique :

Snowboard halfpipe: Nagano 1998

Ski halfpipe : Sochi 2014

Champions olympiques en titre :

Big air

Big air est un nom qui parle de lui-même. Dans cette épreuve, les skieurs et les snowboardeurs s'élancent sur un tremplin puis décollent vers le ciel pour réaliser autant de vrilles et de saltos que possible dans un tourbillon impressionnant de skis/planche, neige, membres et combinaisons spéciales.

Imaginez un athlète descendre un tremplin comme en saut à ski mais au lieu de rester dans une position figée pour essayer d'aller le plus loin possible, il passe son temps en l'air à faire des figures spectaculaires. Voici le principe du big air ! Un saut, des figures compliquées et c'est terminé.

Attraper sa planche ou ses skis pendant une figure ajoute de la difficulté. Dans cette épreuve, l'atterrissage est très important pour marquer des points auprès des juges. Si vous réussissez à leur faire croire que votre saut spectaculaire a été facile pour vous, alors ils ne pourront être qu'impressionnés.

Entrée au programme olympique :

Snowboard big air : PyeongChang 2018

Ski big air : Beijing 2022

Champions olympiques en titre :

Snowboard big air femmes : Anna Gasser (Autriche)

(Autriche) Snowboard big air hommes : Sebastien Toutant (Canada)

Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 vont débuter le 4 février 2022. Les épreuves de snowboard vont se dérouler du 5 au 15 février alors que celles de ski acrobatique sont prévues du 3 au 19 février. En fonction des conditions météorologiques, le calendrier peut évoluer.