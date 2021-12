Ski Halfpipe, Calgary (CAN) : les Canadiens en force, Eileen Gu encore au top

La moisson a été bonne pour les locaux de l’étape.

À Calgary, dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 décembre, les skieurs canadiens ont en effet frappé fort dans l’épreuve de Coupe du monde de Halfpipe : Rachael Karker a terminé troisième et est monté sur son deuxième podium de la saison. C’est l’incontournable Eileen Gu qui s’est emparée de la première place, devant l’Américaine Hanna Faulhaber.

Et du côté des hommes, Brendan Mackay a lui aussi décroché son deuxième podium de la saison, mais cette fois il est monté sur la première marche. Son compatriote Simon d’Artois a terminé troisième derrière l’Américain Alex Ferreira.

Les épreuves de Halfpipe des Jeux Olympiques de Beijing 2022 auront lieu les 17 et 18 février.

Eileen Gu inarrêtable

Malgré son arrivée tardive à Calgary, la veille de la compétition seulement, la Chinoise de 18 ans Eileen Gu a à nouveau montré qu’elle était la skieuse à battre en prenant la première place de l’épreuve de Halfpipe à Calgary, comme elle l’avait fait à Copper Mountain le 10 décembre ou encore à Steamboat en Big Air, le 4 décembre.

En tête dès son premier run, avec 95,20 points, la double championne du monde 2021 (en Halfpipe et Slopestyle) a réussi à allonger l’écart lors de son dernier passage en décrochant la note de 96,80. L’Américaine de 17 ans Hanna Faulhaber, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2020 à Lausanne, a pris la deuxième place avec une note de 92,80 dès son premier run.

La Canadienne Rachael Karker, en argent à Copper Mountain quelques semaines plus tôt, est à nouveau montée sur le podium, sur la troisième marche cette fois, avec un meilleur score de 90,20 points sur son troisième run.

« Je savais que je devais tout donner sur mon dernier run », a déclaré Karker à la chaîne canadienne CBC. « Je suis super motivée, ce n’est que le début et j’ai hâte de relever le prochain défi. »

La Canadienne Cassie Sharpe, championne olympique à PyeongChang 2018 en Halfpipe, a pris la septième place. Elle a repris la compétition au mois de décembre après des blessures aux genoux et une fracture du fémur contractée aux Winter X Games en janvier.

Première victoire en Coupe du monde pour Mackay

Troisième à Copper Mountain le 10 décembre, deuxième à Aspen en mars 2021 et à Calgary la saison dernière, Brendan Mackay était déjà monté sur des podiums de Coupe du monde, mais jamais sur la première marche. C’est désormais chose faite. À 24 ans, il a décroché l’or avec 97 points, une note qu’il a acquise sur son dernier run.

Il a ainsi devancé l’Américain Alex Ferreira, le médaillé d’argent de PyeongChang 2018 et multiple médaillé et vainqueur des X Games (27 ans). Le 10 décembre à Copper Mountain, c’est lui qui avait remporté la victoire avec un score de 93,50. Cette fois, ses 94,80 points, obtenus sur son dernier run aussi, lui ont permis de prendre la deuxième place.

Derrière eux, le Canadien Simon d’Artois, 29 ans, a décroché son premier podium de la saison après sa cinquième place à Copper Mountain. Il a lui aussi gardé son meilleur run pour la fin et a été noté 94,40.

« J’espère vraiment continuer sur cette lancée », a déclaré Mackay à CBC. « On est tous super content et on essaie de prendre autant de plaisir que possible à chaque compétition, en plus de monter en puissance avant les Jeux Olympiques. »

Le Français Kevin Rolland a terminé neuvième.