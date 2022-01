Ski Halfpipe, Calgary (CAN) : deux victoires en trois jours pour Eileen Gu, Mackay brille à domicile

Eileen Gu et Brendan Mackay ne pouvaient pas rêver mieux pour débuter l’année 2022.

Les deux skieurs acrobatiques ont remporté les deux étapes de Coupe du monde de halfpipe qui se déroulaient à Calgary aux Canada, du 30 décembre au 1er janvier.

Avec un score de 92,80 points, Gu a devancé la Canadienne Rachael Karker, seconde avec 89,40 points et l’Américaine Hanna Faulhaber, troisième avec 88,60 points.

Déjà, lors de la première étape, la double championne du monde 2021 (halfpipe et slopestyle), s’était imposée chez les femmes avec un meilleur run noté 96,80 points, devant Faulhaber et Karker, respectivement seconde et troisième.

Comme Gu, le Canadien Brendan Mackay a brillé avec une double victoire à domicile. Deux jours plus tôt, il avait remporté sa toute première étape de Coupe du monde avec un impressionnant score de 97 points. Il s’est de nouveau imposé avec un run noté 93,40 points, devant l’Américain Alex Ferreira (90,40 points) et le Canadien Noah Bowman (88 points).

Il ne reste plus qu’une seule étape de Coupe du monde de halfpipe avant la fin de la saison et les très attendus Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Les meilleurs skieurs acrobatiques du monde passeront donc par Mammoth Mountain, aux États-Unis du 6 au 9 janvier avant de s’envoler pour Pékin.

Les épreuves de halfpipe des Jeux Olympiques de Beijing 2022 auront lieu les 17 et 18 février.

Gu continue d’écrire l’histoire

À seulement 18 ans, Eileen Gu a su s’imposer comme l’une des meilleures skieuses acrobatique du monde. Avec ces deux nouvelles victoires à Calgary, la Chinoise a donc remporté quatre étapes de Coupe du monde cette saison, avec Copper Mountain en halfpipe et Steamboat en Big air. Elle conserve ainsi sa première place au classement général avec un total de 300 points, devant Karker à 220 points et Faulhaber à 185 points.

Aussi à l’aise en slopestyle qu’en Big air ou en halfpipe, la double médaillée d'or aux X-Games 2021, sera une forte prétendantes au podium lors des prochains Jeux Olympiques d’hiver, où elle jouera à domicile.

Lors de cette deuxième étape de Coupe du monde au Canada, les conditions étaient difficiles avec un vent fort qui fouettait le demi-cercle du Snow Rodéo.

Après un premier run en dessous de ses espérances, Gu a relevé le niveau pour s’offrir une belle note de 92,80 points. Avec sa figure signature, un 540 Buick à droite, suivi d’un double 540 Japan combo à gauche et un superbe enchainement en fin de pipe avec un alley-oop flat 540 Japan à droite et un alley-oop flat 540 safety à gauche, elle s’est assuré la première place du podium pour la deuxième fois consécutives en trois jours.

« Je suis très, très heureuse ! », a-t-elle déclaré après la compétition. « Je m’étais dit que le plus important pour moi serait de prendre de l’expérience en compétition, surtout face à des filles comme Rachael (Karker) ou Cassie (Sharpe), que j’admire beaucoup. Donc j’essaie toujours d’être sur le terrain et faire de mon mieux. »

Mackay double la mise à domicile

Alors qu’il n’avait jamais remporté d’étape de Coupe du monde par le passé, le Canadien Brendan Mackay s’est offert un doublé à Calgary.

À 24 ans, le skieur s’est imposé avec un run impressionnant qui a démarré très fort avec un switch double flatspin 900 à gauche et s’est conclu en beauté avec un back to back double 1260. Il a été noté 93,40 points, moins bien que lors de sa première victoire deux jours plus tôt où il avait été noté 97 points, mais les conditions météo étaient plus capricieuses lors de cette deuxième étape canadienne. Son score lui a tout de même permis de prendre la tête du classement.

« C’est incroyable », expliquait-il après sa deuxième victoire. « C’est un sentiment difficile à décrire, mais je suis vraiment heureux d’avoir réussit un bon run. »

« Cela fait 15 ans je suis dans les pipes et le vent est souvent présent, donc je suis habitué. La plupart du temps je ne sens même pas le vent quand je suis en run, c’est plus une bataille mentale. J’ai monté le son ma musique et j’ai essayé d’ignorer les conditions. Cela a fonctionné. »

Après Calgary, Mackay pointe en tête du classement général avec un total de 260 points, à égalité avec Ferreira. Noah Bowman est troisième avec un total de 150 points.

Le Français Kevin Rolland, 9e lors de la première étape le 30 décembre, s'est classé 11e ce samedi 1er janvier. Il est actuellement à la 10e place du classement général de Coupe du monde de halfpipe.