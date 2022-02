Résumé du ski de fond à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Le ski de fond reste le grand artisan du succès de la Norvège aux Jeux Olympiques d’hiver. Les standards norvégiens sont si élevés dans ce sport que leurs huit médailles de Beijing 2022 peuvent sembler en-deçà des 14 médailles de PyeongChang 2018.

L’un des athlètes qui a mis au défi la Norvège à Beijing 2022 est le représentant du ROC Alexander Bolshunov. Il a remporté une médaille dans les cinq épreuves auxquelles il a participé : trois en or, une en argent et une en bronze. Johannes Hoesflot Klaebo l’a suivi de près, avec quatre médailles, mais la star norvégienne a connu quelques déboires dans les épreuves de distance. Le Finlandais Iivo Niskanen a également brillé, avec trois médailles, une de chaque couleur.

Les épreuves femmes ont également compté sur plusieurs multi-médaillées, comme l’athlète du ROC Natalia Nepryaeva, les Suédoises Jonna Sundling et Maja Dahlqvist, la Norvégienne Therese Johaug, l'Américaine Jessie Diggins, la Finlandaise Kerttu Niskanen et les Allemandes Victoria Carl et Katharina Hennig.

Revivez les meilleurs moments de ski de fond à Beijing 2022, un sport qui met à l’épreuve les limites de chaque concurrent.

Les 3 meilleurs moments

Les remplaçantes allemandes offrent une victoire à couper le souffle en sprint par équipes femmes

Surprise des compétitions à Beijing 2022, l’équipe femmes d’Allemagne a réussi à remporter des médailles dans les deux épreuves par équipes. En sprint femmes par équipes, elles ont livré l’une des finales les plus palpitantes que ce sport ait connues, terminant devant la Suède et le ROC pour moins d’une seconde.

La partie la plus incroyable de cette histoire est que la skieuse qui a terminé la course, Victoria Carl, n’était même pas censée faire partie de l’équipe. Elle a remplacé Katherine Sauerbrey, qui a été contrainte de se retirer de l’épreuve.

« Que nous ayons une médaille d’or à la fin, c’est incroyable et unique. Je pense que c’est très important pour nous, surtout après la médaille d’argent du relais (femmes 4 x 5 km), c’est très important pour le ski de fond en Allemagne », a raconté la médaillée d’or Katharina Hennig.

Victoria Carl franchit la ligne d'arrivée et Katharina Hennig célèbre en grand le sprint par équipes femmes de ski de fond à Beijing 2022. Photo de Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Alexander Bolshunov : médailles d'or et bottes en or

Le soulagement a été l’émotion qui a dominé au terme des premières compétitions de ski de fond, les courses de skiathlon (30 km pour les hommes, 15 pour les femmes). La Norvégienne Therese Johaug, qui compte 14 titres aux Championnats du monde, s’est adjugée sa première médaille d’or olympique lors de la première épreuve à décerner des médailles durant ces Jeux. Alexander Bolshunov (ROC) semblait également ravi de sa victoire, quatre ans après avoir remporté trois médailles d’argent et une de bronze à PyeongChang 2018.

« Mes émotions ne peuvent être décrites. Je n’ai pas encore réalisé que je suis vraiment champion olympique. Ce dernier mois, j’ai beaucoup cru en moi et compris que je devais devenir champion olympique. Je suis particulièrement heureux d’avoir pu le faire ici dès la première course », a déclaré Bolshunov.

Il était encore loin de se douter que quatre autres médailles allaient suivre à Pékin. Après la dernière, la mass start sur 50 km (qui a finalement été rabotée à 30 km en raison des conditions météo), il a porté des bottes en or et brillantes pour fêter l’événement.

Alexander Bolshunov (ROC) porte des bottes en or après la mass start de 50 km. Photo de Matthias Hangst/Getty Images

Niskanen attend sur la ligne d'arrivée pour féliciter le skieur colombien Quintana

Après avoir remporté le 15 km classique et s’être assuré sa troisième médaille d’or olympique, la star finlandaise du ski de fond Iivo Niskanen aurait pu directement aller célébrer avec ses coéquipiers, ou alors s’offrir un repos bien mérité, mais il a préféré se tenir près de la ligne d’arrivée pour attendre le Colombien Carlos Andrés Quintana, dernier skieur à terminer la course, et partager un moment #StrongerTogether avec lui.

« Je lui ai dit : ‘Bravo’. Il faut se respecter entre athlètes. Tout le monde a beaucoup travaillé pour être ici, cela a signifié beaucoup pour lui de franchir la ligne d’arrivée ».

« Vous avez besoin de ce genre de respect dans ces Jeux Olympiques. Les petits pays n’ont pas autant de budget que les meilleures nations. Tout le monde doit être fier de participer aux Jeux Olympiques en tant que skieur », a confié Niskanen aux journalistes.

Ils vous racontent

« [Alexander] Bolshunov a vécu dans ma tête cinq jours après ça, mais il est maintenant parti ».

Le skieur finlandais Iivo Niskanen suite à sa victoire contre son rival du ROC lors du 15 km classique hommes, cinq jours après que Bolshunov l'a battu dans la course de skiathlon.

« C’est énorme pour l’Allemagne. C’est fou, nous venons aux Jeux Olympiques et personne ne nous dit : ‘Oh, vous en reviendrez avec une médaille d’or’. Et pourtant, aujourd’hui, nous revenons avec cette médaille d’or. C’est incroyable ».

L'Allemande Victoria Carl suite à leur courte victoire devant la Suède et le ROC en sprint par équipes femmes.

« Quand je voyage, j’ai un sac avec l’équipement, les chaussures de ski, les gants et tout le reste. Et puis j’ai un autre sac rempli de mon pain. J’ai beaucoup de pain. Je ne sais pas combien mais je pense autour de 20 (miches) ou quelque chose comme ça. C’est très important. J’aurais du mal avec mon estomac si je n’en apportais pas avec moi, j’en ai vraiment besoin ».

La star norvégienne Johannes Hoesflot Klaebo, qui est intolérant au gluten et emmène du pain cuit par sa grand-mère lors de compétitions dans le monde entier.

Liste des médailles de ski de fond à Beijing 2022

Skiathlon 7,5 km + 7,5 km femmes

Or : Therese Johaug (NOR)

Argent : Natalia Nepryaeva (ROC)

Bronze : Teresa Stadlober (AUT)

Skiathlon 15 km + 15 km hommes

Or : Alexander Bolshunov (ROC)

Argent : Denis Spitsov (ROC)

Bronze : Iivo Niskanen (FIN)

Sprint libre femmes

Or : Jonna Sundling (SWE)

Argent : Maja Dahlqvist (SWE)

Bronze : Jessie Diggins (USA)

Sprint libre hommes

Or : Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)

Argent : Federico Pellegrino (ITA)

Bronze : Alexander Terentev (ROC)

Classique 10 km femmes

Or : Therese Johaug (NOR)

Argent : Kerttu Niskanen (FIN)

Bronze : Krista Parmakoski (FIN)

Classique 15 km hommes

Or : Iivo Niskanen (FIN)

Argent : Alexander Bolshunov (ROC)

Bronze : Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)

Relais 4 x 5 km femmes

Or : ROC

Argent : Allemagne

Bronze : Suède

Relais 4 x 10 km hommes

Or : ROC

Argent : Norvège

Bronze : France

Sprint classique par équipes femmes

Or : Allemagne

Argent : Suède

Bronze : ROC

Sprint classique par équipes hommes

Or : Norvège

Argent : Finlande

Bronze : ROC

Mass start libre 50 km hommes (réduite à 30 km en raison de la météo)

Or : Alexander Bolshunov (ROC)

Argent : Ivan Yakimushkin (ROC)

Bronze : Simen Hegstad Krueger (NOR)

Mass start libre 30 km femmes

Or : Therese Johaug (NOR)

Argent : Jessie Diggins (USA)

Bronze : Kerttu Niskanen (FIN)