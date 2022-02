Alerte médaille, 10 km classique (ski de fond) : Therese Johaug en or, devant Kerttu Niskanen et Krista Parmakoski

La quadruple championne du monde 2021 est désormais double championne olympique.

La Norvégienne Therese Johaug a remporté le 10 km classique du ski de fond aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, ce jeudi 10 février, après avoir déjà gagné le skiathlon samedi.

Elle a terminé sa course en 28 min 06 s 3, avec seulement 0,4 s d’avance sur la Finlandaise Kerttu Niskanen qui décroche sa première médaille olympique individuelle après ses deux médailles d’argent à Sotchi 2014 au relais et dans le sprint par équipes. Dimanche, son frère Iivo Niskanen avait pris le bronze au skiathlon alors que Kerttu avait fini au pied du podium au skiathlon la veille.

Comme à PyeongChang 2018, leur compatriote Krista Parmakoski a fini en bronze. Elle remporte sa cinquième médaille olympique. En République de Corée, elle était montée sur la troisième marche du podium aux côtés de la multiple championne olympique Marit Bjoergen, les deux femmes ayant signé le même temps.

Le podium du 10 km classique

Therese Johaug (NOR) Kerttu Niskanen (FIN) Krista Parmakoski (FIN)

Les derniers mètres fatals à Niskanen

Ça s’est joué à un cheveu dans cette course contre-la-montre où les concurrentes partent à 30 s d’intervalle. À 4 dixièmes exactement ! Kerttu Niskanen était pratiquement « dans le vert » tout au long de la course et avait même 10 s d’avance sur Therese Johaug à trois kilomètres de la ligne d’arrivée. Mais la dernière montée lui a fait perdre de précieuses secondes, ce qui lui a coûté la victoire, dans les derniers mètres.

La fondeuse du ROC Natalia Nepryaeva, en argent au skiathlon il y a quatre jours, est partie en trombe, mais à la mi-parcours, elle était descendue à la troisième place, une place à laquelle elle a tenu jusqu’à la marque des 6,8 km, le moment qu’a choisi Krista Parmakoski pour donner un coup d’accélérateur. La Finlandaise termine finalement à 31,5 s de Johaug à la troisième place, la fondeuse du ROC à la quatrième place.

Les Françaises Coralie Bentz et Mélissa Gal, qui disputent leurs premiers Jeux, ont pris respectivement les 40 et 41e places.

Retrouvez les résultats complets et le classement ici.