Ski de bosses, Alpe d'Huez : grosse frayeur pour Laffont, Anthony et Horishima s'imposent

Grosse frayeur pour Perrine Laffont ce vendredi 17 décembre, lors l'étape de Coupe du monde à l'Alpe d'Huez.

La championne olympique en titre de la discipline, pourtant facilement qualifiée en super finale après un très bon run en finale, a chuté lors de son dernier passage. La Pyrénéenne est restée de longues secondes au sol avant de se relever et de descendre par elle-même jusqu'en bas de la piste. D'après L'Équipe, elle serait touchée aux côtes et devrait passer des examens ce vendredi.

C'est l'Australienne Jakara Anthony qui s'est imposée pour la première fois de la saison avec une note de 85,97 points. Avec cette victoire, elle a pris la tête du classement général. Derrière elle, la Japonaise KAWAMURA Anri est arrivée deuxième avec 77,21 points et l'Américaine Tess Johnson, troisième avec 76,64 points.

Chez les hommes, les Japonais ont réussi un doublé en France. Horishima Ikuma et Hara Daichi ont pris respectivement la première et seconde place avec des notes de 87,84 points et 82,96 points. Le sextuple champion du monde, Mikael Kingsbury s'est fait surprendre par la vitesse durant la super finale. Auteur de nombreuses fautes durant ses parties de ski, le Canadien a dû se contenter de la troisième marche du podium, avec tout de même une bonne note de 81,34 points.

Le Français Ben Cavet n'a pas passé les qualifications du 16 décembre, prenant la 43e place, insuffisant pour disputer la finale de cette étape de Coupe du monde à domicile. Un autre Français était en lice en finale masculine. Sacha Théocharis s'est classé 14e de la finale avec une note de 77,06 points.

Dès demain, samedi 18 décembre, les skieurs seront de nouveau en haut des pistes pour l'épreuve de ski de bosses parallèles, une discipline qui ne figure pas au programme des Jeux Olympiques de Beijing 2022, mais qui est tout aussi spectaculaire que les bosses.

Programme de la saison de Coupe du monde de bosses 2021/2022