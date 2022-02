Alerte médaille : les Suisses Ryan Regez et Alex Fiva en or et en argent en ski cross, Sergey Ridzik en bronze

Quel début d’année 2022 sensationnel pour Ryan Regez !

Leader de la Coupe du monde après notamment deux victoires lors des dernières courses du début de saison, à Idre en janvier, le Suisse Ryan Regez s’est désormais adjugé l’or dans l’épreuve de ski cross aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Il a remporté la finale de cette épreuve à l’incroyable suspense et pouvait laisser couler les larmes après avoir franchi la ligne d’arrivée devant son compatriote Alex Fiva, le champion du monde en titre, et le skieur du ROC Sergey Ridzik, vainqueur de l’étape de Coupe du monde disputée sur ce parcours du Genting Snow Park à Zhangjiakou, en novembre dernier, et déjà médaillé de bronze olympique à PyeongChang 2018.

Le Suédois Erik Mobaerg a terminé à la quatrième place en finale.

La France, avec quatre skieurs en lice, nourrissait de grands espoirs de médaille, notamment après le beau début de saison de Terence Tchiknavorian et Bastien Midol, respectivement n° 2 et 3 au classement de la Coupe du monde.

Mais « Tchik » a été éliminé dès les huitièmes de finale, tout comme Jean-Frédéric Chapuis, le champion olympique de Sotchi 2014. Midol, lui, a été sorti dans son quart de finale où il était aligné contre Alex Fiva.

François Place a entretenu les espoirs français, et espérait se retrouver en finale avec Fiva et Erik Mobaerg, comme aux Championnats du monde où il avait terminé entre les deux skieurs pour devenir vice-champion du monde en 2021. Mais il a été éliminé au stade des demi-finales, après avoir fini derrière Ryan Regez et Erik Mobaerg. Il se classe finalement huitième après sa dernière place en petite finale.

