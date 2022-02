Ski cross à Beijing 2022 : Tout ce qu’il faut savoir sur l’épreuve hommes, avec Tchiknavorian, Place, Midol et Chapuis le 18 février

Il y a huit ans, les Français éclaboussaient de leur talent le ski cross olympique.

En effet, aux Jeux de Sotchi 2014, trois Français gravissaient les trois marches du podium après une finale splendide. Jean-Frédéric Chapuis était couronné champion olympique, devant Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol.

Et au vu de la densité de l’équipe de France présente aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, la possibilité d’un nouveau podium 100 % français n’est pas à écarter, le vendredi 18 février. Chapuis est à nouveau présent, accompagné de Bastien Midol (le frère de Jonathan, présent à Pékin mais en tant que remplaçant et partenaire d’entraînement), de François Place et de Terence Tchiknavorian pour défendre les couleurs de la France à Pékin.

Toutefois, des skieurs d’autres nations sont en super forme cette saison, avec la ferme intention d’empêcher l’exploit de 2014 de se réitérer. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’épreuve de ski cross à Beijing 2022.

Qui sont les Français en lice et quelles sont leurs ambitions ?

Ils seront quatre ski crosseurs à représenter la France dans l’épreuve olympique du 18 février, à partir de 11h45 (heure de Pékin).

Les grosses chances de médaille de la France reposent sans doute sur les épaules de Terence Tchiknavorian. Victime d’une fracture de la jambe lors de sa dernière participation aux JO, à PyeongChang 2018, il vit aujourd’hui la plus belle saison de sa carrière en Coupe du monde où il est actuellement deuxième du classement, à égalité de points avec le Suisse Ryan Regez.

« C'est vrai que j'ai fait un très bon début de saison, je suis assez satisfait », a déclaré le skieur de 29 ans en conférence de presse à son arrivée à Pékin. « J'arrive ici avec de bonnes ambitions, ou du moins avec de la confiance. Je sais que je peux faire quelque chose de bien. Je pense que je peux faire partie des personnes qui peuvent espérer une belle journée. »

Il a fait quatre podiums en Coupe du monde cette saison, dont une victoire, et a remporté le Tour de Ski devant son compatriote Bastien Midol, qui lui colle aux basques au classement, avec quatre podiums également et une victoire. En 2014, alors qu’il était vice-champion du monde en titre, une grave blessure contractée en Coupe du monde a empêché Midol de goûter à ses premiers Jeux. Il a regardé à la télé son frère Jonathan entrer dans l’histoire avec le podium 100 % français à la télé. Puis, ses saisons précédant PyeongChang 2018 n’avaient pas été suffisamment solides pour prétendre à une place en équipe de France.

Cette fois, il est bien présent et pose ses ambitions : « L'objectif est d'atteindre la finale et d'aller chercher une médaille ensuite. Mais dans un premier temps, je veux réussir à me donner à fond. J'essaie d’aborder les Jeux comme une Coupe du monde ou des Championnats du monde que j'ai déjà vécus deux ou trois fois. C'est sûr que le jour-J, je pense que ça va quand même être un peu différent. Il y aura beaucoup d’attentes. On va essayer de rester concentré et de produire le meilleur ski. »

François Place, lui, en est à ses deuxièmes JO. Depuis sa 10e place à PyeongChang, il a été sacré champion du monde en 2019 et vice-champion en 2021. Celui qui est passé du ski alpin au ski cross a aussi décroché la troisième place lors de la dernière étape de Coupe du monde à Idre (Suède) le 23 janvier dernier, devenant ainsi le troisième Français à monter sur la boîte dans la compétition cette saison après Tchiknavorian et Midol.

« Ce qui a changé par rapport à PyeongChang, c'est qu'il y a deux médailles aux Championnats du monde, plus quelques podiums en Coupe du monde », analyse-t-il. « J'ai beaucoup plus d'expérience qu'en 2018. J’aborde donc les Jeux très sereinement et j’ai vraiment envie de donner le maximum sur cette course. »

Le quatrième Français en lice n’est autre que Jean-Frédéric Chapuis, qui est devenu champion olympique de 2014 à l’occasion de sa première participation aux JO. À PyeongChang, il a terminé à une décevante 13e place, et cette saison, il a été gêné par une blessure au dos qui l’a notamment fait renoncer aux deux dernières étapes de la Coupe du monde à Idre en janvier.

Avant cela, en huit étapes de la Coupe du monde, il n’a pas fait mieux que septième, à Val Thorens en décembre. « Je suis un outsider clairement, je ne fais pas partie des favoris, mais je vais jouer à fond ma chance, donner le maximum et faire ce que je peux. Et j’espère arriver à aller gratter une médaille. »

Et quand les journalistes lui demandent si un podium bleu-blanc-rouge est à nouveau possible, il affirme : « Si toutes les planètes s’alignent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. »

Les Suisses Fiva et Regez en trouble-fêtes

Ce podium rêvé par les supporters des Tricolores, deux Suisses comptent bien s’assurer qu’il ne se produise pas et ils en ont les moyens.

Alex Fiva est le champion du monde en titre après sa victoire en 2021, devant Place notamment. Il n’a pas vraiment confirmé cette saison, même s’il a obtenu une victoire en Coupe du monde en décembre devant Tchiknavorian. Non, l’homme suisse en forme du moment s’appelle Ryan Regez.

C’est lui le leader de la Coupe du monde après notamment ses deux succès coup sur coup à Idre. Avec celle d’Innichen avant Noël, il compte six podiums cette saison. Visiblement, celui qui a choisi de devenir végan il y a plusieurs années après une blessure aux ligaments du genou s’est bien remis de sa fracture de la main contractée en mars 2021.

Il faudra aussi garder un œil sur le Suédois David Mobaerg, le champion du monde junior 2019. À 22 ans, il s’est invité chez les plus grands en Coupe du monde avec trois podiums dont deux victoires !

Le ski cross, qu’est-ce que c’est ?

Le ski cross est l’une des disciplines du ski acrobatique. Si la plupart des disciplines acrobatiques sont soumises à un jugement, ce n’est pas le cas du ski cross qui est une course à élimination directe.

Quatre skieurs s’élancent en même temps sur un parcours qui enchaîne les bosses et les virages. Les deux premiers sont qualifiés pour la manche suivante, jusqu’à la grande finale, où les trois premiers constituent le podium de l’épreuve.

Si on devait comparer cette discipline à un sport des Jeux d’été, cela pourrait être le BMC Race. Les contacts et les chutes sont monnaie courante dans cette discipline, ce qui la rend imprévisible et palpitante.