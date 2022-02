Blessée au dos, Alizée Baron renonce à l’épreuve de ski cross de Beijing 2022 le 17 février

Alizée Baron déclare forfait.

Selon les informations du CNOSF reçues ce jeudi 17 février, « Alizée Baron a commencé à ressentir des douleurs lombaires majorées à la suite de l’entraînement d’hier, ce qui ne lui permet pas de prendre le départ aujourd’hui malgré tous les soins prodigués. »

Baron devait disputer l’épreuve de ski cross femmes, ce jeudi, la seule de son programme aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. À Sotchi 2014, la ski crosseuse avait terminé à la 20e place. Quatre ans plus tard, à PyeongChang 2018, elle avait remporté la petite finale pour terminer 5e.

Elle arrivait à Beijing 2022 pleine d’espoirs après ses deux médailles de bronze aux Championnats du monde 2019 et 2021. Elle a aussi pris la quatrième place deux fois en Coupe du monde cette saison, à Val Thorens le 11 décembre 2021 et à Nakiska le 15 janvier 2022 lors de la dernière étape avant de partir pour Pékin.

« Mon dos va bien », avait déclaré la ski crosseuse de 29 ans, en conférence de presse à son arrivée à Pékin. « Je n'arrive pas aussi en forme que je l'aurais voulu, mais on a beaucoup travaillé avec les kinés et médecins. C’est une gestion au quotidien pour arriver dans la meilleure forme possible jeudi. »

Au final, elle ne pourra tenir sa place. Les huitièmes de finale du ski cross femmes commencent à 14h au Genting Snow Park. La France sera représentée par Jade Grillet-Aubert, 24 ans.

