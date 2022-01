Tessa Worley en bronze lors du dernier slalom géant avant Beijing 2022

Se mettre en confiance avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022.

C'est un peu le maitre mot pour tous les athlètes sélectionnés par leur Comité National Olympique pour prendre part à cette nouvelle édition des Jeux d'hiver. Et quoi de mieux qu'un ultime podium en Coupe du monde pour être gonfler à bloc avant de prendre l'avion ?

C'est ce qu'ont fait la Suédoise Sara Hector, la Slovaque Petra Vlhova et la Française Tessa Worley, lors de cette ultime slalom géant avant les JO, à Plan de Corones, en Italie, ce mardi 25 janvier.

Autrice de deux belles descentes, Hector, actuellement leader du classement de slalom géant et quatrième du général, s'est imposée pour la troisième fois de la saison, après ses victoires à Courchevel (FRA) et à Kranjska Gora (SLO). Elle a remporté cette nouvelle étape avec un temps cumulé de 2 min 03 s 63 devant la championne du monde 2019 de slalom géant, la superstar slovaque Petra Vlhova, à + 0,15 s.

La Française Tessa Worley a bien mené sa barque elle aussi, faisant preuve d'une constance remarquable. Alors qu'elle pointait à la huitième place après la première manche, la figure de proue du ski alpin femmes français a maîtrisé son deuxième passage en réalisant le 9e meilleur temps. Un régularité qui l'a propulsée sur le podium à la troisième position, à + 0,52 s.

C'est le troisième podium de Coupe du monde de la saison pour Worley, après sa victoire à Lienz (AUT) et sa deuxième place à Kranjska Gora (SLO). La Haut-Savoyarde, a qui il ne manque que le titre olympique pour réaliser le triptyque globe de cristal - titre mondial - médaille olympique, est 2e du classement de slalom géant et 11e du général. « Le globe de cristal, les Championnats du monde et les Jeux Olympiques d'hiver sont les trois plus belles choses qu'on peut trouver dans le palmarès d'un skieur. J'aimerais compléter le mien », avait-elle expliqué à Olympics.com dans un entretien exclusif.

La double championne olympique et sextuple championne du monde, Mikaela Shiffrin (USA), qui pointe actuellement en tête du classement général de Coupe du monde, a dû se contenter de la 5e place, à + 0,81 s, derrière l'Italienne Federica Brignone. À noter l'absence de Sofia Goggia, blessée au genou lors de la Coupe du monde de super-G de Cortina d'Ampezzo, qui fait son possible pour répondre présent à Beijing 2022 et qui n'était donc pas engagé sur le slalom géant à Plan de Corones.

Le ski alpin à Beijing 2022

Six épreuves de ski alpin sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le slalom géant, le super-G, le slalom, la descente, le combiné alpin et le slalom parallèle par équipes mixtes vont se dérouler du 6 au 19 février au Centre National de ski alpin dans la zone de Yanqing.