Goggia survole la descente de Lake Louise, Miradoli dans le top 20 pour son retour 

Sofia Goggia a commencé la défense de son petit globe de la descente de la meilleure des manières. Ce vendredi 3 décembre, l'Italienne a été intouchable à Lake Louise. En 1 min 46 s 95, elle a été presque une seconde et demie plus rapide que sa première poursuivante : Breezy Johnson. L'Autrichienne Mirjam Puchner a complété le podium.

Sofia Goggia a lancé sa saison en remportant une cinquième descente consécutive en Coupe du monde. Personne n'a été en mesure de contester sa domination sur la spécialité. Même pas Mikaela Shiffrin qui a terminé en-dehors du top 20 pour son retour sur une épreuve de vitesse.

Une autre skieuse faisait son grand retour : Romane Miradoli. Victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre 2020 à Courchevel, elle est revenue pour la première fois en Coupe du monde sur la neige canadienne de Lake Louise. En terminant 19e, la Savoyarde a obtenu le meilleur résultat de la délégation tricolore.

Le film de la descente de Lake Louise

Avec le dossard numéro 1, Ramona Siebenhofer a établi le premier temps de référence en 1 min 48 s 91.

Breezy Johnson a fait presque une demi-seconde de mieux que l'Autrichienne. Plus régulière, la skieuse de 25 ans a été plus rapide sur le bas pour réaliser le meilleur chrono provisoire et terminer à la deuxième place. C'est le meilleur résultat de la carrière de celle qui est montée sur quatre podiums de descente en Coupe du monde l'an passé.

Après Ramona Siebenhofer et Breezy Johnson, Sofia Goggia a mis tout le monde d'accord en réalisant une incroyable descente. En 1 min 46 s 95, elle a retranché presque une seconde et demie au chrono de l'Américaine. L'Italienne a fait très forte impression avec un temps que personne n'a réussi à approcher. Meilleur temps de l'entraînement et tenante du petit globe de la spécialité, elle a assumé son statut de favorite en dominant largement les débats.

Championne du montre en titre de la spécialité, Corinne Suter a terminé au cinquième rang pour sa course de reprise. Meilleure Suissesse du jour, elle a concédé plus d'une seconde sur la deuxième moitié de la descente. À deux secondes de Sofia Goggia, elle est en quête de sensations après un été perturbé par une blessure.

Sans faire de grosse faute, Lara Gut-Behrami a pointé à une demi-seconde de Sofia Goggia dès le premier intermédiaire. Légèrement malade, elle a manqué de rythme et a fait une grosse faute à la mi-course. La Suissesse a perdu trop de vitesse et a terminé à presque trois secondes de l'Italienne. Dans une course où les écarts ont été importants, la deuxième du classement général de la saison dernière a pris la 17e place.

Fluide sur le haut et efficace sur le plat, Mirjam Puchner s'est invitée sur le podium. Bien partie, elle a terminé à sept centièmes de Breezy Johnson, pour prendre la troisième place. C'est le premier podium de l'Autrichienne depuis mars 2019.

Championne olympique de super G en titre, Esther Ledecka a commis plusieurs fautes sur sa descente à Lake Louise. Malgré un départ intéressant, la Tchèque n'a pas été en mesure de rivaliser avec Sofia Goggia. Elle s'est classée 12e, à un peu plus de deux secondes.

Première skieuse française à s'élancer sur la neige de Lake Louise, Tiffany Gauthier (41e) n'a pas été à 100%. Embêtée par des soucis à un genou, elle a manqué de rythme. La Française n'a pas eu assez de vitesse et a terminé à plus de cinq secondes de Sofia Goggia.

Pour sa première course depuis décembre 2020 et une rupture des ligaments croisés, Romane Miradoli a terminé à trois secondes de Sofia Goggia. En 1 min 49 s 95, elle a pris la 19e place.

Après dix courses consécutives terminées sur le podium, Mikaela Shiffrin (26e) a terminé au-delà du 20e rang de la descente de Lake Louise. C'est la première fois depuis janvier 2020 et une sortie sur le combiné alpin d'Altenmarkt-Zauchensee qu'elle termine aussi loin au classement. L'Américaine qui restait sur une victoire à Killington a manqué de vitesse pour son grand retour sur une descente.

La Française Laura Gauché a été reléguée à plus de quatre secondes de la première place et n'a pas réussi à marquer des points pour le classement général de la Coupe du monde. 31e, la Française a terminé aux portes du top 30.

Dernière représente française à s'élancer, Camille Cerutti a pris la 36e place.

