Ski acrobatique, cross - Ryan Regez / Alex Fiva - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le leader de la Coupe du monde a devancé le champion du monde en titre lors de la finale du ski cross hommes aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Leur point commun ? Ils sont tous les deux Suisses.

Ryan Regez est devenu champion olympique devant son compatriote Alex Fiva qui a gagné la médaille d'argent. Ce dernier a survolé la compétition jusqu'à la finale. Il a commencé la journée avec le meilleur temps du tour de classement puis il s'est imposé à chaque tour avant de se classer derrière Ryan Regez.

Déjà victorieux de trois courses en Coupe du monde cet hiver, le skieur de 29 ans a rapidement pris les commandes de la finale. Il a pris le large et a laissé ses trois adversaires se battre pour la deuxième place. Avant cette course pleine de maîtrise, le natif d'Interlaken avait réalisé le septième chrono du tour de classement et avait dû se contenter de la deuxième place en demi-finale.

Revivez les meilleurs moments du ski cross hommes aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Cette vidéo sera disponible aux USA à partir du 2 mars (00h01 PST | 03h01 EST).