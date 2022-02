Ski acrobatique - Mathilde Gremaud - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Loin d’être favorite du big air et du slopestyle avant Beijing 2022 après une commotion cérébrale quelques mois plus tôt, la Suissesse Mathilde Gremaud repart de Pékin avec deux médailles, dont une en or. Revivez ses plus grands moments de Beijing 2022.