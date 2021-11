Jeff Bauer, 48 ans et un objectif olympique

« Je pense à mon âge seulement quand on me demande si je suis un entraîneur ou un athlète. Et on me le demande souvent. »

Jeff Bauer ne manque pas d'humour pour parler de son profil à part dans le monde du skeleton international. À 48 ans, il va tenter de participer aux Jeux Olympiques d'hiver pour la première fois de sa carrière. Si le Luxembourgeois a dû attendre Beijing 2022 pour espérer y arriver, c'est autant dû à son parcours hors du commun qu'à une ambition initialement très éloignée de la performance.

L'ingénieur en aéronautique ne s'est essayé au skeleton qu'à l'âge de 38 ans. Ce sport faisait pourtant déjà partie de sa vie. Il habitait à Park City, la ville qui a accueilli les sports de glisse pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City 2002.

« J'ai habité à côté de la piste pendant de nombreuses années, mais je n'y prêtais pas trop attention », a-t-il déclaré lors d'une interview exclusive avec Olympics.com.

En quête d'une nouvelle activité, Jeff Bauer s'est finalement laissé tenter. Pas dans l'optique de participer à des compétitions internationales mais pour s'amuser et découvrir ce sport au moment où sa vie l'incitait à prendre un nouveau tournant.

Ce virage a été radical. Il a été pris à toute vitesse, la tête la première, à une dizaine de centimètres de la glace. Au bout de la piste, le quadragénaire aperçoit désormais Beijing 2022.

Avec une 31e place aux Championnats du monde 2021, il peut espérer faire partie des 25 qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Mais pas sous les couleurs des États-Unis où il est né. Depuis 2016, Jeff Bauer représente le Luxembourg. Quelques années auparavant, il avait découvert qu'il pouvait représenter ce pays à condition d'en avoir la nationalité.

« L'enfant que j'étais au Luxembourg est de retour en moi »

« J'ai vécu de nombreuses années au Luxembourg. C'est là où j'ai passé mon enfance. C'était naturel pour moi d'explorer cette possibilité », a-t-il expliqué au sujet du pays lié à sa famille depuis que son grand-père y a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette révélation lui a permis de concourir au niveau international. Trois décennies après l'avoir fait dans les équipes de jeunes en basket, le skeletoneur a porté le maillot du Grand Duché.

« C'est incroyable. C'était déjà un honneur à l'époque. Maintenant, en tant qu'adulte, dans un autre sport, c'est encore plus fort. L'excitation est la même, c'est comme si l'enfant que j'étais au Luxembourg était de retour en moi », savoure le Benjamin Button des pistes. Pour avoir le droit à cette opportunité aux airs de cure de jouvence, les obstacles ont été nombreux mais le plaisir était toujours au rendez-vous.

Administrativement, les démarches ont été nombreuses. La première a été de créer une Fédération luxembourgeoise de skeleton en convaincant les autorités de son utilité malgré l'absence de piste dans le pays.

« Ce n'était pas facile mais la Fédération luxembourgeoise des sports de glace a été conciliante. Les gens connaissaient mon histoire sportive avec le Luxembourg, ils savaient que j'étais sérieux et ils ont accepté », se rappelle celui qui a multiplié les voyages transatlantiques pour présenter sa démarche.

Après avoir un temps accompagné deux autres athlètes qui se sont retirés à la fin de leurs études, l'Union luxembourgeoise de skeleton se résume aujourd'hui à Jeff Bauer. Et être le seul skeletonneur de son pays n'est pas sans difficulté.

Sans entraîneur attitré, le quadragénaire a dû faire avec les moyens du bord pour être accompagné dans son apprentissage. Même si la Fédération internationale propose parfois des coachs aux athlètes des petites nations, sa progression n'a pas été aussi rapide qu'espérée.

Un appel a des retraités plus jeunes que lui pour être conseillé

En compétition, le Luxembourgeois s'est déjà retrouvé seul. L'occasion de faire de belles rencontres durant cette aventure.

« Quand je suis seul avant une course, je dois trouver des solutions. Je cherche s'il y a un athlète à la retraite qui habite à proximité de la piste. Cette stratégie a connu beaucoup de succès. L'an passé à Königsee, Florian Grassl, vice-champion du monde en 2004, a répondu à mon appel. Il m'a tellement aidé, c'était incroyable », se souvient celui qui avait sept ans de plus que son conseiller d'un jour.

Depuis l'hiver, dernier, il bénéficie désormais d'une coopération avec la Fédération autrichienne pour profiter de son staff et de son expertise. Un véritable atout pour franchir un cap et continuer de progresser sans penser au temps qui passe.

« Je ne me sens pas différent à cause de mon âge. Je sais que je n'ai plus les qualités athlétiques et la vitesse que j'avais à 20 ans mais ce n'est pas grave. La motivation est là, c'est le cœur qui parle. »

Privé des Jeux Olympiques d'hiver pour une signature

Malgré son âge et des moyens limités, Jeff Bauer est parvenu à mettre le Luxembourg sur la carte du skeleton mondial. Il a représenté le Grand Duché aux Championnats du monde à trois reprises et même participé à une étape de Coupe du monde en 2020. Avant les Jeux Olympiques d'hiver ? « Représenter le Luxembourg aux JO, ça serait encore un niveau au-dessus. Je fais tout mon possible pour y arriver. »

En 2018, le natif d'Akron avait déjà obtenu sa qualification pour PyeongChang 2018. S'il ne s'est finalement pas rendu en République de Corée, c'était à cause d'un contre-temps dans l'obtention de sa nationalité luxembourgeoise. La signature du ministère de la Justice n'était pas arrivée à temps pour une participation aux JO.

« J'étais déçu mais c'est comme ça, je respecte la procédure. Même si j'étais allé à PyeongChang 2018, je serais encore en train de faire de la compétition parce que j'aime ça. Je n'ai pas commencé le skeleton pour aller aux JO. J'en ai fait parce que j'aime le sport. Je me sens toujours chanceux de pouvoir en faire. »

Cet optimisme lui a permis de surmonter cette épreuve. Mais aussi toutes les autres qui jalonnent son quotidien d'athlète de haut niveau. Entre les heures de télétravail en parallèle aux entraînements, les risques du skeleton et les jours passés loin de la famille, les sacrifices sont nombreux.

« J'ai une famille magnifique qui me soutient dans les bons comme dans les mauvais moments » apprécie-t-il.

De quoi apprécier un rythme de vie à part pour un sportif de son âge.