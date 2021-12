« Nous sommes comme le yin et le yang » : Shaoang Liu évoque la quête d'un nouveau titre olympique aux côtés de son frère Sandor

Les frères Shaoang et Sandor Liu étaient associés à Viktor Knoch et Csaba Burjan quand ils ont décroché la médaille d'or du relais masculin en short track aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018. Ils offraient alors à la Hongrie le premier titre olympique de son histoire aux JO d'hiver.

Depuis, Shaoang a remporté le classement général des Championnats du monde et des Championnats d'Europe pour s'affirmer du haut de ses 23 ans comme une des stars de sa discipline.

Dans cet entretien, découvrez les objectifs du médaillé de bronze des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver 2016 pour Beijing 2022 et ce qu'il ressent en s'entraînant aux côtés de son frère.

Les short-trackeurs hongrois en or à PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

Olympics.com : Alors que les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 approchent, où en êtes-vous dans votre préparation ?

Je trouve que ma préparation estivale a été super forte et je pense que j'ai été à mon meilleur. Je me suis entraîné très dur à chaque session et j'ai toujours donné tout ce que je pouvais sur la glace et en-dehors.

Que pensez-vous de votre forme actuelle ?

Lors des deux premières étapes de la Coupe du monde, je n'ai pas trouvé que le travail réalisé payait, mais je pense qu'il faut plus de temps. Peut-être que j'attendais plus de ces deux manches, mais je sais que l'heure de gagner des médailles n'est pas encore arrivée. Maintenant, j'ai hâte d'être à Pékin, car je sais que le travail réalisé va être récompensé.

Vous avez réalisé de bonnes performances la saison dernière. À quel point êtes-vous satisfait de ce que vous avez accompli ?

J'ai gagné ma première médaille d'or aux Championnats du monde. Après PyeongChang 2018, je voulais remporter le titre mondial. J'avais aussi le rêve de devenir champion du monde, car je n'avais pas encore remporté ce titre. C'était vraiment bien de le gagner avant les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Certaines nations n'ont pas pu y participer, mais ça me donne quand même des indications positives sur le fait que je suis capable de faire ce genre de performances. J'en étais vraiment content.

Est-ce que le statut de champion du monde vous rajoute de la pression sur les épaules ?

Je pense qu'après les premières courses, j'ai ressenti un peu plus de pression, mais par la suite, j'ai réussi à m'y habituer et j'ai juste tenté de garder le rythme et donner le meilleur de moi-même, comme toujours.

Grâce à votre expérience de PyeongChang 2018, pensez-vous être mieux préparé pour Beijing 2022 ?

Oui, je pense que ma première participation aux Jeux Olympiques d'hiver était un peu précipitée. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'en profiter et de prendre du plaisir. Mais le dernier jour, j'ai finalement pu me rendre compte de ce que c'était. Tout le monde se bat pour des médailles et vous devez vraiment rester concentré, mais il faut quand même prendre le temps de profiter de ce qu'on fait. Ça a pris du temps, mais j'étais très heureux de pouvoir m'en rendre compte.

Qu'est-ce que ça a représenté pour vous de devenir champion olympique, et en particulier aux côtés de votre frère ?

C'était un moment vraiment très excitant. À chaque fois que je regarde les vidéos, ça me donne des frissons. C'est une sensation très agréable en rentrant en Hongrie. Bien sûr, nos vies ont changé. Je ne vais pas dire qu'on est très célèbre, mais on a quand même mis notre nom dans l'esprit des gens et amené le short track hongrois au plus haut niveau.

Shaoang Liu sur le podium des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver 2016

Pour vous, quels sont les bénéfices de s'entraîner aux côtés de votre frère ?

Avoir mon frère à mes côtés est toujours une bonne chose. On se soutient toujours. Quand je me sens fatigué sur la glace, il vient toujours vers moi et me dit « Allez, faisons-le ! Encore une série et après on pourra passer à la suite. Et après ça, on pourra rentrer à la maison se reposer. » Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Et franchir la ligne d'arrivée en occupant les deux premières places : il n'y a rien de mieux dans le monde.

Diriez-vous que vous vous complétez en terme de qualités ?

Oui, c'est toujours comme ça. Si je ne me sens pas bien, il sera en forme. Si je suis en forme, il sera peut-être dans un mauvais jour et on peut se soutenir. C'est une bonne chose, car nous sommes comme le yin et le yang. Nous avons des personnalités complètement différentes.

Votre médaille d'or en relais hommes à PyeongChang 2018 a permis à la Hongrie de remporter le premier titre olympique de son histoire aux JO d'hiver. Ça représente quoi pour vous ?

Je voulais vraiment remporter une médaille dans une épreuve individuelle aussi, mais j'ai été pénalisé sur mes trois distances et je pense que c'était peut-être à cause de la pression. J'étais très excité à l'idée de concourir et j'ai mal fait beaucoup de choses. Pour le relais, j'ai juste dû me remettre la tête dans le bon sens. Le faire m'a permis de gagner beaucoup d'expérience et de bons souvenirs sur comment j'ai été capable de réagir après trois pénalités. En tant qu'athlète, vous ne pouvez pas toujours être le meilleur. Il y a des hauts et des bas. Je le comprends maintenant, j'ai beaucoup grandi mentalement.

Avez-vous changé avec votre titre olympique ?

À chaque fois que je gagne quelque chose, je sens que je deviens une meilleure personne dans ma vie. Je pense que je suis resté le garçon humble que j'étais avant alors à chaque fois que je vais sur la glace, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. J'écoute toujours mes entraîneurs. Je travaille dur chaque jour comme avant donc je n'ai pas trop changé après mon titre olympique, mais ma vie a changé.

Vous avez également gagné une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver en 2016. Quels souvenirs gardez-vous de cette expérience ?

J'étais vraiment excité pour cet événement et j'en garde de bons souvenirs, car c'était une expérience incroyable. J'ai adoré comment on a pu prendre du plaisir avec les autres jeunes, nos coéquipiers. Je pense que ça nous prépare pour les Jeux Olympiques. J'ai gagné une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver et c'est vraiment une bonne sensation d'avoir gagné une médaille dans tous les grands événements.

Que représentait cette médaille de bronze pour vous à l'époque ?

Pour être honnête, je visais mieux que la médaille de bronze. Je sais que j'avais les capacités pour faire mieux. Ma performance était là, mais parfois, c'est difficile parce qu'en short track, le physique et la puissance ne font pas tout, il faut aussi utiliser la tête. Vous devez être fort aussi fort dans la tête que dans le corps.