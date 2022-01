Short-track : les quatre athlètes français connus pour Beijing 2022

On connaît le nom des quatre patineurs de short-track français à Beijing 2022.

Ce mardi 11 janvier, la Fédération française des sports de glace (FFSG) a en effet annoncé que Gwendoline Daudet, Tifany Huot-Marchand, Quentin Fercoq et Sébastien Lepape seront les quatre Tricolores qui se rendront aux Jeux Olympiques d’hiver du 4 au 20 février en patinage de vitesse sur piste courte, sous réserve de validation de la part du CNOSF le 19 janvier.

Cette saison en Coupe du monde de short-track, les quatre acolytes ont fini en bronze sur le relais 2000 m derrière la République populaire de Chine et le Canada, fin novembre à Debrecen (HUN). Ce relais mixte fera ses débuts olympiques à Beijing 2022.

Dans le relais femmes (3000 m), Tifany Huot-Marchand et Gwendoline Daudet ont remporté le bronze aux Championnats du monde 2018 et l’argent aux Mondiaux 2021 (avec Aurélie Levêque et Aurélie Monvoisin). Elles sont aussi championnes d’Europe 2021. Ce titre acquis en janvier dernier est le tout premier titre européen d’une équipe de France en relais.

Sébastien Lepape, de son côté, a été champion du monde junior du relais 3000 m en 2011. Il a aussi remporté la médaille de bronze aux Championnats d’Europe 2018 sur le 500 m.

Huot-Marchand a participé au 500 m et au 1500 m à PyeongChang 2018. Lepape était présent à Sotchi 2014 et à PyeongChang 2018 sur le 500 m, 1000 m et 1500 m. Quentin Fercoq et Gwendoline Daudet vont vivre leur première expérience olympique.

Le short-track à Beijing 2022

Hommes

500 m

1000 m

1500 m

Relais par équipes sur 5000 m

Femmes

500 m

1000 m

1500 m

Relais par équipes sur 3000 m

Mixte

Relais par équipes mixtes

Les épreuves débuteront le 5 février et se concluront le 16 février.