« Ce sera ma dernière compétition » : Shaun White confirme qu’il prendra sa retraite après Beijing 2022

Shaun White a confirmé que les épreuves de snowboard des Jeux Olympiques de Beijing 2022 seraient les dernières de sa carrière.

« Ce sera ma dernière compétition et c’est plutôt spécial », a déclaré l’Américain aux médias à Zhangjiakou, en République populaire de Chine, samedi 5 février.

White a également affirmé qu’il n’avait plus rien à prouver alors qu’il s’apprête à disputer sa cinquième et dernière édition des JO avec la Team USA.

Le snowboardeur de 35 ans avait déjà annoncé à Olympics.com qu’il s’agirait de ses derniers Jeux, mais samedi, il a confirmé qu’il mettait vraiment un terme à sa carrière.

« C’est assez lourd à porter, mais je prends du plaisir »

« Sur le chemin [de Beijing], j’ai eu ce même sentiment, cet espèce d’amour de mon sport que j’ai retrouvé et redécouvert et qui m’a porté jusqu’à ces Jeux Olympiques, dans un état d’esprit positif. »

« Ce sont mes derniers Jeux Olympiques en compétition. Tout est un peu plus passionnant du coup. C’est la dernière fois que je ferai ça [une conférence de presse d’avant-course], la dernière fois qu’on sera tous ensemble [avec ses coéquipiers américains], ma dernière cérémonie d’ouverture… Tout ça. Donc c’est assez lourd à porter, mais je prends du plaisir. »

Un long chemin jusqu’à ces derniers Jeux

White a affirmé avoir beaucoup progressé sur la route de Beijing 2022.

« J’ai tout donné. Il y a eu des hauts et des bas pour y arriver, mais ça m’a rendu plus fort et vraiment meilleur », a-t-il ajouté. « Je suis content d’être ici. »

« La cérémonie d’ouverture et le stade étaient incroyables. Pour ce qui est de laisser une trace, j’ai tellement apporté au sport et j’espère que mes rides parlent pour elles-mêmes. J’essaie toujours de progresser, de créer les tendances de ce sport et d’avoir un temps d’avance sur la concurrence. »

L’Américain a également parlé du parcours du Genting Snow Park, situé dans les montagnes au nord de Pékin.

« L’entraînement va commencer, j’ai hâte d’y être enfin. Je suis déjà très heureux de m’être qualifié pour les Jeux. Je vais prendre beaucoup de plaisir, surtout pour une cinquième participation. Je dois me pincer pour y croire : j’ai tellement de chance d’être à nouveau là à mon âge. J’ai vraiment hâte que l’entraînement commence. »

« J’ai fait un beau parcours. Maintenant, voyons voir ce qui m’attend. Je ne pense pas quitter ce sport de si tôt. Ce qui est beau avec le snowboard, c’est qu’il y a encore une vie après la compétition, qui est encore plus dure, avec tellement de personnes qui restent dans l’ombre. Toutes ces personnes qui font du hors-piste et du "pipe". J’ai vraiment hâte de passer à la suite. »

La plus grande fierté de Shaun White

White est l’un des meilleurs athlètes de snowboard halfpipe de l’histoire. S’il a vécu de nombreux moments incroyables au cours de sa carrière, un d’entre eux ressort.

« Je dirais que ce sont mes derniers JO [PyeongChang 2018] », poursuit-il. « Être dans ma situation, le dernier rider à partir et devoir faire un dernier run… Je n’avais jamais fait cette combinaison de tricks auparavant, mais j’ai posé mon run et j’ai gagné. C’est un run qui restera dans l’histoire et avec une telle pression sur moi. »

Alors que White a dû faire une pause de trois ans après sa dernière victoire olympique, sa régularité au plus haut niveau de son sport est l’un des aspects les plus impressionnants de sa carrière.

« Ma plus grande fierté est d’être resté si longtemps au plus haut niveau d’un sport qui évolue constamment. Vous savez, c’est un peu comme la mode. Ça change tout le temps. Il faut essayer de devenir la prochaine tendance et ne jamais baisser sa garde. Ça n’a pas toujours été facile et j’en suis très fier. »

Shaun White dans l’histoire

Le snowboard halfpipe s’est disputé lors de six éditions des JO après avoir fait ses premiers pas à Nagano 1998 au Japon. White a remporté la moitié des médailles d’or olympiques qui ont été remises dans l’histoire de l’épreuve puisqu’il a fini premier à Turin 2006, Vancouver 2010 et PyeongChang 2018.

Il a raté le podium à Sotchi 2014, de justesse. Il a fini quatrième. À PyeongChang 2018, White a établi le record historique de points en halfpipe hommes (97,75 sur son deuxième run).

En dehors des JO, White est également entré dans l’histoire. Il a glané 18 médailles aux Winter X Games, dont 13 en or. Il a aussi remporté cinq médailles d’or aux Summer X Games en skateboard (deux en or, deux en argent et une en bronze), faisant de lui le premier athlète à disputer et à remporter une médaille aux X Games d’été et d’hiver.

