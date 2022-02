Shanwayne Stephens : Le pilote de bobsleigh jamaïcain est un membre de la Royal Air Force qui protège la Reine

Shanwayne Stephens et l’équipe de Jamaïque de bobsleigh sont de retour aux Jeux Olympiques, prêts à y briller.

‘Rasta Rockett’ est peut-être l’héritage avec lequel cette équipe doit composer, elle n’en est pas moins prête à « faire fondre » la glace de Beijing 2022 et à se forger une nouvelle identité. Pour en arriver là, Stephens est la clé de leur succès.

L’artilleur du régiment de la Royal Air Force (RAF) de l’armée britannique pilote à la fois l’équipage à deux et à quatre. Mais le simple fait d’être arrivé aux Jeux Olympiques relève du miracle.

« Nous sommes une petite nation et nous réalisons de grandes choses avec très peu de moyens », explique Stephens à Olympics.com dans une interview exclusive.

Leur entraînement durant le confinement, qui se résumait à pousser une voiture dans une zone industrielle de Peterborough, en Angleterre, est devenu viral.

« Nous étions en plein confinement à cause du COVID et nous voulions être sûrs d’être préparés à 100 % pour pouvoir nous qualifier », poursuit Stephens.

« Nous avons donc dû trouver des moyens créatifs pour assurer l’entraînement. Alors, comme avec Nimroy (Turgott, son freineur), nous étions enfermés ensemble chez moi, nous avons décidé de sortir et de pousser la Mini de ma fiancée dans la rue ».

Il a même pu raconter cette histoire à Elizabeth II, reine de Grande-Bretagne, lorsque son régiment de la RAF a eu un appel vidéo avec Sa Majesté.

« Ça alors, j’imagine que c’est une certaine façon de s’entraîner », a-t-elle dit en souriant.

« C’était une occasion unique dans une vie de parler à la reine », se souvient Stephens. « Je pense qu’elle est désormais une grande fan de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh. Je lui ai dit que je lui enverrai un t-shirt dédicacé ».

Rencontrée par Olympics.com, cette équipe de Jamaïque de bobsleigh n’est pas avare en plaisanteries et en rires, mais elle a aussi un côté sérieux, comme en atteste sa qualification pour Beijing 2022, qui plus est en période de pandémie. Un exploit.

‘Shan’, comme l’appellent ses coéquipiers, raconte :

« La première fois que notre équipe s’est vraiment retrouvée ensemble, c’était le 18 septembre de l’année dernière. C’était la première fois que nous pouvions pousser ensemble, comme une équipe, car le COVID a rendu les choses très difficiles, nous avons été contraints de nous entraîner dans des endroits différents ».

« Le fait de réussir ce que nous avons accompli en si peu de temps montre tout le calibre des athlètes que nous sommes aujourd’hui ».

Rasta Rockett ? « Nous sommes plus qu’un film »

Impossible d’évoquer le bobsleigh jamaïcain sans parler des Rasta Rockett (Cool Runnings, en anglais), le surnom de l’équipe de Calgary 1988 qui a lancé la révolution de cette discipline en Jamaïque, ainsi que le titre du film hollywoodien contant leur histoire.

L’équipe de 2022 respecte ses aînés, mais elle veut se construire sa propre identité et laisser un nouvel héritage.

« Le film de nous dérange pas », affirme Stephens. « Mais nous voulons simplement montrer que nous sommes plus qu’un film, nous sommes même de féroces compétiteurs, nous sommes là pour être bons et réaliser une très grande performance aux Jeux ».

Pour la toute première fois, la Jamaïque disposera de trois équipes différentes qui se soutiendront aux Jeux Olympiques : en bob à quatre, bob à deux et monobob féminin. La Jamaïque était même à un rien d’aligner quatre équipes différentes aux Jeux de Pékin.

« C’est fantastique », se réjouit Shan. « Il y avait presque quatre équipages de glisse aux Jeux, l’équipe féminine n’était qu’à un tie-break de se qualifier. Cela montre les progrès accomplis par la fédération au fil des ans et cela ne peut qu’aller en se renforçant avec tout le soutien que nous recevons ».

Chris Stokes, l’un des quatre membres des Rasta Rockett de Calgary il y a de ça 34 ans, est aujourd’hui le président de la Fédération Jamaïcaine de Bobsleigh, à laquelle Shan promet un avenir plein de promesses.

« Nous espérons obtenir plus rapidement du soutien de la part des organisations pour nous aider à progresser. Si nous pouvons le faire avec des moyens limités, imaginez ce que nous pouvons faire avec un soutien plus conséquent ».

Mais, au fait, comment un homme vivant à Peterborough devient-il pilote de l’équipe de bobsleigh de Jamaïque ?

Shanwayne Stephens (à droite) et Nimroy Turgott après l’entraînement en juin 2020 à Peterborough, en Angleterre. (Photo par Shaun Botterill/Getty Images) Photo de 2020 Getty Images

Shanwayne Stephens : Le parcours d’un pilote de bobsleigh

Aujourd’hui âgé de 31 ans, Stephens est né en Jamaïque, avant de partir pour le Royaume-Uni avec sa mère il y a 20 ans.

Contrairement à ses coéquipiers Ashley Watson, Matthew Wekpe, Nimroy Turgott et Rolando Reid, qui ont pratiqué des sports allant de l’athlétisme au rugby en passant par l’haltérophilie, Shan s’est tourné vers le bobsleigh grâce à son passage dans les rangs de l’armée britannique.

« En réalité, je me suis mis au bobsleigh grâce à la Royal Air Force », confirme-t-il.

« Au sein de l’armée de l’air, nous nous servons du bobsleigh comme d’un entraînement à l’aventure et au développement personnel. Un jour, j’ai littéralement vu une affiche sur le mur qui disait : ‘Ça vous dirait de vous y mettre ?’ »

« Je suis allé aux essais et, depuis, je n’ai pas arrêté de faire du bobsleigh. J’ai commencé le bob en 2015 avec l’armée, puis j’ai eu l’opportunité de faire des essais avec l’équipe jamaïcaine en 2017 ».

« C’est à ce moment-là que j’ai rencontré Nimroy. Nous avons pratiquement commencé le bobsleigh en même temps et, depuis, nous n’avons plus quitté l’équipe ».

« J’ai commencé dans le rôle de freineur pour l’équipe, avant de passer au pilotage en 2019 ».

Le bobsleigh : « C’est un sport où la confiance est primordiale »

Lorsqu’un bob s’élance et commence à dévaler la piste de glace à une vitesse folle pouvant atteindre les 150 km/h, l’équipe doit rester unie et avoir une confiance à toute épreuve en son pilote.

Pour se présenter en début de notre entretien, voici les propos d’ Ashley Watson, athlète dédiée à la poussée : « Mon travail consiste à pousser le bob le plus vite possible, sauter dedans et prier pour qu’il nous garde en sécurité ». Le tout en ayant sa main posée sur l’épaule de Stephens.

« C’est un sport où la confiance est primordiale et nous nous faisons tous confiance », prolonge Shan.

« Quand j’arrive en haut de la pente, je regarde les mecs et je sais qu’ils vont me pousser comme une fusée, je le vois dans leurs yeux ».

« Et cette confiance en eux me donne confiance en mois pour faire descendre le bob aussi vite que possible. Donc oui, la confiance doit aller dans les deux sens et, assurément, nous avons confiance les uns dans les autres ».

Idris Elba dans le rôle de Shanwayne Stephens dans Rasta Rockett 2 ?

Si cette équipe de Jamaïque brille aux Jeux de Pékin, quels acteurs prendront leur place dans le prochain film à succès d’Hollywood ?

« Sans l’ombre d’un doute, Elba », lâche Shanwayne Stephens.

Mais son freineur Matthew Wekpe n’en démord pas : « Non, non, non. Idris Elba n’est pas aussi petit. Il fait ma taille. C’est moi, je suis Idris ! »

« Shan serait comme RoboCop, ou quelqu’un de petit… comme Kevin Hart ! »

Leur histoire arrivera bientôt sur vos écrans, dès que l’entraînement du bobsleigh commencera le 10 février 2022.

