Séparer sa vie personnelle des pistes de short-track, un choix payant pour Kim Boutin

La photo de couverture du compte Twitter de Kim Boutin parle d’elle-même. Cette image, prise à PyeongChang 2018, montre la patineuse de vitesse sur piste courte canadienne former la moitié d’un cœur avec ses doigts, avec l’autre moitié complétée par la Sud-coréenne Choi Min-Jeong. Les deux athlètes venaient de recevoir leur médaille olympique, l’or en 1 500 m pour la représentante locale et le bronze pour la Nord-américaine, après la deuxième épreuve individuelle sur trois, pour les deux patineuses.

Cette démonstration de respect n’est pas anodine. Durant l’épreuve précédente, le 500 m, Kim Boutin a remporté le bronze quand Choi s’est fait pénalisé après un contact avec la Canadienne, durant la course.

Les contacts et les chutes sont monnaie courante dans ce sport, où les athlètes patinent côte-à-côté sur une piste de 111,111 m, pour atteindre la ligne d’arrivée le premier. Les incidents de course ne sont donc pas inhabituels. Ce qui a été plus inhabituel cependant, fût la réaction extrême de certains supporters du pays hôte suite à la disqualification de leur athlète locale, qui a même poussé Boutin à fermer ses réseaux sociaux, à cause des messages qu’elle recevait en ligne.

Boutin était sous le choc. Pourtant, au lendemain de la course, elle et Min-Jeong se sont fait une accolade après s’être croisées dans la cafétéria, ce qui a réconforté Boutin. « Elle m’a demandé si j’allais bien… elle avait l’air vraiment emphatique avec moi. »

Même si elle avait les larmes aux yeux avant sa deuxième course, Boutin est arrivée troisième, derrière Min-Jeong et la Chinoise Li Jinyu, médaillée d’argent. Cette proximité sur le podium a permis aux deux athlètes d’avoir un joli moment de complicité et de respect mutuel.

Incertitudes

La Canadienne, pour qui c'était la première édition olympique, a vécu de véritables montagnes russes émotionnelles durant ces deux semaines de compétitions en février 2018. Elle est devenue la quatrième athlète du Canada, et seulement deuxième femme, a remporter trois médailles durant la même édition olympique. Elle a également été désignée porte-drapeau de son pays lors de la cérémonie de clôture. Un « véritable honneur » selon les dires de la patineuse.

Pourtant, malgré ses succès, la Québécoise de 24 ans n’était par certaine de continuer jusqu’à Beijing 2922, d’autant que son ami proche et coéquipier, Samuel Girard, avait décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. Après avoir remporté une médaille d’or olympique en 1 000 m, Girard a considéré, en mai 2019, qu’il était heureux de ce qu’il avait accompli et a raccroché les patins à seulement 22 ans.

De deux ans son ainée, Boutin a été secouée par sa décision, provoquant une remise en question de sa propre motivation. Elle savait tous le travail qu’il allait falloir mettre en place pour se rendre à Beijing 2022, mais voulait-elle vraiment aller à Pékin ?

Kim Boutin sur le podium du 1 500 m de short track à PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

« J’avais besoin de me reconnecter avec moi-même », a-t-elle expliqué à CBC en novembre 2019. « Est-ce que je veux continuer le short-track ? Est-ce qu’il me reste d’autres choses à accomplir ? Au final, j’avais simplement besoin de changer mes habitudes. C’était une période difficile quand Girard est parti et je voulais savoir quels étaient les objectifs des meilleurs patineurs dans d’autres pays. Que font-ils pour continuer à se mettre des défis ? »

Alors Boutin a pris la décision de s’entraîner un été, dans le berceau de nombreux talents de la discipline : les Pays-Bas. Par le passé, Boutin trouvait les voyages stressant et elle était rapidement en manque de sa famille, ses amis et son compagnon, mais cette fois-ci, elle a profité de son déplacement pour visiter et prendre du bon temps en dehors de la patinoire.

Ce nouvel équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle l’a aidé à se raviver la flamme de Boutin pour son sport. Elle est retournée à Montréal avec un état d’esprit plus positif et prête à travailler dur pour de nouveaux succès à Beijing 2022.

Un départ canon

Durant la saison 2019/20, avant que la pandémie de COVID-19 ne viennent mettre un terme aux compétitions, Boutin était au sommet de son art. En novembre 2019, elle a établi un nouveau record du monde de 500 m durant la Coupe du monde de Salt Lake City, aux États-Unis, en 41 s 936, devenant au passage la première femme à passer sous la barre des 42 secondes au 500 m. Cette saison, elle a remporté cinq médailles d’or sur cette distance.

Après avoir manqué les Championnats du monde en mars 2021, Boutin a fait son retour dans le circuit de Coupe du monde à l’automne 2021, avec une deuxième place au classement général de 500 m, derrière l’ItalienneArianna Fontana.

Mais elle a retenue les leçons de l’importance de séparer sa vie professionnelle et personnelle pour son bien être. Sa page Instagram est désormais parsemé de photos de Boutin profitant au maximum du grand air, dans sa quête de continuer à tutoyer les sommets de son sport tout en conservant ses distances avec ce dernier.