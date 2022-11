Au Sénégal, le football comme religion

7 février 2022. Dakar. Des centaines de milliers de Sénégalais sont présents dans les rues de la capitale pour fêter un événement historique.

La veille, l’équipe nationale a remporté la Coupe d’Afrique des nations pour la première fois de son histoire avec une victoire au bout du suspense face à l’Égypte (0-0, 4-2 aux tirs au but).

Pour célébrer ce titre, le premier dans une grande compétition internationale pour les Lions de la Terranga, le 7 février a été décrété « férié, chômé et payé » par Macky Sall, le président du pays. Cette décision prouve l’importance du football dans le paysage sénégalais.

« C’était magnifique, c'était magique. Quand on est descendu de l’avion, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas bouger tellement le peuple sénégalais était sorti. Ils étaient fiers de nous, mais nous, on était aussi fier d’eux. On s'est dit, ça ne doit pas finir, le peuple sénégalais mérite de toujours gagner un trophée », se rappelait Cheikhou Kouyaté, le pensionnaire de Nottingham Forest qui a remporté la CAN 2021, au sujet de cette procession qui a duré huit heures.

Quelques semaines plus tard, le public était bien présent pour l’ultime match de qualification à la Coupe du monde 2022, mais il aurait pu être encore plus nombreux, à en croire Aliou Cissé. Le sélectionneur sénégalais avait dédié la victoire de ses joueurs face à l’Égypte (1-0, 0-1, 3-1 aux tirs au but) à leurs supporters, certains étant arrivés au stade dix heures avant le coup d'envoi.

« Si le stade de Diamniadio avait 16 millions de places, les 16 millions de Sénégalais y seraient allés », avait clamé le coach de l'équipe nationale dans les colonnes du Monde.

Mais le Sénégal, qui organisera les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, n’a pas attendu son premier trophée continental pour vouer un véritable culte au ballon rond.

Seulement trois ans après l'indépendance, le sport attire déjà les foules au Sénégal

En 2019, les coéquipiers de Sadio Mané, footballeur sénégalais du Bayern Munich ayant terminé sur le podium du Ballon d'Or 2022, avaient été battus en finale du rendez-vous continental par l’Algérie (0-1). Malgré ce revers, la foule avait déjà été nombreuse dans les rues dakaroises pour offrir un accueil triomphal aux vice-champions d’Afrique.

Et elle était déjà au rendez-vous des Jeux de l'amitié en 1963, trois ans après l'indépendance du pays. Le Sénégal avait remporté le tournoi de football de cette compétition multisport, ancêtre des Jeux africains. Preuve de l'engouement des Sénégalais pour le football et le sport en général, la cérémonie d'ouverture s'était déroulée dans un Stade de l'Amitié qui avait accueilli 40 000 spectateurs malgré une capacité annoncée à 20 000 places.

L'équipe nationale de football, qui avait vu le jour seulement quelques mois après l'indépendance, a débuté son histoire par deux demi-finales continentales au XXe siècle (1965 et 1990) et l'organisation de la CAN en 1992. Les stars sénégalaises de l'époque s'appelaient Roger Mendy ou Jules Bocandé. Dix ans plus tard, les Sénégalais atteignaient la finale de la CAN pour la première fois.

Cette progression constante a permis au Sénégal d'intégrer le top 20 du classement FIFA au début de l'année 2022 et d'être la première nation africaine depuis quatre ans.

Le public sénégalais à la Coupe du monde 2022

Sadio Mané, du Sénégal aux plus grands clubs du monde

Même si la lutte traditionnelle a le statut de sport national au Sénégal, le football est extrêmement populaire. Les enfants sont nombreux à taper dans le ballon rond à Dakar et dans les autres villes de ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

Notamment sur l'île de Gorée, d'une superficie de moins d'1 km2, qui dispose d'un terrain de football où se déroulent des tournois entre jeunes. Et qu'importe si un baobab, arbre sacré au Sénégal, trône entre les deux buts.

« C'est un moyen de brassage entre les générations. Tous les dimanches, on voit les anciens jouer avec les plus jeunes et ça on ne le voit pas souvent dans les autres stades, dans les autres pays. C'est important pour l'équilibre sociologique de cette île », expliquait Augustin Senghor, le maire de Gorée dans un reportage de Canal+ dédié à ce stade unique en son genre.

Rien ne peut entraver la passion des Sénégalais pour le football. Et elle ne fait que grandir quand certains jeunes formés dans les clubs locaux finissent par rejoindre les meilleures formations du monde.

C’est notamment le cas de Sadio Mané, qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012. L'attaquant est passé par le FC Metz avant de rejoindre Liverpool, puis le Bayern Munich cet été. Il a été élu meilleur joueur africain de l’année à deux reprises.

Avant lui, un seul autre joueur sénégalais avait remporté ce prestigieux trophée : El-Hadji Diouf.

Une épopée à la Coupe du monde 2002

L’attaquant, notamment passé par Lens et Liverpool, est le visage d’une autre génération dorée des Lions de la Terranga. En 2002, le Sénégal a participé à la Coupe du monde pour la première fois et a écrit une page d’histoire.

Papa Bouba Diop a marqué le but qui a fait tomber la France, championne du monde en titre, dès le match d’ouverture (1-0). Les Sénégalais ont ensuite réussi à se hisser jusqu’aux quarts de finale en résistant au Danemark (1-1) et à l’Uruguay (3-3) puis en éliminant la Suède (2-1) en huitièmes de finale. Leur incroyable histoire s'est finalement terminée dans les prolongations du quart de finale face à la Turquie (1-2). Dans l’histoire du Mondial, seule une nation africaine avait intégré le top 8 auparavant : le Cameroun en 1990.

Cette performance a permis au monde de découvrir la passion des Sénégalais pour le football à tel point qu’en 2022, plus personne n’était surpris de voir tout un pays célébrer son équipe nationale. Cheikhou Kouyaté résumé bien le rapport particulier entre la sélection et leurs supporters.

« L’équipe nationale est au peuple sénégalais, elle est à tous les Sénégalais. »