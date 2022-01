Les sélectionnés et quotas belges pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Ce lundi 17 janvier, de nouveaux quotas pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, du 4 au 20 février, non nominatifs pour le moment, ont été validés par la Fédération internationale de ski (FIS) et la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton (IBSF). Ils doivent désormais être attribués par le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB).

Il viennent s'ajouter à une liste de 6 athlètes déjà sélectionnés par le COIB lors de l'annonce du 28 décembre dernier.

La prochaine sélection sera annoncée le 21 janvier.

En attendant, Olympics.com vous présente la première partie de la délégation de Belgique, ainsi que les quotas obtenus en bobsleigh, en ski de fond, en ski alpin, en skeleton et en snowboard.

A PyeongChang 2018, la délégation belge était composée de 22 athlètes dans 9 disciplines, et Bart Swings avait remporté la seule médaille, en argent, de Team Belgium.

Bobsleigh

Bob à deux femmes

1 quota

Patinage artistique

Femmes

Loena Hendrickx – Patinage artistique dames

À LIRE : Loena Hendrickx, libérée des blessures et inspirée par son frère

Patinage de vitesse

Femmes

Sandrine Tas – Mass start (réserve sur 500 m, 1 000 m et 1 500m)

Hommes

Bart Swings – 1 500 m , 5 000 m, 10 000 m, mass start

– 1 500 m , 5 000 m, 10 000 m, mass start Mathias Vosté – 1 000 m, 1 500 m

À LIRE : Bart Swings, patineur de vitesse tout terrain pour un rêve olympique

Short track

Femmes

Hanne Desmet – 500 m, 1 000 m, 1 500 m

Hommes

Stijn Desmet – 500 m, 1 000 m, 1 500 m

Skeleton

Femmes

1 quota

Ski alpin

Hommes

3 quotas

Femmes

1 quota

Ski de fond

Hommes

1 quota

Snowboard

Slopestyle et Big air

Femmes