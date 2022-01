Les sélectionnés et quotas canadiens pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Ce lundi 17 janvier, de nouveaux quotas pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, du 4 au 20 février, non nominatifs pour le moment, ont été validés par la Fédération internationale de ski (FIS) et la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton (IBSF). Ils doivent désormais être attribués par le Comité National Olympique canadien.

Ils viennent s'ajouter à une liste d’athlètes canadiens déjà sélectionnés en patinage artistique, en hockey sur glace, en curling ou en ski de fond.

La délégation complète du Canada à Beijing 2022 sera annoncée le 25 janvier au plus tard.

En attendant, Olympics.com vous présente la première partie de la sélection du Canada, ainsi que les quotas obtenus en ski alpin, ski acrobatique ou bobsleigh.

À PyeongChang 2018, la délégation canadienne était composée de 225 athlètes dans 15 disciplines. Elle avait remporté 29 médailles dont 11 en or.

Voir la liste des athlètes déjà sélectionnés par Team Canada

Bobsleigh

Femmes

3 quotas en bob à deux

2 quotas en monobob

Hommes

3 quotas en bob à deux

3 quotas en bob à quatre

Curling

Femmes

Jennifer Jones

Kaitlyn Lawes

Dawn McEwen

Jocelyn Peterman

Lisa Weagle (remplaçante)

Hommes

Brett Gallant

Brad Gushue

Mark Nichols

Geoff Walker

Marc Kennedy (remplaçant)

Mixte

Rachel Homan

John Morris

Hockey sur glace

Femmes

Erin Ambrose

Ashton Bell

Kristen Campbell

Emily Clark

Mélodie Daoust

Ann-Renée Desbiens

Renata Fast

Sarah Fillier

Brianne Jenner

Rebecca Johnston

Jocelyne Larocque

Emma Maltais

Emerance Maschmeyer

Sarah Nurse

Marie-Philip Poulin

Jamie Lee Rattray

Jillian Saulnier

Ella Shelton

Natalie Spooner

Laura Stacey

Claire Thompson

Blayre Turnbull

Micah Zandee-Hart

Hommes

1 quota (25 joueurs)

Luge

Femmes

3 quotas

Hommes

1 quota

Mixte

1 quota

Patinage artistique

Femmes

Madeline Schizas

Hommes

Keegan Messing

Roman Sadovsky

Couples

Vanessa James

Eric Radford

Kirsten Moore-Towers

Michael Marinaro

Danse sur glace

Laurence Fournier Beaudry

Nikolaj Sørensen

Piper Gilles

Paul Poirier

Marjorie Lajoie

Zachary Lagha

Patinage de vitesse

Femmes

3 quotas sur 500 m

2 quotas sur 1 000 m

2 quotas sur 1 500 m

3 quotas sur 3 000 m

2 quotas sur 5 000 m

2 quotas en mass start

1 quota en poursuite par équipes

*Le Comité National Olympique canadien précise qu’un total de huit athlètes sera sélectionné sur l’ensemble de ces épreuves

Hommes

2 quotas sur 500 m

3 quotas sur 1 000 m

2 quotas sur 1 500 m

1 quotas sur 5 000 m

2 quotas sur 10 000 m

2 quotas en mass start

1 quota en poursuite par équipes

*Le Comité National Olympique canadien précise qu’un total de huit athlètes sera sélectionné sur l’ensemble de ces épreuves

Patinage de vitesse sur piste courte

Femmes

3 quotas sur 500 m

3 quotas sur 1 000 m

3 quotas sur 1 500 m

1 quota en relais

*Le Comité National Olympique canadien précise qu’un total de cinq athlètes sera sélectionné sur l’ensemble de ces épreuves

Hommes

3 quotas sur 500 m

2 quotas sur 1 000 m

3 quotas sur 1 500 m

1 quota en relais

*Le Comité National Olympique canadien précise qu’un total de cinq athlètes sera sélectionné sur l’ensemble de ces épreuves

Mixte

1 quota

Saut à ski

Femmes

2 quotas

Hommes

2 quotas

Skeleton

Femmes

2 quotas

Hommes

1 quota

Ski acrobatique

Femmes

4 quotas en halfpipe

4 quotas en ski de bosses

4 quotas en saut acrobatique

4 quotas en ski cross

4 quotas en slopestyle et big air

Hommes

4 quotas en halfpipe

4 quotas en ski de bosses

3 quotas en saut acrobatique

4 quotas en ski cross

4 quotas en slopestyle et big air

Ski alpin

Femmes

5 quotas

Hommes

4 quotas

Ski de fond

Femmes

Dahria Beatty

Cendrine Browne

Laura Leclair

Katherine Stewart-Jones

Hommes

Antoine Cyr

Olivier Léveillé

Graham Ritchie

Snowboard

Femmes

4 quotas en snowboard cross

2 quotas en halfpipe

4 quotas en slopestyle et big air

3 quotas en slalom géant parallèle

Hommes