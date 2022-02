Scotty James exprime son admiration pour Shaun White dans une interview émouvante

Sur la neige, ce sont des féroces adversaires, des rivaux qui se dressent sur le chemin de l’or olympique.

Les 12 hommes de la finale de vendredi (11 février) du snowboard halfpipe des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 n’ont fait que se surpasser les uns les autres à chaque étape du parcours.

« Ça a vraiment été un très bon défi aujourd’hui. Tous les gars, les 11 autres gars, ont tous été super bons », déclare l’Australien Scotty James, médaillé d’argent. « Et pour moi, je suis sans voix et honnêtement très heureux de monter sur le podium. C’est un grand exploit. Je veux dire, tous les concurrents sont super bons, donc j’avais d’autres plans en tête pour la fin, au cas où. Mais ce qui devait arriver est arrivé et je suis très heureux du résultat final ».

James l’assure, même en-dehors des pistes, le respect est réel entre eux tous, surtout avec son idole de son sport, le triple médaillé d’or olympique Shaun White, avec qui la rivalité n’a pas toujours été facile.

« Rider ici et concourir face à lui, mais aussi devenir l’un de ses adversaires au fil des ans, tout cela a été incroyable », poursuit James, peu après avoir remporté la médaille d’argent de la finale de halfpipe hommes, que White a terminé à la quatrième place. « Ce que je n’ai jamais dit avant, c’est que c’est vraiment dur et intéressant de se retrouver face à un mec comme Shaun White, que j’admirais quand j’étais plus jeune. J’aspirais à être comme lui ».

« Mais à un certain niveau, je devais être compétitif même si je garde toujours beaucoup de respect pour lui. Mais comme adversaire, je me devais de me défaire du respect car nous sommes tous les deux ici pour gagner quelque chose », tempère-t-il. « Ça a été un périple incroyable pour moi de ressentir ces émotions et de le regarder faire son truc, tout en étant un rival direct. Honnêtement, ça a été incroyable de faire cette finale avec toi, comme à PyeongChang. Je te souhaite le meilleur ».

White n’était pas loin de James lorsque ce dernier lui a exprimé son respect. Il a rapidement ajouté : « Je ne l’ai jamais imaginé d’une autre manière. J’aurais fait la même chose ».

Les deux hommes entretiennent une rivalité depuis des années. James a terminé avec la médaille de bronze il y a de ça quatre ans, quand White a décroché sa troisième médaille d’or olympique.

Alors que White a annoncé qu'il prenait sa retraite sportive après les Jeux, l’émotion l’a gagné au moment d’évoquer son ami et adversaire.

« Je suis si fier de toi. Même en qualification, tu m’as demandé quels étaient mes favoris, tu as été sur mes talons à chaque instant et je suis… Désolé, ça a été une journée pleine d’émotions », a-t-il finalement dit en retenant ses larmes. « Je suis fier de toi, mec. Vraiment. J’étais en train de faire ces switch back doubles, mais toi, tu les fais sans le moindre effort. Te voir te lancer, c’est juste génial ».

Génial comme le sont ces deux concurrents, qui ont fait avancer leur sport, ensemble.