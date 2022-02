Sarah Hoefflin, des neurosciences au titre olympique

« Ça démontre que je suis un peu différente de la norme en comparaison aux autres qui, pour la plupart, n'ont même pas encore l'âge d'aller à l’université. »

Quand Sarah Hoefflin est interrogée sur son double statut de diplômée en neurosciences et championne olympique, elle sait que son profil détonne. La Suissesse a emprunté un chemin unique pour marquer l’histoire du ski slopestyle. Sa découverte du ski acrobatique ne remonte qu’à son passage à l’université et ses débuts en Coupe du monde à ses 25 ans. Une révélation sur le tard qui ne l’a pas empêchée de gagner presque tout ce que son sport avait à lui offrir.

Impact de ses études sur sa vie sportive, moments-clés de sa carrière, passion pour le ski : Sarah Hoefflin s’est confiée à Olympics.com.

Sarah Hoefflin peut profiter des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 pour marquer l’histoire. Si elle monte sur le podium en ski slopestyle, le 14 février, elle sera la première athlète de plus de 30 ans, femmes et hommes confondus, à y arriver dans cette épreuve.

La Suissesse est en course pour battre ce record pour une simple raison : elle a fait ses premiers pas en Coupe du monde à 25 ans, « à peu près l'âge où les filles commencent à prendre leur retraite ».

La carrière sportive de Sarah Hoefflin était vouée à être unique dès son point de départ. Née à Genève d’un père suisse et d’une mère néo-zélando-néerlandaise, c’est lors de son cursus universitaire à Cardiff qu’elle à découvert le ski acrobatique.

Elle a été introduite aux principes des saisons de ski puis incitée à se mettre au ski freestyle par ses camarades britanniques.

« Ils m’ont tout expliqué. J’ai commencé à regarder des vidéos et c’est un monde qui s’est ouvert devant moi. »

C’est en parallèle à ses études pour obtenir un bachelor en neurosciences que Sarah Hoefflin a fait sa première compétition. Elle évoluait alors au niveau universitaire et c’était suffisant à son bonheur.

« Le niveau était très bas comparé à ce que je fais maintenant, mais j'ai découvert que j'adorais ça. J'y ai gagné ma première paire de skis freestyle. Avant, je skiais toujours avec des skis qui appartenaient à une grande tante, je n'avais pas un équipement top, top. Ça m'a mis des étoiles dans les yeux d'avoir une nouvelle paire qui était à moi. »

La Suissesse a attendu d’obtenir son diplôme avant de se concentrer sur sa carrière sportive.

Elle a été fidèle aux bancs de l’Université tout en poursuivant son apprentissage du ski acrobatique de son côté. Ces conditions d’entraînement lui ont permis de prendre conscience de son don quand elle est passée au niveau supérieur.

Une carrière en suspens avant même son début

La première apparition de Sarah Hoefflin au niveau international a eu lieu lors d’une Coupe d’Europe en Autriche pendant l’hiver 2014-2015. Elle sortait de sa première saison véritablement dédiée au ski et a compris qu’elle pouvait aller loin.

« C'était en 2014, j'avais fait ça pour le plaisir. J'ai terminé 7e sur 14 alors que je n'avais ni coach, ni sponsor et que je n'avais jamais pris de cours. Je me suis dit que ça pouvait donner quelque chose si je m'entraînais. Ça m’a donné un but. »

Elle a continué d’arpenter les compétitions et a été finalement repérée par l’équipe suisse. Mais c’est à ce moment-là qu’un premier coup dur est arrivé. Une rupture des ligaments croisés est venue tester ses ressources mentales. Sa carrière sportive n’avait pas encore commencé qu’elle était déjà mise entre parenthèses. Les séances de rééducation ont pris la place des heures passées à skier dans son emploi du temps. Un vrai challenge.

« J'étais un peu seule dans cette épisode qui était très difficile à surmonter mentalement. J'étais perdue dans ma carrière. Mais c'est aussi un moment où j'ai réussi à faire ressortir le meilleur de moi-même. C’était un obstacle qui est énorme et des fois, je pense que quand on est seul au fond du trou, on arrive à trouver les forces pour s'en sortir. »

Cette blessure a retardé ses débuts en Coupe du monde. Mais quand elle a franchi le pas, une nouvelle fois, la réussite a été immédiate.

Sarah Hoefflin est déjà rentrée dans l'histoire du ski slopestyle

En 2017, la native de Genève a remporté le petit globe de la spécialité dès sa première saison au plus haut niveau. Une récompense d’autant plus inattendue qu’elle ne connaissait pas ce trophée encore quelques jours avant de l’obtenir.

« J'avais fait quelques bons résultats pendant la saison, du coup, j'avais le maillot jaune, je comprenais ce que c'était, mais je ne savais pas qu'il y avait un globe à la fin. C'est avant la dernière compétition de la saison que mon papa m'a expliqué comment fonctionnaient les points et que j'allais peut-être gagner le globe. Au final, je l'ai gagné d’un point, donc j'ai vraiment eu de la chance. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est sûr que ça fait un peu bondir ma carrière. »

Ce succès en a appelé d’autres.

L'année suivante, elle a décroché la médaille d'or en big air aux X Games et le titre olympique en ski slopestyle à PyeongChang 2018. Pour faire résonner l’hymne suisse au Phoenix Park, elle a réussi à poser un switch dub en compétition pour la première fois de sa carrière. Un exploit qui lui a permis de marquer 91,20 points pour devancer sa compatriote Mathilde Gremaud.

« Ce résultat a changé ma vie », avoue celle qui grâce à sa notoriété, s’est engagée en faveur du climat et est intervenue dans des écoles.

La skieuse aux 12 podiums en Coupe du monde va désormais tenter de défendre ce titre olympique à Beijing 2022. Elle est consciente que ça ne sera pas facile face à une concurrence toujours plus dense et forte.

Pour être la première à monter sur deux podiums olympiques en ski slopestyle femmes, la Genevoise qui a gagné un deuxième globe en ski slopestyle en 2020 peut compter sur ses progrès en rails et l’expérience acquise durant son parcours unique.

« Je suis sûre que les expériences qu'on a à la maison nous aide toujours en ski. Je pense que la maturité, notamment parce que je suis un petit peu plus âgée que les autres compétitrices, ça doit certainement apporter quelque chose. »

Un record à Beijing 2022 par exemple ?