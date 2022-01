Retour vers le passé : Sapporo 1972, les premiers Jeux Olympiques d'hiver en Asie 

Il y a un demi-siècle, le chaudron olympique était allumé pour la première fois lors des Jeux Olympiques d’hiver organisés en Asie. Sapporo 1972, n’était pas seulement les premiers JO d’hiver organisés au Japon, mais aussi les premiers sur le continent asiatique. Sapporo, la métropole la plus septentrionale du Japon, a fait venir 1 006 athlètes originaires de 35 pays sur l’île d’Hokkaido. Ces Jeux Olympiques d’hiver historiques ont inspiré de nombreux athlètes japonais et asiatiques et ont laissé une trace indélébile.

Pour célébrer le 50e anniversaire de cet événement, Olympics.com vous propose de replonger dans le déroulement des premiers Jeux Olympiques d’hiver organisés en Asie.

Hinomaru hikōtai

Remporter un titre olympique dans son pays est un des plus grands exploits possibles pour certains athlètes.

À Sapporo 1972, cet honneur est revenu à KASAYA Yukio en saut à ski. Il a marqué l’histoire en s’imposant en tremplin normal. Cette victoire lui a permis d’être le premier athlète japonais à gagner une médaille d’or aux Jeux Olympiques d’hiver. Ses compatriotes KONNO Akitsugu (2e) et AOCHI Seiji (3e) sont aussi montés sur le podium pour offrir au Japon un incroyable triplé. Ce podium 100 % nippon a nourri l’imagination des supporters locaux et des téléspectateurs du monde entier.

Cet exploit a valu à ce trio le surnom de Hinomaru hikōtai (l’escadron du soleil levant) et cultivé l’amour des Japonais pour le saut à ski, inspirant les générations suivantes. HARADA Masahiko a notamment suivi cette voie pour faire partie de l’équipe japonaise victorieuse à Nagano 1998 dans l’épreuve par équipes sur grand tremplin.

Né en 1972, l’année où son pays a accueilli les Jeux Olympiques d’hiver à Sapporo, KASAI Noriaki est une des légendes du saut à ski. À PyeongChang 2018, il est devenu le premier athlète à participer à huit éditions consécutives des Jeux Olympiques d’hiver. Il a fait ses débuts à Albertville 1992 avant de gagner une médaille d’argent dans l’épreuve par équipes à Lillehammer 1994. À Sotchi 2014, le Japonais a remporté deux médailles à l’âge de 41 ans : l’argent en grand tremplin individuel et le bronze dans l’épreuve par équipes. Sa passion pour le saut à ski est toujours intacte.

Une longévité sur cinq décennies

Les infrastructures et les sites olympiques se sont développés à Sapporo avant les historiques Jeux Olympiques d’hiver organisés au Japon.

Deux tremplins, Miyanomori (tremplin normal) et Okurayama (grand tremplin), ont été utilisés non seulement pour Sapporo 1972, mais aussi pour les Championnats du monde et des étapes de Coupe du monde en saut à ski et en combiné nordique.

Makomanai Park est riche de deux sites polyvalents, un en extérieur et un en intérieur. Le stade en extérieur a accueilli la cérémonie d’ouverture et le patinage de vitesse il y a 50 ans. Des courses de patinage de vitesse y sont encore organisées durant l’hiver alors que le football, l’athlétisme ou le tennis s’y invitent durant l’été.

La salle est le théâtre d’événements en intérieur aussi bien pendant l’été (volleyball, judo, etc.) que durant l’hiver avec des disciplines comme le patinage artistique ou le hockey sur glace comme pendant les Jeux Olympiques d’hiver de Sapporo 1972. Cette enceinte peut aussi être utilisée pour des concerts ou des manifestations culturelles.

Découvrez ci-dessous comment la salle Makomanai se transforme en patinoire.

Un an avant les Jeux Olympiques d’hiver de Sapporo 1972, un nouveau réseau de métro a été inauguré à Sapporo. Il a connecté le nord et le sud de la ville pour transporter de manière efficace la famille olympique et résoudre les problèmes récurrents de trafic à cause des chutes de neige.

Cinquante ans plus tard, l’héritage durable des Jeux Olympiques d’hiver 1972 profite encore à Sapporo qui a acquis une importante renommée. C’est désormais une célèbre destination pour les sports d’hiver qui accueille des touristes venus de tout le Japon, mais aussi du monde entier.

L'aventure des Jeux Olympiques d'hiver en Asie se poursuit

Après la réussite de Sapporo 1972, le Japon a organisé les Jeux Olympiques d’hiver de Nagano 1998, les seconds organisés en Asie. Vingt ans après Nagano, la République de Corée est devenue la deuxième nation asiatique à accueillir les Jeux Olympiques d’hiver avec PyeongChang 2018.

Quelle est la suite ?

Un demi-siècle après Sapporo 1972, Pékin va bientôt accueillir les athlètes du monde entier. La capitale de la République populaire de Chine va devenir la première ville à organiser les Jeux Olympiques d’été et d’hiver. Êtes-vous prêts pour la suite de l’aventure ?

Les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 vont débuter le 4 février 2022.