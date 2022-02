Avec le sacre de Lara Gut-Behrami, la Suisse est seule au sommet du ski alpin olympique

Lara Gut-Behrami a écrit l’histoire ce vendredi. La sienne, bien sûr. En décrochant l’or en super-G, la Tessinoise a conquis l’unique titre qui manquait à son palmarès, elle qui a déjà remporté le gros globe de cristal et deux médailles d'or mondiales.

Mais la surdouée de Sorengo a aussi écrit l’histoire de son pays. Grâce à son titre, la Suisse est devenue la première nation à avoir remporté une médaille d'or dans toutes les disciplines qui figurent au programme du ski alpin (en comptant les médailles femmes et hommes).

Bien sûr, dans un pays au relief aussi accidenté que la confédération, il n’est pas étonnant de retrouver des purs talents du ski alpin. Mais la performance reste remarquable pour une nation comptant moins de 9 millions d'habitants.

La discipline de prédilection des Helvètes aux Jeux ? La descente !

Depuis les débuts de l’épreuve reine aux Jeux Olympiques de Saint-Moritz en 1948, neuf Suisses se sont parés d’or : Hedy Schlunegger (1948), Madeleine Berthod (1956), Marie-Thérèse Nadig (1972), Michela Figini (1984) et Dominique Gisin (2014) pour les femmes, Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988), Didier Défago (2010) et Beat Feuz (pas plus tard que lundi dernier, le 7 février) pour les hommes.

Pirmin Zurbriggen, en or à Calgary 1988 Photo de Mike Powell/Allsport/Getty Images

Le slalom géant a, quant à lui, fait son apparition quelques années après la descente, en 1952. Côté helvète, la première victoire est intervenue avec un doublé hommes femmes : Yvonne Rüegg et Roger Staub, qui triomphent en 1960. Autres skieurs avec le plus beau métal : Marie-Thérèse Nadig (1972), Vreni Schneider (1988), Heini Hemmi (1976), Max Julen (1984) et bien sûr Carlo Janka à Vancouver 2010 !

Carlo Janka sur le plus haute marche du podium en slalom géant à Vancouver 2010 Photo de Shaun Botterill/Getty Images

Entre les piquets serrés du slalom, Edi Reinalter a ouvert le palmarès suisse dès la première édition en 1948… et reste le seul athlète homme de son pays à avoir décroché l’or. Chez les femmes, Renée Colliard (1956) et Vreni Schneider par deux fois (1988 et 1994) ont fait résonner l'hymne suisse aux Jeux Olympiques.

Épreuve récompensant la polyvalence, le combiné alpin a été remporté deux fois par les Suisses, avec une parité parfaite : une fois par Sandro Viletta (2014) et Michelle Gisin (2018).

En super-G, c'est donc Lara Gut-Behrami qui est devenue la première représentante de la Suisse à devenir championne olympique dans cette discipline.

Jusque-là, les athlètes autrichiens peuvent aussi prétendre avoir été sur la plus haute marche du podium de toutes ces épreuves... mais pas en épreuve par équipes, remportée par la Suisse à Pyeongchang 2018. La Suisse est donc bien seule tout en haut du ski alpin.

Un futur radieux

Parmi tous ces noms helvètes, on retiendra bien sûr l’incroyable Vreni Schneider (3 médailles d'or, une en argent et une en bronze), un des plus beaux palmarès du ski alpin et nommée athlète suisse du XXe siècle.

La Suissesse Vreni Schneider Photo de Simon Bruty/Allsport

Autres athlètes d'exception, Pirmin Zurbriggen, 4 fois vainqueur du gros globe de cristal et comptant 40 succès en Coupe du monde, et les sœurs Gisin - Dominique et Michelle, en or toutes les deux sur des disciplines différentes.

Et cela ne risque pas de s’arrêter. Avec des purs talents comme Marco Odermatt, Camille Rast ou Aline Danioth, la Suisse n’a pas fini d’illuminer le grand cirque blanc.

