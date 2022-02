Ryan Regez, de dessinateur industriel à champion olympique - Moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 18 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, Ryan Regez est devenu champion olympique alors qu’il y a quelques années encore, il était dessinateur industriel.

Ryan Regez vit un véritable conte de fée.

Le Suisse de 29 ans vient de décrocher la médaille d’or de l’épreuve de ski cross aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, mais il ne revient toujours pas de son exploit au bout d’un parcours atypique.

Regez découvre le ski cross quand son compatriote Mike Schmid – aujourd’hui son entraîneur – décroche l’or aux JO de Vancouver 2010.

Parti du ski alpin, il bifurque vers le ski cross et fait ses débuts en Coupe du monde dans la discipline en 2015. Mais Regez se morfond alors au plus profond des classements, puis est victime d’une rupture des ligaments du genou en février 2017. Devenu végan pour favoriser sa récupération, il signe enfin ses deux premiers podiums, une victoire et une troisième place, en février 2019. Il y a seulement trois ans.

Quatre podiums en Coupe du monde 2019/20, trois en 2020/21 et déjà cinq en 2021/22… Jusqu’à ce vendredi 18 février où il devient champion olympique ! Lui, un garçon qui n’est professionnel du ski que depuis cinq ans et qui comptait faire carrière en tant que… dessinateur industriel.

« C'est un parcours complètement fou », admet Regez. « J'avais plus de chance d'être frappé deux fois par la foudre que de gagner une médaille olympique, c'est irréel. »

« Ma carrière de dessinateur est en pause, c'est une certitude. Mais en fonction de mes succès sportifs, je vais peut-être m'y remettre plus tard. »

Plus tard, effectivement, car pour l’instant, Ryan Regez vit sa plus belle vie de skieur. La conséquence d’un travail acharné de la part de celui qui a grandi à Wengen.

« C’est incroyable. J’ai été tellement nerveux pendant toute la semaine et je me suis mis tellement la pression parce que tout le monde s’attendait à ce que je vienne ici pour gagner. Bon, c’est ce que j’ai fait ! (rires) », raconte Regez, encore incrédule. « Tout allait très vite dans ma tête, j’avais mal au ventre. J’étais tellement nerveux tout le temps. Alors pouvoir skier proprement sur toutes les courses et gagner au final aujourd’hui, c’est absolument incroyable. »

Et quand on lui demande si ce titre olympique a toujours été dans un coin de sa tête, il répond : « Je regarde toujours ce que je peux accomplir dans ce que j’entreprends. C’était un de mes objectifs quand j’ai commencé le ski cross, c’est sûr. Mais qu’il se réalise et de cette manière ? Je ne l’aurais jamais cru. »