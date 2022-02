Grandes rivalités olympiques : Arianna Fontana et Suzanne Schulting

L’Italienne Arianna Fontana et la Néerlandaise Suzanne Schulting ont toutes les deux brillé lors des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018. Aujourd’hui, les deux superstars du patinage de vitesse sur piste courte ont de nouveau rendez-vous sur les pistes olympiques pour une bataille qui s’annonce épique dans le Palais omnisports de la capitale.

Fontana a déjà remporté huit médailles olympiques, dont une en or, deux en argent et cinq en bronze, quand Schulting en a deux, une en or et une en bronze. Découvrez les origines de cette rivalité et ses perspectives pour Beijing 2022, et au delà.

Partager le podium à PyeongChang 2018

Lors de la dernière édition olympique, les deux athlètes se sont affrontées sur l’épreuve de 1 000 m, durant laquelle la Néerlandaise a été sacrée championne olympique, le premier de sa carrière, seulement deux jours après avoir remporté la médaille de bronze en relais. Une performance mémorable pour la jeune patineuse de 20 ans qui a battu la Canadienne Kim Boutin et Fontana, ce jour-là.

Schulting et Fontana sont donc montées toutes les deux sur le podium pour recevoir leur médaille, une situation qui se répètera durant les Championnat du monde 2021, à Dordrecht (NED), quand Schulting s’est imposée en 1 500 m et en 500 m, et Fontana en argent en 500 m.

Mais l’aventure olympique de PyeongChang 2018 ne s’est pas arrêtée à cette médaille de bronze au 1 000 m pour Arianna Fontana. Elle a quitté la République de Corée avec une médaille de plus que sa rivale néerlandaise, grâce à sa victoire en 500 m et la médaille d’argent en relais. Elle partage désormais le record du plus grand nombre de podiums olympiques (huit) avec Apolo Anton Ohno et Viktor An, après avoir participé à quatre éditions différentes des Jeux.

Et cette rivalité palpitante est sur le point de se poursuivre à Pékin.

Boutin - Schulting - Fontana Photo de 2018 Getty Images

Ce qu’elles ont dit de PyeongChang 2018

« L'été dernier, en parlant avec mon coach Anthony, j'ai éclaté en sanglots. Je lui ai dit : "J'ai peur de ne pas être compétitive." Je commençais à être plus âgée que les autres athlètes. C'était ma plus grande crainte : après Sotchi 2014 où j’ai remporté trois médailles, c’était difficile d’envisager d’en gagner moins. Mais ce jour-là, il m'a convaincu que ça n'allait pas se passer comme cela, que je devais avoir confiance en lui, en son programme de travail et en mes compétences. »

Arianna Fontana à Olympics.com en novembre 2021.

« La première partie de ces Jeux Olympiques n’a pas été à la hauteur de mes espérances, surtout avec cette chute en 500 m. Je pense que j’ai été un peu dépassée par l’envergure des Jeux Olympiques, mais par chance, l’histoire n’était pas terminée pour moi. J’ai réussi à me calmer un peu et a me retrouver moi-même. Je savais que le 1 000 m était ma distance de prédilection. Je me suis vraiment sentie bien ce jour-là et je pense que c’est pour cela que j’ai bien réussi ma course, mais je ne m’attendais pas du tout à remporter la médaille d’or. »

Suzanne Schulung à Olympics.com en novembre 2021.

Est-ce que cette rivalité continuera à Milano Cortina 2026 ?

Même si Fontana à 31 ans et Schutling 24, ne soyez pas surpris si vous voyez les deux femmes continuer de s’affronter lors des quatre prochaines années. Schulting devrait encore être au sommet de son art, et Fontana a annoncé qu’elle était elle aussi impatiente de voir les prochains Jeux Olympiques d’hiver se tenir à Milano Cortina en 2026.

« Les Jeux de Milano Cortina me font de l’œil. Avoir participé à mes premiers Jeux à Turin et terminer en Italie encore… Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d’athlètes qui l'ont fait, qui en ont eu l'occasion ou qui auront un jour l'occasion de faire quelque chose comme cela. C'est une option à laquelle je pense vraiment, je ne vais pas le cacher », a-t-elle déclaré à Olympics.com.

Programme du short track à Beijing 2022

5 février

19:00 - 500 m femmes, séries

19:38 - 1 000 m hommes, séries

20:23 - Relais par équipes mixtes, quarts de finale

20:53 - Relais par équipes mixtes, demi-finales

21:18 - Relais par équipes mixtes, finale B

21:26 - Relais par équipes mixtes, finale A

7 février

19:30 - 500 m femmes, quarts de finale

19:44 - 1 000 m hommes, quarts de finale

20:13 - 500 m femmes, demi-finales

20:20 - 1 000 m hommes, demi-finales

20:41 - 500 m femmes, finale B

20:46 - 500 m femmes, finale A

20:52 - 1 000 m hommes, finale B

20:58 - 1 000 m hommes, finale A

9 février

19:00 - 1 500 m hommes, quarts de finale

19:44 - 1 000 m femmes, séries

20:29 - 1 500 m hommes, demi-finales

20:45 - Relais 3 000 m femmes, demi-finales

21:13 - 1 500 m hommes, finale B

21:20 - 1 500 m hommes, finale A

11 février

19:00 - 1 000 m femmes, quarts de finale

19:18 - 500 m hommes, séries

19:55 - 1 000 m femmes, demi-finales

20:04 - Relais 5 000 m hommes - demi-finales

20:37 - 1 000 m femmes, finale B

20:43 - 1 000 m femmes, finale A

13 février

19:00 - 500 m hommes, quarts de finale

19:27 - 500 m hommes, demi-finales

19:35 - Relais 3 000 m femmes, finale B

19:44 - Relais 3 000 m femmes, finale A

20:09 - 500 m hommes, finale B

20:14 - 500 m hommes, finale A

16 février