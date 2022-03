Revivez la journée paralympique - Plus belles histoires, meilleurs moments et records des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 - Jour 5

Il aura fallu attendre le cinquième jour pour assister au retour du patron français du ski nordique. Lors d’une course maîtrisée de bout en bout, Benjamin Daviet a remporté sa première médaille aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. Et c’était en or.

Six épreuves à médailles avaient lieu ce mercredi 9 mars. Toutes se déroulaient au Centre national de ski de fond de Zhangjiakou, pour les sprints hommes et femmes dans les trois catégories : debout, assis et déficients visuels.

Porte-drapeau de la délégation française, Daviet avait accédé en finale après des qualifications et une demi-finale sans problèmes. Il partait avec quelques secondes d’avance dans ce sprint hommes debout, en raison d’un handicap plus important que ses concurrents (LW2), et n’a jamais été rattrapé malgré une bataille féroce dans le sprint final entre l’Allemand Marco Maier et l’Ukrainien Grygorii Vovchynskyi. Mais la première place était déjà jouée. Déjà sextuple médaillé paralympique avec trois titres, le Haut-savoyard remportait une nouvelle médaille d’or en sprint 1,3 km.

Chez les femmes, dans la même catégorie, une jeune athlète confirmait sa domination sans partage en para ski de fond. La Canadienne Natalie Wilkie, 21 ans seulement, remportait sa deuxième médaille d’or des Jeux en deux épreuves de ski de fond, après la longue distance style classique. Elle devançait la Norvégienne Vilde Nilsen et l’Américaine Sydney Peterson.

Une cinquième médaille paralympique pour Wilkie, qui skie sur les traces d’une légende vivante, Brian McKeever. Ce mercredi, le skieur de 42 ans qui figure dans la catégorie des déficients visuels décrochait sa 15e médaille d’or paralympique. Sa deuxième à Beijing, et sa 19e médaille au total. Hallucinant. Il remportait la course devant l’Américain Jake Adicoff et le Suédois Zebastian Modin. Le Français Anthony Chalençon terminait quatrième.

En position assise, l’Américaine Oksana Masters était attendue pour rayonner de nouveau lors de ces Jeux. Avec déjà 12 médailles paralympiques, neuf en hiver, trois en été, l’Américaine était en lice pour remporter un deuxième titre consécutif en sprint 1,1 km. Mais l’athlète de République populaire de Chine Yang Hongqiong était inatteignable aujourd’hui. Elle a remporté l’or alors que Masters, titrée en sprint de biathlon à Beijing 2022, revenait peu à peu, mais terminait avec 1,7 s de retard.

Le Canadien Collin Cameron remportait le bronze dans la même catégorie côté hommes, derrière deux Chinois, Zheng Peng en or et Mao Zhongwu en argent.

En para hockey sur glace, la République de Corée et la République populaire de Chine se sont qualifiées pour la final. Les Sud-coréens défieront les Canadiens et la Chinois seront opposés aux États-Unis.

Du côté du curling fauteuil, l'avant dernière journée de round robin avait lieu. Les Canadiens se sont imposés à deux reprises, contre la Grande-Bretagne (6-3) et contre l'Estonie (9-3) pour porter le ratio victoires/défaites à 6-3. Les Suisses se sont en revanche inclinés contre les USA (5-8). Ils n'ont enregistré qu'une victoire pour sept défaites.

L’athlète de la journée : le porte-drapeau français au sommet

Après deux épreuves terminées loin de ses espérances, Benjamin Daviet a enfin pu se libérer. Il avait terminé ses deux premières épreuves hors du podium, 4e en sprint et 6e en moyenne distance, les deux en biathlon, mais sa première épreuve de ski de fond était la bonne. Le porte-drapeau français, sextuple médaillé paralympique, a remporté l’or en sprint 1,3 km.

« Mes Jeux sont réussis », a-t-il lâché, soulagé et les larmes aux yeux, au micro de France TV. « J’étais venu pour faire une médaille d’or. Derrière, ce ne sera que du bonus. Je serai beaucoup plus relâché. »

La pression du drapeau français pesait lourd, elle sera désormais plus légère. D’autant qu’il n’avait pas participé à cette épreuve en République de Corée, et que cette médaille n’était pas la plus prévisible.

« Cette médaille fait tellement plaisir. Les deux épreuves de biathlon était dures… Aller chercher [la médaille] sur ce format, c’était inattendu. C’est tellement de bonheur. Cette course est vraiment dure, la journée est longue. Je suis levé depuis 7h ce matin, je n’ai pas mangé depuis 8h, c’est l’enfer. »

Un enfer transformé en paradis doré, dans lequel il lui reste deux épreuves à courir : l’individuel de biathlon le 11 mars, et le ski de fond moyenne distance le lendemain.

Le moment de la journée : McKeever et Wilkie, deux générations, deux légendes

L’une a 21 ans, l’autre en a le double. L’une vient de remporter sa 5e médaille paralympique, sa 2e en or. L’autre a décroché sa 19e médaille, sa 15e en or.

Deux légendes vivantes ont illuminé cette cinquième journée des Jeux Paralympiques d’hiver, toutes deux canadiennes. D’un côté la jeune Natalie Wilkie, de l’autre le Canadien le plus décoré des Jeux Paralympiques Brian McKeever, 42 ans.

Lors du sprint femmes debout de Beijing 2022, Natalie Wilkie, qui a perdu quatre doigts de la main gauche lors d’un atelier menuiserie à l’école, a démontré toute l’étendue de son talent. « Si elle veut continuer, elle pourra avoir une carrière pleine de grands succès », déclarait son aîné McKeever après les Jeux de PyeongChang 2018, dont le frère est l’actuel entraîneur de Wilkie.

De son côté, le boss du ski de fond paralympique a de nouveau écrit le cours de l’histoire dans la catégorie déficients visuels, avec un quinzième titre paralympique. Historique.

Que regarder demain, jeudi 10 mars

Le retour du ski alpin aura lieu jeudi 10 mars, après deux jours de pause. Les hommes se disputeront la victoire en slalom géant, des épreuves où le Français Arthur Bauchet pourrait briller dans la catégorie debout, ainsi que le Canadien Alexis Guimond.

Les trois dernières sessions de round robin en curling fauteuil auront lieu, avec notamment un match du Canada contre la Norvège, ainsi que deux matchs de la Suisse, contre la Slovaquie et l'Estonie.

Les médailles du jour

Épreuves femmes

Para ski de fond - Sprint assis

Or : Yang Hongqiong (CHN)

Argent : Oksana Masters (USA)

Bronze : Li Panpan (CHN)

Para ski de fond - Sprint technique libre debout

Or : Natalie Wilkie (CAN)

Argent : Vilde Nilsen (NOR)

Bronze : Sydney Peterson (USA)

Para ski de fond - Sprint technique libre déficientes visuelles

Or : Carina Edlinger (AUT)

Argent : Oksana Shyshkova (UKR)

Bronze : Linn Kazmaier (GER)

Épreuves hommes

Para ski de fond - Sprint assis

Or : Zheng Peng (CHN)

Argent : Mao Zhongwu (CHN)

Bronze : Collin Cameron (CAN)

Para ski de fond - Sprint technique libre debout

Or : Benjamin Daviet (FRA)

Argent : Marco Maier (GER)

Bronze : Grygorii Vovchynskyi (UKR)

Para ski de fond - Sprint technique libre déficients visuels