Revivez la journée paralympique - Plus belles histoires, meilleurs moments et records des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 - Jour 4

Ce mardi 8 mars, six jeux de médailles étaient à gagner, toutes en biathlon, lors de cette quatrième journée de compétition aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. Après le sprint, qui s'était déroulé le 5 mars, les para-biathlètes se sont affrontés sur la moyenne distance, hommes et femmes, dans les trois catégories : debout, assis et déficients visuels.

Les biathlètes ukrainiens ont réalisé un tour de force aujourd'hui au Centre national de biathlon de Zhangjiakou, avec deux triplés chez les femmes debout et chez les hommes déficients visuels. Au total, la délégation ukrainienne a ajouté neuf médailles à sa collection pékinoise, dont deux en or, quatre en argent et trois en bronze.

Le belle opération de la matinée du côté des pays francophones, est la splendide victoire du Canadien Mark Arendz, qui s’est offert l’or après avoir glané le bronze en sprint à Beijing 2022.

Les Français Benjamin Daviet et Anthony Chalençon ont terminé 6e et 10e respectivement en moyenne distance hommes debout et moyenne distance hommes déficients visuels.

Chez les femmes, les Américaines Kendall Gretsch et Oksana Masters ont réalisé un doublé pour la Team USA dans la catégorie assise. C'est la deuxième médaille d'or paralympique en moins d'un an pour Gretsch qui s'était imposée en para triathlon lors des Jeux Paralympiques d'été de Tokyo 2020, qui se sont déroulés en septembre 2021.

Le moment de la journée : Mark Arendz remporte son deuxième titre paralympique

Avec un sans-faute au tir et un ski rapide, le biathlète canadien Mark Arendz s'est imposé en moyenne distance hommes debout en 31 min 45 s 2. C'est la deuxième victoire paralympique du natif de Charlottetown, qui avait déjà décroché l'or en longue distance debout à PyeongChang 2018.

Amputé au-dessus du coude gauche suite à un accident domestique à l'âge de sept ans, Arendz a fait ses débuts paralympiques à Vancouver 2010, mais n'avait pas réussi à monter sur le podium devant son public. C'est à partir de Sotchi 2014 que le biathlète s'est révélé. En Russie, il avait décroché ses deux premières médailles paralympiques : le bronze en moyenne distance et l'argent en sprint. Mais c'est à PyeongChang 2018 qu'Arendz a encore un peu plus inscrit son nom dans l'histoire. Il y a quatre ans, il est devenu le para-athlète canadien le plus médaillé en une seule édition des Jeux avec six médailles (une en or, deux en argent et trois en bronze en biathlon et ski de fond).

À Pékin, il continue sa razzia de médailles : après avoir remporté le bronze en sprint, c'est donc l'or qu'il a autour du cou en moyenne distance.

L'athlète du jour : Kendall Gretsch en or à Tokyo 2020 et Beijing 2022

L'athlète du jour est la para biathlète américaine Kendall Gretsch. Déjà médaillée d'argent en sprint assis à Beijing 2022, elle vient de s'offrir l'or paralympique sur la moyenne distance, devançant sa compatriote Oksana Masters et l'Allemande Anja Wicker.

Si la native de l'Illinois avait déjà décroché deux titres paralympiques à PyeongChang 2018 en biathlon sprint assis et en ski de fond longue distance assis, elle ne se cantonne pas aux sports d'hiver. En septembre 2021, elle était au départ du para triathlon des Jeux paralympiques d'été de Tokyo 2020, décalé à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, et avait été sacrée championne paralympique !

Elle sera au départ de l'épreuve individuelle de biathlon le 11 mars mais également dans les épreuves de sprint de ski de fond le 9 mars et de moyenne distance de ski de fond le 12 mars.

Que regarder demain, 9 mars

Dès demain l'action continue à Pékin pour une nouvelle journée de compétition aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022. Ce mercredi 9 mars mettra à l'honneur les fondeurs avec les épreuves de sprint, hommes et femmes, dans les trois catégories, assis, debout et déficients visuels. Le porte-drapeau français Benjamin Daviet sera en quête de son premier podium paralympique à Pékin, pour effacer la déception de ses premières courses. Les tournois paralympiques de curling et de hockey sur glace continueront aussi, avec notamment les matchs de barrages pour les phases finales en hockey sur glace.

Les médailles du jour

Épreuves femmes

Para biathlon - Moyenne distance déficient visuel

Or : Leonie Maria Walter (GER)

Argent : Oksana Shyshkova (UKR)

Bronze : Wang Yue (CHN)

Para biathlon - Moyenne distance debout

Or : Iryna Bui (UKR)

Argent : Oleksandra Kononova (UKR)

Bronze : Luidmyla Liashenko (UKR)

Para biathlon - Moyenne distance assis

Or : Kendall Gretsch (USA)

Argent : Oksana Masters (USA)

Bronze : Anja Wicker (GER)

Épreuves hommes

Para biathlon - Moyenne distance déficient visuel

Or : Vitalii Lukianenko (UKR)

Argent : Anatolii Kovalevskyi (UKR)

Bronze : Dmytro Suiarko (UKR)

Para biathlon - Moyenne distance debout

Or : Mark Arendz (CAN)

Argent : Grygorii Vovchynskyi (UKR)

Bronze : Alexandr Gerlits (KAZ)

Para biathlon - Moyenne distance assis