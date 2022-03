Revivez la journée paralympique - Plus belles histoires, meilleurs moments et cérémonie de cloture des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 - Jour 9

Un bouquet final fort en émotion.

Pour cet ultime jour des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022, le Français Arthur Bauchet a remporté un troisième titre avec le slalom debout hommes, confirmant sa domination limpide en para ski alpin.

Au total, six sets de médailles étaient en jeu ce dimanche 13 mars, à quelques heures de la cérémonie de clôture, en para ski alpin hommes, en para ski de fond et para hockey sur glace.

C’est donc lors du slalom debout hommes qu’Arthur Bauchet est venu conclure ses Jeux d’une main de maître. Premier de la première manche, le Haut-savoyard de 21 ans a signé la deuxième place de la seconde manche, suffisante pour décrocher l’or avec 2,66 s d’avance sur son dauphin de République populaire de Chine Liang Jingyi. Le champion paralympique en titre Adam Hall a terminé troisième, avec 3,60 s de retard.

Après l’or et descente et super-combiné et le bronze en géant, Bauchet remporte sa quatrième médaille des Jeux. Le même total qu’à PyeongChang 2018, sauf qu’elles étaient toutes en argent. Il a porté le drapeau français lors de la cérémonie de clôture.

« J’avais attaqué les Jeux de la plus belle des manières, ils se sont déroulés de la plus belle des manières et se terminent comme ça… », régissait Bauchet sur France TV. « C’est fou, je suis vraiment content. »

Dans la catégorie des hommes déficients visuels, l’Italien Giacomo Bertagnolli a été sacré devant le prodige autrichien de 16 ans Johannes Aigner, qui a pris l’argent, gagnant ainsi sa cinquième médaille en autant de courses à Beijing 2022. Le Slovaque Miroslav Haraus a complété le podium, un peu moins d’une seconde devant le Français Hyacinthe Deleplace, quatrième.

Chez les hommes assis, le Norvégien Jesper Pedersen a logiquement remporté l’or avec 6,08 s d’avance. C’est son quatrième titre à Pékin, et sa cinquième médaille, à seulement 22 ans.

Le porte-drapeau français de la cérémonie d’ouverture Benjamin Daviet a également conclu ses Jeux avec une médaille, en argent lors du relais 4 x 2,5 km open de ski de fond, associé à Anthony Chalençon. L’équipe de France a terminé avec 25,1 secondes de retard sur les champions ukrainiens et 10,6 s d’avance sur les Norvégiens en bronze.

Ces deux médailles du jour permettent à la France de totaliser 12 médailles sur l’ensemble des Jeux, dont 7 en or.

Le relais mixte 4 x 2,5 km avait également lieu aujourd’hui, sur lequel l’équipe américaine s’est imposée devant la République populaire de Chine et le Canada.

Les États-Unis ont également remporté le titre en para hockey sur glace grâce à leur large victoire contre le Canada 5-0. C’est la quatrième victoire consécutive en finale des Jeux Paralympiques pour les USA en hockey sur glace.

Le spectacle aura donc été au rendez-vous ce dimanche, avant la cérémonie de clôture (voir plus bas).

L’athlète de la journée : Arthur Bauchet confirme son règne

Atteint de paraparésie spastique, une maladie rare qui affecte le système nerveux central et touche les muscles des membres inférieurs avec une faiblesse musculaire et des hypertonies, Arthur Bauchet avait étonné lors des Jeux de PyeongChang 2018 avec quatre médailles d’argent. À Beijing 2022, il a inscrit son nom dans les livres d’histoire avec trois médailles d’or (descente, super-combiné et slalom) et une médaille de bronze (slalom géant).

Un exploit incroyable, réalisé grâce à un détermination sans faille.

« Je voulais montrer que rien n’était impossible, il faut juste y croire et se battre. », a-t-il confié à France TV. « C’est aussi un message à moi-même et à cette maladie. “Tu m’as fait galérer dans la vie mais je suis là aujourd’hui et je remporte des médailles d’or aux Jeux Paralympiques.” Je ne pense pas que je me serais dit ça en 2014, sur mon lit d’hôpital ou allongé sur mon canapé. »

Arthur Bauchet a donné le ton des Jeux en remportant le premier titre de l’équipe de France, en descente le 5 mars dernier. Un collectif à qui il attribue une partie de ses résultats.

« Je ne sais pas si je suis le leader ou le moteur, mais je sais que tout seul, on n’est pas grand chose en équipe de France. C’est l’équipe qui permet de faire des belles performances. »

Le moment de la journée : la récompense collective du ski de fond français

Après l’or à PyeongChang 2018, le relais open français de ski de fond s’est paré d’argent à Beijing 2022. Une médaille qui conforte la place de nation forte du ski nordique pour l’équipe de France. Les tricolores avaient fait le choix de faire confiance à deux skieurs lors de ce relais disputé par un maximum de quatre relayeurs (classique, libre, classique, libre) : Benjamin Daviet et Anthony Chalençon. Une décision payante qui récompense un travail collectif.

« C’est un succès pour toute l’équipe » a déclaré Daviet, qui repart de ces Jeux avec deux médailles d’or et deux d’argent.

Son ami déficient visuel Anthony Chalençon a quant à lui remporté sa première et unique médaille des Jeux.

« Je suis vraiment content », souffle l’athlète de 31 ans. « Ces Jeux étaient très durs, avec de mauvais tirs en biathlon et deux quatrièmes places en ski de fond. Aujourd’hui, c’est une médaille qui est super pour toute l’équipe. »

La cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Beijing 2022

Après une animation représentant un disque vinyl sur l’immense écran LED de 11 600 mètres carrés installé au centre du Nid d’oiseau, symbolisant le souvenir éternel des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022, les 46 porte-drapeaux de la cérémonie de clôture ont défilé lors de la parade des athlètes. Arthur Bauchet a représenté la France, Linda Le Bon la Belgique, Mollie Jepsen le Canada et Robin Cuche la Suisse.

Une vidéo mettant à l’honneur les 9 000 bénévoles a été diffusée, avant un spectacle émouvant intitulé « l’appel de l’amour », joué par des un groupe de comédiens composé de 60 % de personnes en situation de handicap.

Le drapeau paralympique a ensuite été baissé lorsque l’hymne paralympique, composé par l’artiste français Thierry Darnis en 1996, a été joué.

La cérémonie de passation vers les Jeux Paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 a ensuite été assurée, suivie du discours de Cai Qi, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Beijing 2022.

« Le succès de ces Jeux est un symbole de solidarité et d’inclusion. Continuons à mettre en avant les valeurs paralympiques de courage, d’inspiration et d’égalité », a-t-il indiqué.

Andrew Parsons, président du Comité International Paralympique (IPC), a parlé à son tour.

« Face à l’adversité, vous avez montré la force de la diversité. En fiers paralympiens, vous nous avez inspirés par votre détermination et votre courage. […] Vous êtes des champions de la paix, des lueurs d’espoir. Vos actions sont plus fortes que les mots », a notamment déclaré Parsons.

Enfin, la flamme paralympique a été éteinte.

Les médailles du jour

Épreuves hommes

Para ski alpin - Slalom déficients visuels

Or : Giacomo Bertagnolli (ITA)

Argent : Johannes Aigner (AUT)

Bronze : Miroslav Haraus (SVK)

Para ski alpin - Slalom debout

Or : Arthur Bauchet (FRA)

Argent : Liang Jingyi (CHN)

Bronze : Adam Hall (NZL)

Para ski alpin - Slalom assis

Or : Jesper Pedersen (NOR)

Argent : Niels de Langen (NED)

Bronze : Rene De Silvestro (ITA)

Para ski de fond - Relais mixte 4 x 2,5 km

Or : États-Unis

Argent : République populaire de Chine

Bronze : Canada

Para ski de fond - Relais open 4 x 2,5 km

Or : Ukraine

Argent : France

Bronze : Norvège

Para hockey sur glace - Match pour la médaille d'or