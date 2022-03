Revivez la journée paralympique - Plus belles histoires, meilleurs moments et records des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 - Jour 8

Ce samedi 12 mars est entré dans l'histoire des Jeux Paralympiques d'hiver.

C'est à cette date que Brian McKeever a égalé le record de titres paralympiques jusque-là détenu par Gerd Schoenfelder. Le Canadien a été sacré en para ski de fond moyenne distance hommes déficients visuels. C'est sa 16e médaille d'or et elle fait de lui le paralympien le plus titré de l'histoire à égalité avec l'Allemand. Il s'est imposé avec presque une minute d'avance sur Zebastian Modin. Dmytro Suiarko a complété le podium en terminant huit secondes devant le Français Anthony Chalençon.

Alors que le quadragénaire a gagné une troisième course à Pékin, Benjamin Daviet est passé à une seconde d'en faire autant. Le Français a dû se contenter de la deuxième place dans la catégorie debout. Au lendemain de son succès en individuel, il a terminé à 1,3 s de Wang Chenyang en moyenne distance, sa dernière course individuelle à Beijing 2022.

« Je ne savais pas que j'allais finir deuxième alors c'est une bonne émotion. Je n'ai pas de regret parce que j'ai donné tout ce que j'avais en moi », a réagi celui qui se prépare à défendre son titre en relais open ce dimanche 13 mars.

Comme le porte-drapeau de la délégation tricolore, Natalie Wilkie a dû se contenter d'une médaille d'argent après deux en or. La fondeuse canadienne a terminé deuxième à 27,3 s d'Oleksandra Kononova en moyenne distance femmes debout.

En para ski alpin, Marie Bochet n'a pas réussi à conserver son titre en slalom dans la catégorie femmes debout. Quatrième après la première manche, elle est partie à la faute dans la deuxième. La Française visait la dixième médaille paralympique de sa carrière dans cette course finalement remportée par la Suédoise Ebba Aarsjoe.

Le tournoi de curling fauteuil s'est terminé avec le succès de la République populaire de Chine sur la Suède en finale (8-3). Le pays hôte est parvenu à défendre son titre acquis quatre ans plus tôt à PyeongChang 2018.

Le moment de la journée : Les sœurs Aigner réalisent le doublé en slalom femmes

Le podium du slalom femmes dans la catégorie des déficientes visuelles ressemblait à une réunion de famille aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. Trois sœurs sont montées sur la boîte dont deux sur la plus haute marche. Veronika Aigner a été parfaitement guidée par sa sœur Elisabeth pour réaliser le meilleur temps des deux manches et se parer d'or avec un temps de 1 min 31 s 53. Les deux Autrichiennes avaient déjà été victorieuses en slalom géant. Comme la veille, une troisième représentante de la famille Aigner a aussi été médaillée : Barbara.

La jumelle de Johannes, champion paralympique en descente et slalom géant chez les hommes, a décroché la médaille d'argent grâce à une excellente seconde manche.

Avant le slalom hommes qui aura lieu ce dimanche 13 mars, la fratrie Aigner a remporté quatre médailles d'or, deux médailles d'argent et deux médailles de bronze aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022.

Trois membres de la famille Aigner sont montés sur le podium du slalom femmes : Veronika et sa sœur Elisabeth ont été titrées devant Barbara. Photo de 2022 Getty Images

L’athlète de la journée : Brian McKeever égale le record de Gerd Schoenfelder

Brian McKeever est un peu plus entré dans l'histoire des Jeux Paralympiques d'hiver ce samedi 12 mars. Le Canadien s'est imposé en moyenne distance hommes dans la catégorie déficient visuel. Il a étiré une série d'invincibilité dans les courses individuelles entamée à Turin 2006 pour remporter une 16e médaille d'or. Dans l'histoire des Jeux Paralympiques d'hiver, personne n'a fait mieux. Il a égalé le record que le para skieur alpin Gerd Schoenfelder avait établi entre Albertville 1992 et Vancouver 2010.

Guidé par Graham Nishikawa, il a remporté la course en 33 min 06 s 6 avec 52 s 5 d'avance sur son premier poursuivant, le Suédois Zebastian Modin. Le quadragénaire qui portait le dossard 16, comme un signe du destin, a pris les commandes à la mi-course et n'a plus été rattrapé.

« Je pense que c’est parce qu’ils m’ont donné le bon dossard », en a rigolé le fondeur aux 20 médailles paralympiques après la course.

Ce dimanche 13 mars, il va participer au relais avec l'ambition de gagner un 17e titre paralympique, un total jamais atteint par un paralympien d'hiver.

Que regarder demain, dimanche 13 mars

Les Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022 vont se terminer ce dimanche 13 mars. Mais avant la cérémonie de clôture qui annonce un spectacle de toute beauté au Nid d’oiseau, les six derniers titres seront mis en jeu.

Les ultimes courses de para ski alpin sont au programme avec le slalom dans les trois catégories hommes. En para ski de fond, ça sera jour de relais avec deux épreuves : une open et une mixte.

Enfin, le tournoi de para hockey sur glace se conclura avec la finale tant attendue entre le Canada et les États-Unis. Le pays à la feuille d’érable va tenter de prendre sa revanche quatre ans après la défaite en prolongation lors de la finale de PyeongChang 2018.

Toutes les médailles du jour

Épreuves femmes

Para ski alpin - Slalom déficient visuel

Or : Veronika Aigner (AUT)

Argent : Barbara Aigner (AUT)

Bronze : Alexandra Rexova (SVK)

Para ski alpin - Slalom debout

Or : Ebba Aarsjoe (SWE)

Argent : Zhang Mengqiu (CHN)

Bronze : Anna-Maria Rieder (GER)

Para ski alpin - Slalom assis

Or : Anna-Lena Forster (GER)

Argent : Zhang Wenjing (CHN)

Bronze : Liu Sitong (CHN)

Para ski de fond - distance moyenne déficient visuel

Or : Linn Kazmaier (GER)

Argent : Wang Yue (CHN)

Bronze : Carina Edlinger (AUT)

Para ski de fond - distance moyenne debout

Or : Oleksandra Kononova (UKR)

Argent : Natalie Wilkie (CAN)

Bronze : Iryna Bui (UKR)

Para ski de fond - distance moyenne assis

Or : Yang Hongqiong (CHN)

Argent : Oksana Masters (USA)

Bronze : Ma Jing (CHN)

Épreuves hommes

Para ski de fond - distance moyenne déficient visuel

Or : Brian McKeever (CAN)

Argent : Zebastian Modin (SWE)

Bronze : Dmytro Suiarko (UKR)

Para ski de fond - distance moyenne debout

Or : Wang Chenyang (CHN)

Argent : Benjamin Daviet (FRA)

Bronze : Cai Jiayun (CHN)

Para ski de fond - distance moyenne assis

Or : Mao Zhongwu (CHN)

Argent : Zheng Peng (CHN)

Bronze : Giuseppe Romele (ITA)

Épreuves mixtes

Curling en fauteuil - finale

République populaire de Chine - Suède : 8-3

Para hockey sur glace - petite finale

République populaire de Chine - République de Corée : 4-0