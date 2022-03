Revivez la journée paralympique - Plus belles histoires, meilleurs moments et records des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 - Jour 7

La journée a été riche en épreuves, en médailles et en émotions à Beijing 2022.

Ce vendredi 11 mars a vu le para snowboardeur Maxime Montaggioni remporter son tout premier sacre paralympique en banked slalom à Beijing 2022. Quatre ans après le cauchemar de PyeongChang, où il s'était gravement blessé au genou, et cinq jours après la déception de sa 10e place en snowboard cross, le Niçois a su inverser la vapeur pour s'imposer en 1 min 09 s 41, devant les Chinois Ji Lija à 1 min 09 s 86 et Zhu Yonggang en 1 min 10 s 14.

Chez les femmes, la Française Cécile Hernandez a pris la sixième place d'une compétition remportée par l'Américaine Brenna Huckaby, suivie des Chinoises Geng Yanhong et Li Tiantian. Dans la catégorie LL1, le Canadien Tyler Turner s'est emparé de la médaille de bronze, derrière le Chinois Wu Zhongwei et le Néerlandais Chris Vos.

Suivant les traces de son compatriote, le porte-drapeau français, Benjamin Daviet, s'est lui aussi imposé mais en para biathlon individuel debout. Malgré un début de Jeux un peu compliqué, Daviet s'est libéré en remportant le sprint en para ski de fond et a profité de cet élan de confiance pour verrouiller une nouvelle médaille d'or paralympique à son nom.

Le Haut-Savoyard a réussi à blanchir toutes ses cibles pour finalement franchir la ligne d'arrivée en 40 min 50 s 4, devant le Canadien Mark Arendz à +1 min 18 s. Arendz repartira de Pékin avec une médaille de chaque métal, lui qui s'était imposé en moyenne distance et qui avait remporté le bronze en sprint. L'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi complète ce podium paralympique.

Les skieuses alpines étaient également à l'honneur avec le slalom géant. La para skieuse canadienne Mollie Jepsen s'est emparée de la médaille d'argent, elle qui avait déjà décroché l'or en descente lors de la première épreuve de ces Jeux Paralympiques en République populaire de Chine. Seule la représentante du pays hôte, la Chinoise Zhang Mangqiu a fait mieux avec un temps cumulé de 1 min 55 s 12, contre 2 min 00 s 95 pour Jepsen. L'Allemande Andrea Rothfuss complète ce podium. La Française Marie Bochet a terminé au pied du podium.

Le moment de la journée : les larmes de joie de Maxime Montaggioni

Maxime Montaggioni l'attendait depuis longtemps cette médaille d'or paralympique. Le para snowboardeur, qui avait commencé sa carrière sportive dans le para-taekwondo, s'est tourné vers le snowboard en 2015 et n'a cessé de montrer qu'il faisait partie de l'élite mondiale.

En arrivant à Beijing 2022, le quintuple champion du monde avait faim de victoire, quatre ans après l'énorme déception de PyeongChang, où Montaggioni s'était blessé au genou pendant les entraînements. Mais durant sa première épreuve, le snowboard cross, le Français a subi de plein fouet la dure loi du sport. Il s'est fait éliminer dès les quarts de finale, pour 0,02 s. Une entame plus que frustrante pour celui qui voulait casser la spirale de la malchance à Pékin.

Il aura fallu attendre cette ultime épreuve du banked slalom pour enfin briser le mauvais sort et s'offrir sa première médaille paralympique, en or qui plus est. Montaggioni n'a pas pu s'empêcher de verser quelques larmes de soulagement et de joie.

« C’est quatre ans de travail qui aboutissent sur quelque chose d’incroyable », a-t-il déclaré au micro de France TV.

« Ce sont des larmes de joie, d’émotion que j’ai envie de partager avec tout le monde. »

L’athlète de la journée : Benjamin Daviet remporte sa huitième médaille paralympique

Dans la culture chinoise, le huit est un chiffre porte-bonheur, dont le caractère est un homonyme de "prospérité". Il semblerait que cette croyance populaire se vérifie chez le porte-drapeau tricolore qui vient de remporter sa huitième médaille paralympique.

Au fil des éditions paralympiques, Benjamin Daviet continue sa moisson de médailles après avoir remporté le bronze à Sotchi 2014 en relais de ski de fond, avant de réaliser ses meilleurs Jeux à PyeongChang, où le Haut-Savoyard a remporté cinq médailles, dont trois en or en relais de ski de fond et en sprint et moyenne distance de biathlon.

Cette année, Daviet a un peu plus peiné à rentrer dans sa compétition. Après une quatrième place en sprint de biathlon, il a de nouveau buté sur la moyenne distance, en prenant la 6e place avec quatre fautes au tir. Il aura fallu attendre le sprint de ski de fond pour libérer l'athlète tricolore. Cette médaille d'or, qui a déverrouillé son compteur à Beijing 2022, a remis le fondeur/biathlète sur les rails de la victoire.

« J’avais un peu de pression sur les premières courses et le fait d’avoir débranché pour le sprint hier [de ski fond], ça m’a libéré pour la suite », a-t-il déclaré à France TV.

« C’est la course parfaite. J’étais vraiment en confiance sur le tir. Cette course fait du bien, parce que c’était la seule distance que je n’avais pas encore gagnée aux Jeux. »

Avec ces deux victoires et un moral gonflé à bloc, Benjamin Daviet regarde déjà vers les dernières épreuves qu'il a dans son programme avant de quitter la République populaire de Chine.

« Demain, il y a encore une course en ski de fond et je pense que ça va être une belle course et une belle bataille avec Marco Maier. Si j’ai des skis comme aujourd’hui, ça devrait bien le faire, je suis bien en forme donc c’est cool. Le but c'est d'aller chercher une belle médaille demain et dimanche sur le relais. »

Que regarder demain, samedi 12 mars

Lors de l'avant dernière journée des Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022, ne manquez surtout pas le dénouement final du tournoi paralympique de curling en fauteuil roulant, dont les équipes seront connues à l'issue de la journée. Le tournoi de hockey sur luge approche aussi de la fin et les équipe deux équipes perdantes des demi-finales qui se déroulent plus tard dans la journée, s'affronteront pour la médaille de bronze.

Sur les skis, les fondeurs tenteront de briller sur les moyennes distances en style libre, hommes et femmes et dans les trois catégories assis, debout et déficient visuel, tandis que les skieuses alpines seront en quête d'or en slalom, l'ultime épreuve pour les femmes en ski alpin à Beijing 2022.

Toutes les médailles du jour

Épreuves femmes

Para ski alpin - Slalom géant déficient visuel

Or : Veronika Aigner (AUT)

Argent : Zhu Daqing (CHN)

Bronze : Barbara Aigner (AUT)

Para ski alpin - Slalom géant debout

Or : Zhang Mengqiu (CHN)

Argent : Mollie Jepsen (CAN)

Bronze : Andrea Rothfuss (GER)

Para ski alpin - Slalom géant assis

Or : Muraoka Momoka (JPN)

Argent : Liu Sitong (CHN)

Bronze : Zhang Wenjing (CHN)

Para biathlon - individuel assis

Or : Oksana Masters (USA)

Argent : Kendall Gretsch (USA)

Bronze : Shan Yiling (CHN)

Para biathlon - individuel debout

Or : Liudmyla Liashenko (UKR)

Argent : Zhao Zhiking (CHN)

Bronze : Brittany Hudak (CAN)

Para biathlon - individuel déficient visuel

Or : Oksana Shyshkova (UKR)

Argent : Linn Kazmaier (GER)

Bronze : Leonie Maria Walter (GER)

Para snowboard - Banked slalom

Or : Brenna Huckaby (USA)

Argent : Geng Yanhong (CHN)

Bronze : Li Tiantian (CHN)

Épreuves hommes

Para biathlon - individuel assis

Or : Liu Mentgao (CHN)

Argent : Taras Rad (UKR)

Bronze : Liu Zixu (CHN)

Para biathlon - individuel debout

Or : Benjamin Daviet (FRA)

Argent : Mark Arendz (CAN)

Bronze : Grygorii Vovchynskyi (UKR)

Para biathlon - individuel déficient visuel

Or : Oleksandr Kazik (UKR)

Argent : Vitalii Lukianenko (UKR)

Bronze : Yu Shuang (CHN)

Para snowboard - Banked slalom SB-UL

Or : Maxime Montaggioni (FRA)

Argent : Ji Lija (CHN)

Bronze : Zhu Yonggang (CHN)

Para snowboard - Banked slalom SB-LL1

Or : Wu Zhongwei (CHN)

Argent : Chris Vos (NED)

Bronze : Tyler Turner (CAN)

Para snowboard - Banked slalom SB-LL2

Or : Sun Qi (CHN)

Argent : Matti Suur-Hamari (FIN)

Bronze : Ollie Hill (GBR)

Épreuves mixtes

Curling en fauteuil - petite finale

Demi-finales en cours :