Retour vers le passé : Toni Sailer, la star autrichienne du ski alpin

Si le nom de Toni Sailer résonne encore dans les montagnes autrichiennes, son pays d’origine, ce n’est pas uniquement parce que le 17 novembre est sa date d’anniversaire, mais aussi parce que le skieur détient un record presque imbattable de l’histoire du ski alpin. Lors des Jeux de Cortina 1956, il s’est emparé des trois médailles d’or olympiques qu’il était possible de gagner, un exploit que seul Jean-Claude Killy, une autre légende du Cirque Blanc, a égalé douze années plus tard à Grenoble 1968.

Pourtant, sa célébrité mondiale est d’avantage liée à sa performance en tant que doublure de l’acteur George Lazenby dans le film James Bond Au service secret de Sa Majesté, durant lequel Sailer a dévalé la piste de Piz Gloria. Quand on regarde le film, il est toujours impressionnant de voir sa technique impeccable grâce à laquelle il évite tous les dangers, des sauts qui défient la mort aux dangereux amoncellements de neige fraiche.

Anton SAILER Photo de German photo by Kolibri-Verlag G.m.b.H., Minden/Westf., no. 290. Photo: Bavaria-Filmverl. Still from Der Schwarze Blitz/The Black Blitz (1958).

Le « Blitz from Kitz », un surnom très approprié

Surnommé « Blitz from Kitz », comprenez « l’éclair de Kitzbühel », Sailer, natif du Tyrol, était un skieur très précoce qui n’a pas hésité à repousser les limites de son sport. Après des débuts olympiques détonants, sa carrière est montée en flèche. Pourtant, après quelques brillantes saisons, l’enfant de Kitzbühel a raccroché les skis.

L’annonce de sa retraite sportive a été un drame en Autriche. La nation venait de perdre l’une de ses plus brillantes étoiles du ski alpin. Mais pour Sailer, ces changements ont ouvert de toutes nouvelles portes et il s’est vite infiltré dans le monde du show business. Il est devenu un célèbre chanteur et acteur. L’apogée de sa nouvelle vie de star fût son rôle en tant que doublure de James Bond. Une performance épique, encore saluée par de nombreuses personnes. Son surnom ne pouvait pas être mieux choisit : sa carrière a été rapide comme l’éclair mais a brillé intensément.

Un skieur parfait

En lisant le rapport officiel des Jeux Olympique d’hiver de Cortina 1956, on comprend qu’il sera difficile pour un autre skieur d’être aussi parfait que l’a été Sailer cette année-là.

« Les Jeux de Cortina seront à jamais marqués par ce triplé qu’il a accompli. Cet exploit sans précédent ne peut s’expliquer que par la conjonction parfaite et calculée d’une condition physique impeccable, d’une technique irréprochable et d’une intelligence accrue. »

La naissance d'un héros

Cortina 1956 a marqué l’histoire de bien des manières. La septième édition olympique d’hiver, et première à se dérouler en Italie, s’est tenue en plein boom économique. Pour la première fois de l’histoire, les JO d’hiver ont été retransmis à la télévision dans le monde entier et, de ce fait, l’exploit de « Blitz from Kitz » a pu être apprécié par des millions de personnes aux quatre coins du globe.

Sailer se sentait déjà « chez lui » à Cortina, après avoir remporté sa première course internationale sur la piste de Llio Colli, offrant au monde un avant-goût de son immense talent. Comme un coup du destin, la première épreuve à Cortina fût la descente. Sailer s’est imposé avec 3,5 secondes d'avance sur le Suisse Raymond Fellay, à l’issue d’une compétition folle qui a vu beaucoup de skieurs chuter. La victoire de Sailer fût encore plus nette en slalom géant, avec six secondes d’avance sur son premier poursuivant. Mais l’épreuve la plus mémorable reste le slalom, durant lequel Sailer a battu le Japonais Igaya Chiharu, alors qu’il était arrivé en retard sur la ligne de départ (la légende raconte que c’était à cause d’une panne de réveil).

Sunset boulevard

Le monde n’avait jamais connu un tel phénomène. Durant Cortina 1956, Sailer s’est également imposé lors de l’épreuve de combiné, mais l’épreuve n’étant pas olympique, l’Autrichien est donc reparti avec un titre de champion du monde de l’épreuve. Les deux années suivantes, il a dominé les Championnats du monde à Bad Gastein, en Autriche, en remportant trois médailles d’or et une médaille d’argent. Mais sa carrière sportive était sur le point de s’achever.

Après avoir chanté et joué dans des films de « montagne », dans lesquels il montrait régulièrement ses talents de skieur, Sailer a cessé la compétition pour entamer sa belle carrière dans le show business. Les années qui suivirent, il a continué d’être présent sur le Cirque Blanc en devenant le directeur technique de l’équipe d’Autriche. Il a d’ailleurs lancé la carrière d’un autre phénomène de la discipline : Franz Klammer. Enfin, il a pris le poste de directeur de la célèbre course de Hahnenkamm, l’une des plus prestigieuse du circuit de Coupe du monde, à Kitzbühel.

Décoré de l'Ordre olympique et élu sportif autrichien du siècle en 1999, ses funérailles, organisées au pied de la piste du Hahnenkamm en 2009, ont rassemblé beaucoup personnes venues pour rendre hommage à la plus brillante des étoiles du ski de la nation.