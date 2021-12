Retour vers le passé : Madge Syers, la première femme à participer aux Championnats du monde de patinage artistique

Florence Madelin « Madge » Cave est née en Angleterre au XIXe siècle. Dans sa famille de 15 enfants, elle était la personne la plus sportive. Elle adorait nager ou faire de l'équitation, mais rien ne pouvait égaler sa passion pour le patinage.

La jeune fille a rejoint le Prince's Skating Club de Londres, une association réservée aux membres qui rassemblait l'élite du patinage artistique britannique. C'est grâce à ce sport qu'elle a rencontré l'homme qui allait devenir son mari : Edgar Syers, un fan de patinage artistique qui a été son premier entraîneur. Plus tard, le couple a co-écrit le livre : L'art du patinage : style international, qui décrivait les techniques de patinage et les méthodes pour réaliser les différences figures.

Madge Syers, première fée de la glace

À cette époque en Angleterre, le patinage était très apprécié par les hommes et par les femmes durant les mois d'hiver. Néanmoins, à ce moment-là, il n'y avait que des compétitions masculines. Syers a décidé de faire changer les choses en 1902 lorsqu'elle est devenue la première femme à participer aux Championnats du monde. D'abord, les juges ont voulu la bannir, mais étant donné qu'il n'y avait pas de règles interdisant formellement les femmes de s'aligner, ils ont été contraints d'accepter sa participation. Syers a réalisé une performance brillante, prenant la deuxième place derrière Ulrich Salchow et incitant l'ISU à créer un Championnat du monde féminin.

À ses débuts en compétition, Syers portait une jupe longue, mais pour permettre aux juges de voir ses appuis, elle a lancé une nouvelle mode dans les costumes féminins de patinage artistique avec une jupe allant jusqu'à mi-mollet.

La médaille d'argent de Syers aux Championnats du monde masculin n'était qu'un avant-goût. La pionnière a participé aux Championnats britanniques, y battant même son mari. Elle a aussi gagné à deux reprises les tous récents Championnats du monde féminins. Son but était alors de participer aux Jeux Olympiques.

Les Jeux Olympiques de Londres 1908 n'étaient pas seulement marqués par les débuts de Syers aux JO, c'était aussi la première fois que le patinage artistique était au programme olympique. Pendant les Jeux, les épreuves se sont déroulées au club de Knightsbridge, sur la glace où elle a appris le patinage. Avec les femmes désormais autorisées à participer aux compétitions internationales, quatre épreuves de patinage artistiques étaient au programme des Jeux Olympiques de Londres 1908 : couples mixtes, hommes, femmes et figures spéciales hommes. Les favoris locaux Madge et Edgar Syers ont décroché la médaille de bronze en couples mixtes. Mais le vrai moment de gloire de Madge n'était pas encore arrivé. Après une performance impeccable, elle a ajouté la médaille d'or dans l'épreuve individuelle femmes à son palmarès. Cet exploit lui permettait de devenir la première femme à remporter deux médailles olympiques lors d'une même édition des Jeux.

Après sa retraite sportive, Syers est décédée à cause d'un problème cardiaque à l'âge de 35 ans. Mais son héritage est encore perceptible aujourd'hui. On se souviendra toujours d'elle comme l'inspiration derrière la création des épreuves féminines de patinage artistique, un des sports les plus populaires des Jeux Olympiques d'hiver.