Retour vers le passé : Le plus petit pays à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques 

Plus de 200 délégations différentes ont participé aux Jeux Olympiques. Parmi elles, certaines représentaient des pays très peuplés ou dotés d'une très grande superficie. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Des petites nations, dont certaines sont plus petites que la ville où vous habitez, ont aussi participé aux Jeux Olympiques. On les appelle les micro-états.

Cet été, ils ont été à la fête durant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021. Les Bermudes et Saint-Marin se sont illustrés en décrochant des médailles.

Les Bermudes sont un archipel de seulement 54 km2 et peuplé par 65 000 habitants. À Tokyo 2020, ce pays des Caraïbes a remporté le premier titre olympique de son histoire grâce à la victoire de Flora Duffy en triathlon féminin. Avant elle, la seule autre médaille des Bermudes datait de Montréal 1976 avec le bronze de Clarence Hill en boxe.

Saint-Marin a aussi goûté à la gloire olympique lors des Jeux de Tokyo. Le pays enclavé dans l'Italie est devenu le plus petit pays de l'histoire des Jeux Olympiques d'été à remporter une médaille. Malgré une population légèrement inférieure à 35 000 habitants, Saint-Marin est revenu de Tokyo avec trois médailles : l'argent et le bronze en tir et le bronze en lutte.

De tous les micro-états, le pays le moins peuplé à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques est le Liechtenstein depuis les exploits d'Hanni Wenzel en ski alpin à Lake Placid 1980.

Retour sur le moment qui a vu le Liechtenstein se parer d'or aux Jeux Olympiques d'hiver et rentrer dans l'histoire.

La famille Wenzel, figure du ski alpin au Liechtenstein

Carrière

Née dans ce qui était la République fédérale d'Allemagne, Wenzel a déménagé avec sa famille au Liechtenstein quand elle n'avait qu'un an. Dans ce pays de seulement 40 000 habitants qui peut être traversé en voiture en moins de 30 minutes, elle a rapidement partagé la passion du ski alpin avec son frère Andreas et sa sœur Petra.

Après les Championnats du monde de ski alpin de St Moritz en 1974, où elle a fait forte impression en décrochant l'argent en combiné et surtout l'or en slalom, devenant par la même occasion la plus jeune championne du monde de la discipline, Hanni Wenzel a obtenu la nationalité liechtensteinoise.

En représentant le Liechtenstein aux Jeux Olympiques d'hiver d'Innsbruck 1976, la skieuse a remporté une médaille de bronze. Deux ans plus tard, elle a terminé la saison 1978 en décrochant le gros globe de cristal.

Sa meilleure saison

Ses performances ont fait d'elle une favorite pour les épreuves de ski alpin des Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placid 1980. Elle a commencé en prenant la deuxième place de la descente. Quatre jours après cette médaille d'argent, Hanni Wenzel a pris l'or en slalom géant. Par la même occasion, elle a fait entrer le Liechtenstein dans l'histoire des Jeux Olympiques avec le statut de plus petit pays à avoir remporté un titre.

« C'était le plus grand succès de ma carrière », avait-elle expliqué à Olympics.com.

Deux jours plus tard, elle a remis ça en s'imposant lors de la dernière épreuve de ski alpin de Lake Placid 1980 : le slalom. Hanni Wenzel a doublé le total de médailles d'or de son pays. Ses succès ont incité les gens à chercher le petit pays sur la carte du monde mais ils ont aussi provoqué quelques incompréhensions dans les tribunes de la station américaine. L'hymne du Liechtenstein est le même que « God Save the Queen » qui est plus régulièrement joué pour célébrer les victoires britanniques.

« C'était une expérience incroyable de voir le Liechtenstein remporter autant de médailles durant ces Jeux Olympiques organisés aux États-Unis », s'est remémoré Hanni Wenzel durant les Fair Play Awards 2009.

La famille Wenzel

Dans son histoire, le Liechtenstein a remporté dix médailles olympiques, ce qui fait en moyenne une médaille pour 3 800 habitants. Et toutes aux Jeux Olympiques d'hiver. Sept d'entre elles sont même revenues à la famille Wenzel. En plus d'Hanni, son frère Andreas a aussi été médaillé avec l'argent à Lake Placid 1980 et le bronze à Sarajevo 1984, les deux en slalom géant.

Hanni Wenzel a épousé Harti Weirather, un skieur autrichien qui a remporté le globe de la descente en 1981. Ensemble, ils ont eu une fille : Tina Weirather. À PyeongChang 2018, cette dernière a remporté la dixième médaille olympique de l'histoire de son pays, la septième de sa famille, avec le bronze en Super-G.

Les trois autres médailles olympiques du Liechtenstein sont revenues à Ursula Konzett avec une troisième place en slalom à Sarajevo 1984 et aux frères Frommelt. Willy a pris le bronze en slalom à Innsbruck 1976 alors que Paul l'a imité douze ans plus tard à Calgary avec le même métal dans la même épreuve.

Tina Weirather a remporté la dixième médaille olympique de l'histoire du Liechtenstein Photo de 2018 Getty Images

À propos d'Hanni Wenzel

Après Lake Placid 1980, la carrière d'Hanni Wenzel a continué pendant quatre autres années. En 1984, elle a pris sa retraite avec un palmarès riche de quatre médailles olympiques, dont deux en or, quatre titres mondiaux et 33 victoires en Coupe du monde.

Ce bilan fait d'elle une des plus grandes skieuses de l'histoire, mais aussi sans aucun doute un des plus grands noms de l'histoire du sport liechtensteinois.