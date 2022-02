Résumé du ski acrobatique à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Le ski acrobatique aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 a offert 13 épreuves exaltantes, surtout pour le pays hôte, qui a remporté la moitié de ses médailles d’or dans cette discipline. Ailing (Eileen) Gu a été l’une des têtes d’affiche à Beijing 2022 et s’est montrée à la hauteur des attentes, enchaînant performances spectaculaires et constantes tout au long des Jeux, qu’elle a conclus avec deux médailles d’or et une d’argent. Qi Guangpu et Xu Mengtao ont, pour leur part, décroché l’or en sauts hommes et femmes.

Walter Wallberg et Jakara Anthony ont écrit l’histoire des bosses, respectivement pour la Suède et l’Australie. Le Norvégien Birk Ruud s’est adjugé la toute première médaille d’or de big air chez les hommes, tandis que Team USA a décroché l’or pour les débuts des sauts en équipe mixte.

La skieuse suisse Mathilde Gremaud a fini sur la plus haute marche du podium du slopestyle féminin le lendemain, terminant devant Gu et Kelly Sildaru grâce à un deuxième run de haut-vol. La Française Tess Ledeux a quant à elle décroché l'argent en big air femmes.Le novateur Alex Hall a ébloui l’épreuve masculine de slopestyle avec un premier run mémorable, noté à 90,01, synonyme de titre pour les États-Unis.

En ski cross, la Suisse a réalisé le doublé de la course masculine grâce à Ryan Regez, âgé de 29 ans, qui participait à ses premiers Jeux Olympiques, en or, et Alex Fiva, champion du monde en titre et concurrent le plus âgé de l’épreuve avec ses 36 ans, en argent. Chez les femmes, la Suédoise de 25 ans Sandra Naeslund a remporté le titre qui manquait à sa brillante carrière.

Le Néo-Zélandais Nico Porteous, en bronze en 2018, a conclu le programme du ski acrobatique en remportant la médaille d’or du halfpipe hommes, après avoir réussi un tonitruant 93,00 lors du premier run de la finale. Le Français Kevin Rolland a terminé à la sixième place, trois ans après avoir été victime d'une lourde chute.

Les 3 meilleurs moments

1 - Gu se montre à la hauteur des attentes

Ailing (Eileen) Gu a commencé sa campagne en réalisant trois runs spectaculaires en big air. Elle attribue en partie cette médaille d’or à ses années de piano : « J’imagine toutes mes figures en rythme, en musique. Le vent dans mes oreilles, la vitesse de mon saut quand je tourne, tout s’accélère. Il y a un changement de tempo ».

Elle a enchaîné par une médaille d’argent en slopestyle, avant de s’adjuger une nouvelle médaille d’or dans son épreuve fétiche, le halfpipe. Son second run de 95,25 en deuxième run n’a jamais été battu. Sans l’ombre d’un doute, Ailing (Eileen) Gu s’est faite une place pour longtemps aux Jeux Olympiques d’hiver.

La médaillée d’or chinoise Ailing Eileen Gu Photo de 2022 Getty Images

2 - Tess Ledeux en argent

Il se passe toujours quelque chose avec Tess Ledeux. La Française a remporté la médaille d'argent du big air à Beijing 2022 en réussissant notamment un fabuleux double cork 1620, son saut emblématique. Cette figure a ensuite été réussie par Gu sur son dernier run pour remporter son premier titre olympique.

Les images la Plagnarde enlacée dans l'aire d'arrivée par la Suissesse Mathilde Gremaud et Ailing (Eileen) Gu ont été un des moments forts de ces Jeux Olympiques.

La superstar de la République populaire de Chine lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage. « Tess m'a tellement inspirée, a déclaré Gu. « Je lui ai dit après la compétition que je n'aurais pas tenté ce saut si elle n'avait pas élevé notre sport jusqu'à ce niveau. »

Septième dans l'épreuve de slopestyle, Tess Ledeux a quitté les Jeux Olympiques avec une pointe de déception mais surtout beaucoup de fierté. « Mon expérience ici était superbe. Je suis fière de faire partie de ce mouvement car le niveau de ski était incroyable. »

Tess Ledeux a terminé avec une belle médaille d'argent dans épreuve de big air Photo de Photo by Elsa/Getty Images

3 - La République populaire de Chine domine les sauts en individuel

Après la déception d’avoir terminé avec la médaille d’argent de l’épreuve en équipe mixte, la Chine a rebondi avec deux Olympiens expérimentés, qui ont tous deux remporté l’or des sauts en individuel.

Dans la finale du super-six, Xu, âgée de 31 ans, s’est imposée avec un score de 108,61. « C’est la première médaille d’or de la Chine en sauts féminins et c’est super cool ».

Inspiré par l’or de Xu, Qi a également réussi une performance mémorable. « Je suis très heureux que les miens soient ici avec moi. Je peux sentir qu’ils sont très heureux et excités ».

Et ils devraient encore être là pour des années, l’avenir de la Chine en ski acrobatique s’annonçât plus que prometteur.

La médaillée d'or chinoise Xu Mengtao réagit lors de la finale des sauts féminins en ski acrobatique Photo de 2022 Getty Images

Ils vous racontent

« Je me sens aussi américaine que chinoise. J’ai grandi en passant 25 à 30 % de chaque année en Chine. En réalité, la tour que l’on voit ici, je peux la voir depuis ma maison à Pékin. Ma mission est d’utiliser le sport comme une force d’unité ».

Ailing Eileen Gu après avoir remporté l'or du big air.

« Honnêtement, ça ressemble à quelque chose qui sort tout droit d’une scène de film. Je suis juste sur un nuage en ce moment ! Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer d’une autre façon. C’est mon premier podium en big air, et je le fais ici, aux Jeux Olympiques. C'est incroyable ».

Colby Stevenson sur sa médaille d'argent lors de la première épreuve de Big Air.

« Oui, c’était vraiment une journée folle hier, j’ai à peine réussi à me qualifier pour les finales. Mais aujourd’hui était un autre jour, je me suis réveillée avec une bonne énergie, j’étais positive. Et j’avais hâte de skier. J’ai maintenant un ensemble complet des trois médailles. C’est vraiment, vraiment génial. Et je suis vraiment ravie. C’est tout simplement insensé ».

Mathilde Gremaud réagit après sa médaille d'or en freeski slopestyle

Colby Stevenson, médaillé d’argent de Team USA, célèbre son succès en Big Air Photo de 2022 Getty Images

Liste des médailles du ski acrobatique à Beijing 2022

Bosses homme :

Or : Walter Wallberg (Suède)

Argent : Mikael Kingsbury (Canada)

Bronze : Horishima Ikuma (Japon)

Bosses femme :

Or : Jakara Anthony (Australie)

Argent : Jaelin Kauf (États-Unis)

Bronze : Anastasiia Smirnova (ROC)

Freeski Big air femme :

Or : Ailing Eileen Gu (République populaire de Chine)

Argent : Tess Ledeux (France)

Bronze : Mathilde Gremaud (Suisse)

Freeski Big air homme :

Or : Birk Ruud (Norvège)

Argent : Colby Stevenson (États-Unis)

Bronze : Henrik Harlaut (Suède)

Sauts équipe mixte :

Or : États-Unis

Argent : République populaire de Chine

Bronze : Canada

Sauts femme :

Or : Xu Mengtao (République populaire de Chine)

Argent : Hanna Huskova (Biélorussie)

Bronze : Megan Nick (États-Unis)

Freeski Slopestyle femme :

Or : Mathilde Gremaud (Suisse)

Argent : Ailing Eileen Gu (République populaire de Chine)

Bronze : Kelly Sildaru (Estonie)

Freeski Slopestyle homme :

Or : Alex Hall (États-Unis)

Argent : Nick Goepper (États-Unis)

Bronze : Jesper Tjader (Suède)

Sauts homme :

Or : Qi Guangpu (République populaire de Chine)

Argent : Oleksandr Abramenko (Ukraine)

Bronze : Ilia Burov (ROC)

Ski Cross femme :

Or : Sandra Naeslund (Suède)

Argent : Marielle Thompson (Canada)

Bronze : Daniela Maier (Allemagne)

Freeski Halfpipe femme :

Or : Ailing Eileen Gu (République populaire de Chine)

Argent : Cassie Sharpe (Canada)

Bronze : Rachael Karker (Canada)

Ski Cross homme :

Or : Ryan Regez (Suisse)

Argent : Alex Fiva (Suisse)

Bronze : Sergey Ridzik (ROC)

Freeski Halfpipe homme :

Or : Nico Porteous (Nouvelle-Zélande)

Argent : David Wise (États-Unis)

Bronze : Alex Ferreira (États-Unis)