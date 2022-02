Résumé du hockey sur glace à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

La compétition de hockey sur glace fait partie intégrante des Jeux Olympiques depuis la première édition (en réalité, lors des Jeux d’été d’Anvers 1920). Depuis ses débuts en 1924, le hockey sur glace est devenu l’un des sports préférés des fans des Jeux d’hiver, et la compétition organisée lors des Jeux de Beijing 2022 n’a pas fait exception.

Dans le tournoi hommes, la Finlande est montée sur la plus haute marche du podium, grâce à sa victoire face au ROC en finale.

La Slovaquie a remporté la toute première médaille olympique de son histoire en hockey sur glace, en grande partie grâce au jeu brillant de son incroyable jeune joueur Juraj Slafkovsky, qui n’est qu’au début d’une carrière qui s’annonce sous les meilleurs auspices.

Chez les femmes, il n’y a pas eu de surprise puisque le Canada et les États-Unis se sont évidemment retrouvés en finale, une affiche pour la médaille d’or qui se répète pour la septième fois (sur huit) dans le tournoi femmes depuis Nagano 1998. Les Canadiennes ont décroché leur cinquième médaille d’or grâce à un savant mélange entre jeunesse et expérience, battant les championnes en titre américaines sur le score de 3-2 dans un match à suspens.

Pour leur part, les Finlandaises se sont octroyées leur quatrième médaille de bronze en hockey sur glace femmes. Leur recette ? Un jeu magnifique en phase de groupe malgré une défaite 4-0 contre la Suisse lors de leur dernier match.

Les 3 meilleurs moments

1 - Le sacre Canada tournoi femmes

Emmenée par ses expérimentées Marie-Philip Poulin, Brianne Jenner et Natalie Spooner, l’équipe du Canada n’a pas eu d’égal dans la compétition femmes. À titre d’exemple, chacune des patineuses de la nation nord-américaine qui a foulé la glace a marqué au moins un but dans la compétition. Les Canadiennes ont ainsi inscrit 57 buts en sept matchs, un nouveau record olympique - elles détenaient déjà le précédent -, et n’en ont concédé que dix sur la route vers leur cinquième médaille d’or olympique.

Leur victoire en finale contre leurs féroces rivales du sud - les États-Unis - leur permet de commencer à faire pencher cette rivalité olympique de leur côté. Les Américaines, en argent, sont désormais loin derrière leurs voisines du nord, avec seulement deux couronnes olympiques à leur palmarès.

La Canadienne Sarah Nurse, 27 ans, ancienne attaquante du Wisconsin, a battu le record olympique du plus grand nombre de buts (18) et de passes décisives (13) dans un seul et même tournoi olympique.

2 - La Finlande écrit l'histoire

La Finlande s'était approchée de la gloire olympique à deux reprises avant ces Jeux de Beijing 2022, lorsque les hockeyeurs scandinaves avaient décroché l'argent en 1988 et 2006, après des défaites contre l'Union soviétique et la Suède. Mais les triples médaillés de bronze ont cette fois-ci décroché l'or après une victoire époustouflante contre le ROC en finale.

Avec la moyenne d'âge la plus élevée du tournoi (plus de 30 ans), les Finlandais, invaincus pendant toute la compétition, ont fait preuve d'une stratégie léchée et d'une défense de fer pour remporter leur duel face au ROC 2-1. Après le coup de sifflet final, les hockeyeurs finlandais ont tous jeté leur stick en l'air et se sont dirigés vers leur gardien, Harri Sateri, héroïque pendant tout le tournoi.

Les hockeyeurs finlandais après leur victoire face au ROC en finale des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 Photo de Getty Images

3 - La jeune sensation slovaque écrit l'histoire

Alors que sa quatrième place à Vancouver 2010 était le meilleur résultat de la Slovaquie, nation devenue indépendante en 1993, elle n’avait ainsi jamais remporté de médaille olympique en hockey sur glace hommes. Mais le rendez-vous de Pékin a changé tout cela, en grande partie grâce à l’apport de Juraj Slafkovsky, âgé de seulement 17 ans.

Il a ainsi marqué deux buts lors de la petite finale, remportée 4-0 face à la Suède. Et ses sept réalisations au cours de la compétition lui ont valu d'égaler le record du plus gros total de buts inscrits par un joueur de moins de 18 ans.

Slafkovsky a eu un rôle déterminant dans la victoire surprise des Slovaques face aux États-Unis, favoris à la médaille, en ouvrant le score d’une victoire qui restera l’une des plus grandes surprises de l’histoire du hockey sur glace olympique hommes. Un match au cours duquel le gardien slovaque Patrik Rybar était dans une forme époustouflante.

Ils vous racontent

« Tout ce que nous nous disions en entrant dans l’histoire, c’était "est-ce qu’il pourrait marquer un but ?" Il avait du mal à marquer, il doutait. Puis il l’a fait, il l’a fait à de nombreuses reprises ! Il a pu jouer avec un groupe de très bons joueurs, nous l’avons même placé sur la première ligne. C’était une sacrée performance pour un jeune joueur ».

Craig Ramsay, entraîneur de l'équipe hommes de hockey sur glace de Slovaquie, sur la superstar de 17 ans Slafkovsky après avoir remporté une historique médaille de bronze à Pékin.

« C'est difficile de trouver les mots. Le hockey est très important en Finlande. Nous nous sommes rapprochés du sacre à plusieurs reprises, et c'est super de le décrocher, enfin [le premier titre olympique de la Finlande en sport collectif]. Je pense que nous avons fait un grand tournoi, et nous sommes récompensés. »

Valterri Filppula, après la victoire de son équipe face au ROC en finale des JO 2022.

« Je pense que cela témoigne des joueuses avec lesquelles je joue, elles ont été capables de trouver le chemin des filets. Nous avons 23 joueuses incroyables dans cette équipe, c’était si amusant. Cela représente beaucoup [de remporter l’or] après 2018 et cette médaille d’argent, nous avions l’impression d’avoir tout le poids du monde sur nos épaules. Avec cette médaille d’or, nous allons nous sentir plus légères que jamais ».

La star canadienne de 27 ans Sarah Nurse attribue le mérite à ses coéquipières après avoir battu le record olympique de buts dans un tournoi (et remporté une cinquième médaille d'or).

Liste des médailles de hockey sur glace à Beijing 2022

Hockey sur glace hommes

Or : Finlande

Argent : ROC

Bronze : Slovaquie

Hockey sur glace femmes

Or : Canada

Argent : États-Unis

Bronze : Finlande