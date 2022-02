Résumé du saut à ski à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

De nouvelles stars ont brillé lors de la compétition de saut à ski de Beijing 2022, au cours de laquelle les meilleurs spécialistes mondiaux se sont envolés, haut et loin, dans leur quête de gloire olympique.

La première victoire est revenue à la Slovène Ursa Bogataj en tremplin normal femmes, qui a réussi une remontée palpitante pour décrocher le titre après avoir été classée seconde au terme du premier saut. Sous la pression, elle s’est envolée dans les airs 100 mètres plus loin pour s’adjuger sa toute première médaille d’or olympique.

Sur le tremplin normal hommes, le Japonais Kobayashi Ryoyu s’est lancé dans la compétition en tant que favori. Et il n’a pas déçu. Avec des sauts à 145,4m et 129,6m, le vainqueur des Quatre Tremplins 2022 a mis fin à une attente de 50 ans du Japon pour s’offrir la médaille d’or du tremplin normal.

Puis, le 7 février, la compétition de saut à ski a donné lieu à une première olympique, avec les débuts de l’épreuve en équipe mixte. Le quatuor slovène, composé par Kriznar, Bogataj, Timi Zajc et Peter Prevc, s’est octroyé une médaille d’or pour l’histoire, juste devant le ROC et le Canada, respectivement en argent et en bronze.

À LIRE : La Slovénie remporte l'or de la toute première épreuve de saut à ski en équipe mixte à Beijing 2022

Mais l’action ne s’est pas arrêtée là.

L’épreuve hommes sur grand tremplin a ainsi livré un résultat surprenant, le Norvégien Marius Lindvik s’envolant le plus loin et battant le Japonais Kobayashi, en tête après le premier saut, qui a finalement terminé en argent.

Enfin, dans l’ultime épreuve de ces Jeux, les Autrichiens ont décroché l’or olympique et se sont adjugés le concours par équipe hommes sur leur tout dernier saut de la compétition.

Les 3 meilleurs moments

1 - Kobayashi, de favori avant les Jeux jusqu'au titre olympique

Le Japonais Kobayashi est arrivé aux Jeux après avoir réalisé une saison extraordinaire, marquée par sa victoire dans le prestigieux tournoi des Quatre Tremplins. Cependant, des questions subsistaient quant à ses capacités à briller sur la scène olympique. Et pour cause, pour sa première participation à PyeongChang 2018, il avait terminé à la septième place du tremplin normal et à la dixième du grand tremplin.

Les doutes ont rapidement été levés, avec une réponse catégorique dans la toute première compétition hommes en individuel de Beijing 2022. Bien qu’il ait été le seul athlète à ne pas avoir tenté le moindre saut d’entraînement, l’athlète de 25 ans s’est envolé vers la victoire pour offrir au Japon sa première médaille d’or sur tremplin normal depuis Sapporo 1972.

À LIRE : Kobayashi Ryoyu vole jusqu'à l'or en finale du tremplin normal masculin de saut à ski

Kobayashi Ryoyu Photo de 2022 Getty Images

2 - Bogataj brise les barrières pour devenir la première sauteuse à ski slovène en or

Bogataj a abordé ces Jeux Olympiques d’hiver avec un bilan peu enviable. Bien qu’elle soit depuis longtemps considérée comme l’un des plus grands talents du circuit de saut à ski chez les femmes, l’athlète de 26 ans n’avait jamais goûté à la victoire dans une épreuve majeure.

Jusqu’à Pékin.

Après un deuxième saut de 100 mètres, Bogataj s’est offerte l’or sur tremplin normal, également synonyme de premier titre en saut à ski pour la Slovénie. Mieux encore, pas rassasiée par son titre olympique, elle en a ajouté un second deux jours plus tard dans l’épreuve par équipe mixte.

À LIRE : Ursa Bogataj s'envole vers l'or en individuel sur tremplin normal en saut à ski

Ursa Bogataj Photo de 2022 Getty Images

3 - Marius Lindvik s'envole très loin jusqu'à l'or sur grand tremplin

Avant le début de l’épreuve hommes sur grand tremplin, le nom de Kobayashi, champion olympique sur tremplin normal quelques jours plus tôt, revenait sur toutes les lèvres. Même après le premier saut, le plan semblait se dérouler sans accroc pour le Japonais, qui pointait en tête du classement devant le Norvégien Marius Lindvik.

Et pourtant, après un instant qui a surpris le monde du saut à ski, Lindvik, du haut de ses 23 ans, a réalisé une énorme seconde tentative pour atterrir 140 mètres plus loin, battre Kobayashi de deux points et remporter sa première médaille olympique.

Marius Lindvik Photo de 2022 Getty Images

Ils vous racontent

Aujourd'hui, je n'ai ressenti que de bonnes sensations dans mes performances. Lors des derniers Jeux [que Kobayashi avait terminé à la septième place du tremplin normal], j’ai compris ce qui me manquait. Alors cette fois, j’ai fait ce que je devais faire. C’est pourquoi je me suis imposé.

Le champion olympique japonais Kobayashi Ryoyu après son sacre sur tremplin normal le 6 février

Je ne m'y attendais pas. Les derniers Jeux Olympiques ont été comme un cauchemar pour moi, mais aujourd’hui, je n’arrive pas encore à réaliser la façon dont tout s’est bien passé. J’ai fait deux bons sauts et c’était insuffisant. Peut-être que j’ai été chanceuse aujourd’hui, la pression était élevée. Je n’y crois toujours pas. J’ai été blessée dans le passé, j’ai vécu des moments un peu difficiles, peut-être que le travail acharné a payé.

La médaillée d'or slovène Ursa Bogataj suite à sa victoire sur tremplin normal féminin le 5 février

Liste des médailles du saut à ski à Beijing 2022

Tremplin normal femmes :

Or : Ursa Bogataj (Slovénie)

Argent : Katharina Althaus (Allemagne)

Bronze : Nika Kriznar (Slovénie)

Tremplin normal hommes :

Or : Kobayashi Ryoyu (Japon)

Argent : Manuel Fettner (Autriche)

Bronze : Dawid Kubacki (Pologne)

Équipe mixte :

Or : Slovénie

Argent : ROC

Bronze : Canada

Grand tremplin hommes :

Or : Marius Lindvik (Norvège)

Argent : Kobayashi Ryoyu (Japon)

Bronze : Karl Geiger (Allemagne)

Équipe hommes :

Or : Autriche

Argent : Slovénie

Bronze : Allemagne