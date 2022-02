Résumé du combiné nordique à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Le combiné nordique est conçu pour des arrivées en apothéose, où deux sports différents se rencontrent, produisant un scénario au drame puissant. La compétition de Beijing 2022 a connu son lot de victoires surprises, de sinistres couteux et de retours inspirés.

Le Norvégien Joergen Graabak a réussi à rebondir après sa déception de PyeongChang 2018 pour récupérer le titre individuel Gundersen grand tremplin/10km qu’il avait déjà remporté à Sotchi 2014. Âgé de 30 ans, Graabak a également connu le succès sur tremplin normal, portant son total de médailles olympiques à six.

L’Allemand Vinzenz Geiger a réussi sa course à la perfection, produisant un effort tardif pour remporter sa première médaille d’or en individuel en combiné nordique. Le jeune athlète de 24 ans a bouleversé l’ordre établi pour s’adjuger la médaille d’or du tremplin normal, ce qui reste son second titre après sa victoire dans l’épreuve par équipe à PyeongChang 2018.

La campagne olympique de Graabak s’est conclue en apothéose avec le sacre de la Norvège dans l’épreuve par équipe, qui a fait entrer son pays et lui-même dans les livres des records.

Le sensationnel retour de Graanak sur la plus haute marche du podium sur grand tremplin huit ans après ses deux médailles d’or de Sotchi 2014 est le fruit d’un concours de circonstances.

Jarl Magnus Riiber, favori avant les Jeux, a entamé la section de ski de fond en pole position un jour après être sorti de son hotel de quarantaine après avoir récupéré du COVID-19. Riiber s’est construit une bonne avance et semblait filer vers la victoire, avant qu’il ne prenne un mauvais virage après 2,5 km du parcours.

Riiber a fait demi-tour mais s’est fait dépasser par Graabak, qui a fini fort pour dépasser les hommes de tête dans un sprint dramatique sur la ligne d’arrivée.

Vinzenz Geiger est arrivé à Beijing 2022 avec l’envie de décrocher une médaille en insidieux après l'or par équipe rapportée de République de Corée il y a de ça quatre ans.

L’Allemand a même dépassé ses propres attentes, réussissant à emmener une vitesse folle après avoir entamé la partie de ski de fond à la 11ème place. Geiger a réalisé un dernier tour à ski de haut-vol pour transformer son retard d’une minute et demie en première médaille d’or en individuel.

Graabak a ponctué une performance spectaculaire à Beijing 2022 en offrant à la Norvège une troisième médaille d’or en combiné nordique par équipes, une première.

Il est entré dans les livres d’histoire en devenant le premier homme à remporter quatre médailles d’or olympiques dans ce sport, ajoutant au titre par équipe celui sur grand tremplin, répétant par la même son exploit de Sotchi 2014. Il n’est que le second athlète à remporter des médailles dans les trois épreuves de combiné nordique dans une même édition des Jeux.

L’Allemagne a terminé deuxième de l’épreuve par équipes, offrant à Eric Frenzel la septième médaille olympique de sa carrière, égalant ainsi le record de l’Autrichien Felix Gottwald en combiné nordique.

« Cela n’a jamais été l’objectif, mais vous avez un rêve quand vous venez aux Jeux Olympiques. Je savais qu’il fallait rester concentré et faire mon travail, alors je n’ai pas trop pensé aux résultats, j’ai juste essayé de bien sauter et de bien skier. D’avoir été en mesure d’obtenir l’argent et maintenant l’or, je suis vraiment fier, je suis vraiment heureux, et c’est un peu au-dessus mes attentes ».