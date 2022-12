Deux autres biathlètes français ont terminé dans le top 10 : Quentin Fillon-Maillet à la septième place qui a réussi le 20/20 et Antonin Guigonnat qui a terminé huitième alors qu'il était parti en 25e position. Ce dernier a été très rapide sur les skis mais a été pénalisé par ses quatre fautes sur le pas de tir. « C'est trop », a-t-il analysé sur La Chaîne L’Équipe.

« Pour l’instant je suis déçu. Je balance la dernière balle, je me contracte et elle doit être à 10 centimètres en-dehors de la cible en haut à gauche. Je me suis fait prendre par le public. J’avais l’impression qu’il n’y avait pas de place alors que Johannes n’y arrivait pas sur les skis avec ces conditions difficiles, la glace. C’est dommage parce qu’il y avait la place pour le podium. Je suis déçu parce que j’ai toujours pas coché l’objectif de faire un podium ici », a-t-il réagi au micro de La Chaîne L’Équipe.

Fabien Claude a chassé le trio norvégien, mais n'a pas réussi à le reprendre. Il a terminé quatrième. Le Français a achevé la poursuite d'Annecy - Le Grand Bornand à 43,7 s du vainqueur du jour et a seulement 8 s du podium.

Il était parti en deuxième position après son résultat sur la poursuite de jeudi. Et le Norvégien n'a jamais reculé plus loin dans le classement d'une poursuite dont la distance a été réduite à 11 km à cause des conditions glacées.

Le résumé de la poursuite hommes de la Coupe du monde de biathlon à Annecy - Le Grand Bornand

Johannes Thingnes Boe s’est élancé avec 18 secondes d’avance sur Sturla Holm Laegreid. Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet sont partis respectivement en 7e et 8e position à 1 min 02 et 1 min 10 du Norvégien.

Sturla Holm Laegreid commence sa journée avec un 5/5 et repart à la première place provisoire. Avec une faute, Johannes Thingnes Boe sort quatre secondes plus loin. 40 secondes derrière le duo de tête, quatre hommes se tiennent en huit secondes, dont Fabien Claude, cinquième.

Sturla Holm Laegreid conserve quelques secondes d'avance sur Johannes Thingnes Boe dans le deuxième tour. Un troisième Norvégien complète le podium provisoire au moment d'entamer le deuxième tir couché : Vetle Sjaastad Christiansen. Il est à 30 s de la tête de la course avec 10 s d'avance sur Timofei Lapshin et 11 s sur Fabien Claude, toujours cinquième.

Sturla Holm Laegreid poursuit son sans-faute et garde la tête de la course devant Johannes Thingnes Boe qui n’a pas un ski aussi fluide que jeudi sur le sprint. Alors que Timofei Lapshin part à la faute, Fabien Claude est seul 4e à 10 s du podium provisoire. Il a plus de 30 s d’avance sur le 5e, Michal Krcmar. Le Tchèque emmène un groupe de huit hommes dont Quentin Fillon-Maillet (8e à 1 min 23 s 8) et Émilien Jacquelin (10e à 1 min 24 s 6) qui pointent dans le top 10 provisoire.

Sturla Holm Laegreid fait la différence sur les skis. Son avance sur le leader de la Coupe du monde dépasse les 15 s au moment d’entamer les tirs debout. Même Vetle Sjaastad Christiansen est revenu sur Johannes Boe. C’est même lui, à la faveur d’un troisième 5/5 consécutif, qui prend la tête alors que Sturla Holm Laegreid et Johannes Thingnes Boe font un détour par l’anneau de pénalité. Fabien Claude commet aussi sa première faute du jour et reste quatrième à 42,3 s du leader et 24 s du top 3.

À 2 km de l’arrivée, Vetle Sjaastad Christiansen a 15 s d’avance sur Sturla Holm Laegreid et 40 s sur Johannes Thingnes Boe. Fabien Claude a le vainqueur du sprint en ligne de mire. Il n’y a que 14 secondes entre eux. Vetle Sjaastad Christiansen cède sous la pression et commet deux fautes sur la dernière session de tirs. Il recule au troisième rang en laissant les deux premières places à ses compatriotes Sturla Holm Laegreid et Johannes Thingnes Boe. Fabien Claude est toujours à la poursuite du trio norvégien après avoir lâché sa dernière balle.

Dans le dernier tour, Sturla Holm Laegreid garde son avance et coupe la ligne d'arrivée 24,8 s avant Vetle Sjaastad Christiansen qui a dépassé Johannes Thingnes Boe. Ce dernier termine troisième avec seulement 8 s d'avance sur Fabien Claude.

LIRE AUSSI - Quentin Fillon-Maillet raconte sa poursuite en or aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022