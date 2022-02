Sur les réseaux : Le triomphal retour au pays des médaillés de Beijing 2022

Pendant une quinzaine de jours, ils ont tout donné.

Et ils ont récolté le fruit de leur travail aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 en décrochant une médaille olympique, voire plusieurs pour certains.

Ils ont désormais droit à un repos bien mérité, bien au chaud chez eux. Découvrez notre compilation Instagram et Twitter des retours des héros dans leur pays, leur village et au sein de leur famille.

Quentin Fillon Maillet (FRA)

Or, 20 km individuel, poursuite + Argent, sprint 10 km, relais mixte, relais hommes (biathlon)

Un merci en bleu, blanc, rouge pour le Jurassien.

Bart Swings (BEL)

Or, mass start (patinage de vitesse)

« Trop bien d’être de retour en Belgique ! Merci à mes proches, à mes amis et à toutes les personnes qui sont venues m’accueillir chaleureusement et qui m’ont envoyé de gentils messages. »

Corinne Suter (SUI)

Or, descente (ski alpin)

« Comment se remettre du décalage horaire. »

Chloé Trespeuch (FRA)

Argent, snowboard cross (snowboard)

Un accueil à la gare pour l’employée de la SNCF et une embrassade avec Laura Tarantola, médaillée d’argent en deux de couple poids légers (aviron) à Tokyo 2020.

Charles Hamelin (CAN)

Or, relais hommes (patinage de vitesse sur piste courte)

De la joie, des cris, des pleurs et beaucoup de bisous !

Johan Clarey (FRA)

Argent, descente (ski alpin)

Une belle petite surprise pour le vice-champion olympique à la Maison des sports français.

Jan Scherrer (SUI)

Bronze, halfpipe (snowboard)

Pour conclure mon aventure olympique, ma ville d’Ebnat-Kappel m’a organisé une fête. Parti en calèche, je me suis retrouvé en centre-ville où 600 personnes m’attendaient. Les enfants m’ont donné des dessins de moi et tout le monde m’a raconté comment ils avaient vécu ma troisième place. Ça a été l’une des plus journées les plus sympas de ma vie et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées. »

Mark McMorris (CAN)

Bronze, slopestyle (snowboard)

Rien de mieux que la montagne pour se remettre de la montagne.

Alex Fiva (SUI)

Argent, ski cross (ski acrobatique)

« Quel accueil ! Merci à tous ceux qui se sont rendus si tôt à l’aéroport. Vous êtes les meilleurs. »

Wendy Holdener (SUI)

Argent, combiné alpin + Bronze, slalom (ski alpin)

« Je suis bien rentrée et j’ai reçu un accueil chaleureux de la part de ce petit bout trop mimi. »