Report des qualifications du ski slopestyle : Tess Ledeux, Mathilde Gremaud et Sarah Hoefflin entreront en lice lundi 14 février

Tess Ledeux va devoir patienter un petit peu plus.

La Française, médaillée d’argent en ski big air mardi 8 février, a vu les qualifications du ski slopestyle des Jeux Olympiques de Beijing 2022 être reportées, dimanche 13 février, en raison de la tempête de neige qui s’abat sur les montagnes de Zhangjiakou.

Ledeux et les 21 autres skieuses acrobatiques, comme les Suissesses Mathilde Gremaud (en bronze au big air en 2022 et en argent au slopestyle en 2018) et la championne olympique de slopestyle en titre Sarah Hoefflin, ou encore la championne olympique de ski big air Ailing (Eileen) Gu devaient s’élancer à 10h, mais l’épreuve a d’abord été repoussée de deux heures avant que la session ne soit annulée pour la journée alors que les conditions météos se dégradaient.

Les qualifications sont donc reprogrammées au lundi 14, la finale au 15 février (voir le programme complet ci-dessous). Les qualifications et la finale des hommes sont par conséquent elles aussi repoussées d’une journée.

Le nouveau programme du slopestyle

Qualifications ski slopestyle femmes : 14 février, 10h

Finale ski slopestyle femmes : 15 février, 9h30

Qualifications ski slopestyle hommes : 15 février, 12h30

Finale ski slopestyle hommes : 16 février, 9h30

