Les questions les plus fréquement posées sur Shaun White 

Shaun White est une légende vivante du snowboard.

L'Américain de 35 ans est le roi du halfpipe mais aussi le snowboardeur le plus décoré de l'histoire de son sport. En snowboard, personne n'a gagné plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver que lui.

De tels succès lui ont apporté la notoriété, et avec la notoriété vient la curiosité. Pour vous aider à mieux connaître l'un des athlètes les plus attendus des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, Olympics.com répond aux questions que vous vous posez sur la Tomate volante.

Pour tout savoir sur Shaun White, ne cherchez pas plus loin.

Combien de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver a gagné Shaun White ?

Shaun White a participé aux Jeux Olympiques d'hiver à quatre reprises et a gagné trois médailles d'or.

Il a été sacré en halfpipe à Turin 2006 et Vancouver 2010. À Sotchi 2014, l'Américain a terminé en-dehors du podium olympique pour la première fois de sa carrière. Mais il a su rebondir pour récupérer son titre olympique à PyeongChang 2018. En plus de ses trois médailles d'or, il est le seul snowboardeur à avoir obtenu la note parfaite de 100/100 à deux reprises dans cette épreuve.

Quel âge avait Shaun White quand il a participé à ses premiers Jeux Olympiques d'hiver ?

Shaun White avait 19 ans quand il a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de Turin 2006.

Avec qui est marié Shaun White ?

Shaun White n'est pas marié.

Le snowboardeur est actuellement en couple avec l'actrice américaine Nina Dobrev. Elle est notamment connue pour avoir joué le rôle d'Elena Gilbert dans la célèbre série Vampire Diaries.

Comment Shaun White et Nina Dobrev se sont rencontrés ?

La date exacte du début de leur relation est inconnue. Il semble que le snowboardeur et l'actrice se soient rencontrés au début de l'année 2020 avant d'emménager ensemble pendant la pandémie de Covid-19.

Shaun White a-t-il des enfants ?

Shaun White n'a pas d'enfant.

À quel âge Shaun White a-t-il commencé le snowboard ?

Shaun White a découvert le snowboard à l'âge de six ans grâce à son grand frère Jesse.

Quel est l'entraînement de Shaun White ?

Après avoir raté le podium aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014, le spécialiste du halfpipe a décidé de changer son habituel programme d'entraînement. Pour se donner une chance d'aller chercher une médaille olympique à PyeongChang 2018, il a arrêté de simplement faire du snowboard l'hiver et du surf et du skateboard l'été.

En plus d'avoir engagé un préparateur physique et un entraîneur, l'Américain a remanié ses entraînements pour devenir plus fort. Désormais, Shaun White fait deux jours consécutifs de snowboard intensif avant de prendre un jour de repos.

Cette combinaison a permis à Shaun White de devenir plus fort et plus explosif sur sa planche.

Shaun White a-t-il des frères et sœurs ?

Shaun White a un frère Jesse, et une sœur Kari.

Quelle taille fait Shaun White ?

Shaun White mesure 1,75 m.

Quel est le surnom de Shaun White ?

Shaun White est surnommé la Tomate Volante (« Flying Tomato » en anglais). Cela remonte à la période où il avait des longs cheveux roux.

Quel cursus universitaire a suivi Shaun White ?

Shaun White n'est pas allé à l'université.

Est-ce que Shaun White fait du skateboard ?

Shaun White a appris à faire du skateboard dès son plus jeune âge en suivant son grand frère au skatepark.

Pendant de nombreuses années, l'Américain a connu le succès en snowboard et en skateboard. Il excellait notamment dans les épreuves vert, ce qui ressemble le plus au snowboard halfpipe.

Il a eu l'ambition de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021. Le skateboard y faisait ses grands débuts. L'Américain a finalement renoncé pour se concentrer sur le snowboard à Beijing 2022.

Combien de médailles aux X Games a gagné Shaun White ?

Shaun White a remporté 23 médailles aux X Games, dont 15 en or (13 en snowboard, 2 en skateboard).

Il a aussi gagné cinq médailles d'argent et trois en bronze.

Où est né Shaun White ?

Shaun White est Américain. Il est né le 3 septembre 1986 à San Diego en Californie.

Shaun White va-t-il participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 ?

Lors d'un point presse de Team USA, Shaun White a confirmé le 19 octobre dernier qu'il allait tenter d'intégrer l'équipe américaine de snowboard en prévision des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.