Manaudou, Bonnet, Marchand, Wattel... Où et quand regarder les nageurs français aux Championnats du monde de natation

Moins d’un an après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, c’est à Budapest que l’élite de la natation planétaire va se retrouver pour les Championnats du monde. Au total, 37 titres mondiaux seront mis en jeu à la Duna Arena dans les épreuves de courses en bassin.

La délégation française sera composée de 21 nageurs qui auront l’objectif de lancer une dynamique positive jusqu’à Paris 2024.

Épreuves, calendrier, historique : Olympics.com a sélectionné six nageurs français engagés aux Championnats du monde de natation et vous explique comment suivre leurs exploits.

Le programme des nageurs français aux Championnats du monde de natation

Charlotte Bonnet

Charlotte Bonnet a déjà remporté dix médailles internationales dont l'or sur 200 m nage libre aux Championnats d'Europe 2018 et le bronze en relais aux Championnats du monde 2013 et 2019 ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Londres 2012

200 m nage libre : séries le lundi 20 (matin), demi-finales le lundi 20 (soir), finale le mardi 21 (soir)

: séries le lundi 20 (matin), demi-finales le lundi 20 (soir), finale le mardi 21 (soir) 100 m nage libre : séries le mercredi 22 (matin), demi-finales le mercredi 22 (soir), finale le jeudi 23 (soir)

Mélanie Hénique

Mélanie Hénique a participé aux Jeux Olympiques à deux reprises en 50 m nage libre. Elle a aussi décroché une médaille mondiale, c’était en 2011 sur 50 m papillon.

50 m papillon : séries le jeudi 23 (matin), demi-finales le jeudi 23 (soir), finale le vendredi 24 (soir)

: séries le jeudi 23 (matin), demi-finales le jeudi 23 (soir), finale le vendredi 24 (soir) 50 m nage libre : séries le vendredi 24 (matin), demi-finales le vendredi 24 (soir), finale le samedi 25 (soir)

Marie Wattel

Marie Wattel a participé à la finale A du 100 m papillon lors des trois derniers grands rendez-vous internationaux : les Championnats du monde 2019, les Championnats d'Europe 2021 avec un titre à la clé, et les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

100 m papillon : séries le samedi 18 (matin), demi-finales le samedi 18 (soir), finale le dimanche 19 (soir).

: séries le samedi 18 (matin), demi-finales le samedi 18 (soir), finale le dimanche 19 (soir). 100 m nage libre : séries le mercredi 22 (matin), demi-finales le mercredi 22 (soir), finale le jeudi 23 (soir).

: séries le mercredi 22 (matin), demi-finales le mercredi 22 (soir), finale le jeudi 23 (soir). 50 m papillon : séries le jeudi 23 (matin), demi-finales le jeudi 23 (soir), finale le vendredi 24 (soir).

: séries le jeudi 23 (matin), demi-finales le jeudi 23 (soir), finale le vendredi 24 (soir). 50 m nage libre : séries le vendredi 24 (matin), demi-finales le vendredi 24 (soir), finale le samedi 25 (soir)

Florent Manaudou

Florent Manaudou a remporté trois médailles olympiques sur 50 m nage libre avec l’or à Londres 2012 et l’argent à Rio 2016 et Tokyo 2020. En 2015, il avait été sacré champion du monde du 50 m nage libre, 50 m papillon et 4x100 m.

50 m papillon : séries le samedi 18 (matin), demi-finales le samedi 18 (soir), finale le dimanche 19 (soir).

: séries le samedi 18 (matin), demi-finales le samedi 18 (soir), finale le dimanche 19 (soir). 50 m nage libre : séries le jeudi 23 (matin), demi-finales le jeudi 23 (soir), finale le vendredi 24 (soir).

Maxime Grousset

Maxime Grousset a été l'une des révélation de Tokyo 2020 pour la natation française. Il s'était classé 4e en 100 m nage libre et avait aidé le relais tricolore à atteindre la finale du 4 x 100 m nage libre.

50 m papillon : séries le samedi 18 (matin), demi-finales le samedi 18 (soir), finale le dimanche 19 (soir).

: séries le samedi 18 (matin), demi-finales le samedi 18 (soir), finale le dimanche 19 (soir). 100 m nage libre : séries le mardi 21 (matin), demi-finales le mardi 21 (soir), finale le mercredi 22 (soir).

: séries le mardi 21 (matin), demi-finales le mardi 21 (soir), finale le mercredi 22 (soir). 50 m nage libre : séries le jeudi 23 (matin), demi-finales le jeudi 23 (soir), finale le vendredi 24 (soir)

Léon Marchand

Léon Marchand va participer aux Championnats du monde pour la première fois de sa jeune carrière. Le nageur de 20 ans qui s’entraîne avec Bob Bowman aux États-Unis avait terminé sixième en 400 m quatre nages à Tokyo 2020.

400 m quatre nages : séries le samedi 18 (matin), finale le samedi 18 (soir)

: séries le samedi 18 (matin), finale le samedi 18 (soir) 200 m papillon : séries le lundi 20 (matin), demi-finales le lundi 20 (soir), finale le mardi 21 (soir)

: séries le lundi 20 (matin), demi-finales le lundi 20 (soir), finale le mardi 21 (soir) 200 m quatre nages : séries le mardi 21 (matin), demi-finales le mardi 21 (soir), finale le mercredi 22 (soir)

Où et sur quelle chaîne regarder les Championnats du monde de natation

La retransmission en clair des Championnats du monde de natation est assurée par France Télévisions dans l’Hexagone.